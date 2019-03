Stiri pe aceeasi tema

- Rami Malek, actorul recompensat cu Oscar pentru interpretarea rolului Freddie Mercury in filmul „Bohemian Rhapsody” despre trupa Queen, a fost fotografiat in timp ce era fugarit pe strada, in New York. Starul s-a lovit la un moment dat de caruțul unui nevoiaș și a cazut.

- Actorul Rami Malek, laureatul Oscarului pentru interpretare cu rolul legendarului rocker Freddie Mercury, din filmul dedicat trupei Queen ''Bohemian Rhapsody'', a parcurs un drum lung pana la acest succes rasunator, potrivit unui interviu publicat in Las Vegas Review Journal.…

- Membrii trupei britanice Queen și cantarețul american Adam Lambert sunt eroii unui documentar despre colaborarea lor din 2011, filmul urmand sa fie difuzat de rețeaua ABC, arata publicația Rolling Stone, potrivit news.ro.Creatorii legendarei piese "Bohemian Rhapsody" și vedeta de la "American…

- Celebra formatie Queen va cânta live la gala de duminica a premiilor Oscarur, în conditiile în care biopicul "Bohemian Rhapsody" este nominalizat la categoria "cel mai bun film", relateaza Reuters.

- Regizorul Bryan Singer, concediat de la carma filmului „Bohemian Rhapsody” in faza de productie, inlocuit apoi cu Dexter Fletcher, a multumit online pentru „onoarea” facuta de Asociatia Presei Straine de la Hollywood de a premia lungmetrajul la categoria „cel mai bun film - drama”, scrie news.ro.Singer,…

- Filmul „Bohemian Rhapsody" a fost marele castigator al celei de-a 76 a editie a Globurilor de Aur. Biografia trupei Queen si a lui Freddy Mercury a obtinut doua premii considerabile; pentru cel mai bun film drama si pentru cel mai bun actor intr-o drama, Rami Malek.