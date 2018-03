Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi ii sarbatoresc vineri pe Sfintii 40 de Mucenici, soldati romani care pentru credinta lor au fost omorati in vremea imparatului Licinius, din porunca guvernatorului Agricola, 9 martie fiind si ziua in care s-a pastrat traditia de a se prepara si imparti mucenici, copti sau fierti.

- La 9 martie, creștinii din intreaga lume ii comemoreaza pe cei 40 de Mucenici din Sevastia, martirizati in Capadochia in timpul imparatului roman Licinius. Prin tradiție, in țara noastra, in memoria martirilor din Sevastia, la marele praznic, credincioșii implinesc numeroase ritualuri. Ofrande cu…

- In fiecare an, incepand cu prima zi de primavara, obiceiul spune ca fiecare persoana sa-și aleaga o zi intre 1 și 9 martie, numita baba, și, in funcție de cum va fi vremea in ziua respectiva, așa va fi intreg anul.

- Martisorul, care a fost inclus in lista reprezentativa a patrimoniului imaterial UNESCO la sfarsitul anului trecut si care potrivit unei legende ar fi fost tors de Dochia, este un simbol al trecerii de la iarna la primavara si un vestitor al innoirii, reprezentat de un snur impletit dintr-un fir…

- In credinta populara, Babele, noua la numar, isi au originea in povestea Dochia si ofera indicii despre cum va fi anul respectiv. Dochia este o divinitate agrara din panteonul autohton, in stransa legatura cu venirea primaverii, scrie Adevarul."In mentalitatea omului din satul traditional,…

- Babele sunt considerate personaje ale mitologiei populare romanesti si, inca din cele mai vechi timpuri, au fost vazute drept vestitoare ale primaverii. Conform credintei populare, legenda Babelor este asociata cu Baba Dochia, responsabila de venirea iernii, care, incepand cu 1 ...

- Pe 1 martie 2018, la Cernauti, la Consulatul General al Romaniei in Ucraina va fi inaugurata Expozitia „Obiceiuri, traditii si superstitii de martisor".Deschisa in perioada 1-31 martie, expozitia va cuprinde martisoare si felicitari confectionate manual de copii in cadrul proiectului ...

- Sarbatoarea populara a iubirii, Dragobetele, este celebrata in fiecare an la 24 februarie, de romani. Pe de alta parte, data de 24 februarie marcheaza si inceputul anului agricol, momentul in care intreaga natura renaste.

- Sfantul Valentin este o sarbatoare a iubirii, pe care noi, romanii, am adoptat-o doar de cativa ani. Alte popoare, insa, au traditii, obiceiuri si superstitii destul de variate despre aceasta zi a indragostitilor.

- In acest weekend, potrivit traditiei crestine, este Sambata Mortilor. Sunt pomeniti cei trecuți la cele veșnice sau, cum se spune in popor, Moșii de Iarna, iar fiecare biserica oficiaza Sfanta Liturghie, urmata de slujba Parastasului. Biserica Ortodoxa a decis ca aceasta data sa fie dedicata morților,…

- La sfarsitul aceste saptamani, sunt pomeniti Moșii de Iarna si se face Lasatul sec de carne, in pregatirea Postului Mare. Sambata, 10 februarie, fiecare biserica oficiaza Sfanta Liturghie, urmata de slujba Parastasului.

- In fiecare an, pe 2 februarie, crestinii ortodocsi praznuiesc Intampinarea Domnului. Prin aceasta sarbatoare este marcata simbolic ziua ducerii pruncului Sfant la Templul din Ierusalim si inchinarea lui in fața Lui Dumnezeu. In credinta populara, ziua este cunoscuta sub denumirea de Streneia sau Ziua…

- In fiecare an, la 40 de zile de la Craciun, pe 2 februarie, crestinii ortodocsi praznuiesc Intampinarea Domnului. Sarbatoarea religioasa cinsteste ziua ducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim. Tot in aceasta zi spiritualitatea populara pastreaza sarbatoarea numita Stretenie sau Ziua Ursului.…

- In fiecare an, pe data de 30 ianuarie, sunt praznuiți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur. Aceasta sarbatoare semnifica unitatea creștinilor. Desi Biserica i-a pomenit separat in luna ianuarie, pe Sfantul Vasile in 1 ianuarie, pe Sfantul Grigorie in 25 ianuarie…

- Mitropolitul Andrei, cetațean de onoare al Dejului Inaltpreasfințitul parinte Andrei, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolit al Clujului, Maramureșului și Salajului a primit titlul de cetatean de onoare al municipiului Dej. Proiectul a fost aprobat în prima sedinta…

- Unirea Principatelor Romane, cunoscuta ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1918), a avut loc la jumatatea secolului al XIX-lea și reprezinta unirea statelor: Moldova și Țara Romaneasca. Unirea este strans legata de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor…

- Astazi, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Moldova si Tara Romaneasca. Acesta a fost primul pas pe calea desavarsirii unitatii nationale, motiv pentru care romanii sarbatoresc "Mica Unireldquo; de la 24 ianuarie 1959. Printr o actiune indrazneata, in urma cu peste…

- Pe 14 ianuarie crestinii ortodocsi marcheaza sarbatoarea Sf. Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai bisericii ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini. Sf. Vasile s-a nascut in Pont in jurul anului 329.

- Astazi este praznuit Sfantul Ioan Botezatorul, considerat ocrotitorul copiilor nou-nascuti. Fiind cel care L-a botezat pe Hristos, Sfantul Prooroc Ioan are grija ca micutii sa fie protejati si sa nu moara nebotezati. Potrivit unei superstitii de Sfantul Ion, astazi trebuie sa faci tot posibilul pentru…

- Sfantul Ioan Botezatorul este considerat ocrotitorul copiilor nou-nascuti, asa ca se spune ca orice bebelus care vine astazi pe lume va fi ocrotit de rele. Fiind cel care L-a botezat pe Hristos, Sfantul Prooroc Ioan are grija ca micutii sa fie protejati si sa nu moara nebotezati.

- Sfantul Ioan Botezatorul este considerat cel mai mare și important intre sfinți, dupa Fecioara Maria și este cel care a anunțat și pregatit timpul mesianic, cu alte cuvinte, cel care a anunțat venirea Mantuitorului pe pamant. Sfantul Ioan Botezatorul se sarbatorește in fiecare an pe data de 7 ianuarie,…

- Cum sarbatoresc ortodocsii de rit vechi Nasterea Domnului. Traditii de Craciunul pe stil vechi 2018. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial. Biserica Ortodoxa Romana a trecut la noul…

- Boboteaza, sarbatorita, in ziua de 6 ianuarie, incheie ciclul sarbatorilor de iarna si are, pe langa intelesurile crestine – momentul nasterii spirituale a Mantuitorului – trasaturi de mare sarbatoare populara. 6 ianuarie este ziua in care a fost botezat Iisus Hristos de catre Ioan Botezatorul. Cu acest…

- Incepand cu 2 Ianuarie pana pe 5 Ianuarie este perioada umblatului cu crucea: preotul, insotit de cantor care poarta galetusa cu apa sfintita si busuioc, umbla pe la case cu Iordanul. Dupa plecarea preotului, copiii, cu lumanarea aprinsa inconjoara casa, gospodaria si grajdurile pentru a fi ocrotite…

- PASTE 2018. De ce Pastele catolic si cel ortodox se sarbatoresc la date diferite Calcularea datei la care creștinii sarbatoresc Paștele ține doua fenomene naturale, unul cu data fixa - echinocțiul de primavara, iar altul cu data schimbatoare - luna plina. Aceasta din urma face ca data Paștelui sa…

- Ce trebuie sa faci de pe 2 ianuarie pana de Boboteaza ca sa iți mearga bine tot anul? Incepand cu 2 ianuarie pana pe 5 ianuarie este perioada umblatului cu crucea. Parintele, insoțit de cantorul care poarta o galetușa cu apa sfințita și busuioc, umbla pe la locuințe cu Iordanul. O superstiție…

- Romanii iși doresc ca 2018 sa le aduca sanatate și armonie. Iar pentru a avea succes sunt gata sa respecte cat mai multe tradiții. Mesele trebuie sa fie pline cu tot felul de bunatați, iar noul an sa ne prinda cu bani in buzunare.

- REVELION 2018 in lume. Locuitorii insulelor Kiribati din Oceanul Pacific sunt primii care au intrat deja in 2018. La ora 12.00 (ora Romaniei) focurile de artificii au marcat intrarea in Noul An in aceste insule, cunoscute in intreaga lumee și sub denumirea de Insula Craciunului. Insula este situata…

- Inna va canta de Revelion, așa cum o face de altfel in fiecare an. Ea va petrece insa prima zi din 2018 alaturi de mama și bunica sa. Inna este artista care de ani buni nu a mai avut sarbatori. In ajunul Craciunului a cantat tocmai in Las Vegas, iar de Revelion o va face in Romania, de data aceasta…

- Un american a devenit milionar, fara afaceri. Scott Alan Turner avea 25 de ani, atunci cand a reusit sa acumuleze datorii de 70.000 de dolari, pentru ca “era un idiot in privinta banilor”, dupa cum se “lauda” chiar el, potrivit Yahoo Finance . Acum, Turner are 44 de ani, dar la 35 de ani deja reușise…

- La romani, traditia de Anul Nou spune ca e bine sa fie mult zgomot in noaptea dintre ani pentru a alunga spiritele rele. Unii merg mai departe si tin in buzunar o capatana de usturoi, pentru ca spiritele rele sa-i ocoleasca. O alta superstitie de Anul Nou este aceea ca in ultima zi din an […] The post…

- In volumul „Nu regret, nu ma jelesc, nu strig”, fiica fratelui mai mare al liderului comunist povestește care era obiceiurile familiei Ceaușescu in noaptea de Revelion. Fiica lui Marin Ceausescu povestea in cartea ei ca oamenii ii trimiteau de sarbatori lui Ceaușescu tot ce aveau mai bun prin gospodarii. …

- REVELION 2018! Romanii sunt foarte atenți la superstiții, iar cand vine vorba de noaptea de Revelion, exista un set de lucruri pe care sunt sfatuiți sa le evite pentru a avea parte de un an plin de bucurii și prosperitate.

- Sfantul Stefan-Cel Incununat este praznuit in fiecare an pe 27 decembrie. Conform Noului Testament, Stefan se tragea din Ierusalim si avea origini iudeice. De asemenea, Sfantul Stefan este recunoscut ca fiind primul martir crestin care a fost condamnat de catre autoritatile Iudaice....

- Sfantul Stefan-Cel Incununat este praznuit in fiecare an pe 27 decembrie. Conform Noului Testament, Stefan se tragea din Ierusalim si avea origini iudeice. In Romania, in unele locuri din Muntenia gospodinele pregatesc asa-numitele Painici ale lui Stefan, facute in forme rotunde, dintr-un aluat foarte…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici il praznuiesc pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, pe Sfantul Apostol, Intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan. Peste 450 de mii de romani poarta numele Sfantului.

- Sfantul Ștefan este sarbatorit a treia zi de Craciun. Numele Stefan inseamna in greaca veche cununa lui Dumnezeu. 400 de mii de romani isi sarbatoresc onomastica, pe 27 decembrie. Numele Stefan vine de la grecescul Stephanos care inseamna „coroana”, „ghirlanda” sau „cununa” cu care erau incununati invingatorii.…

- Sfantul Stefan-Cel Incununat este praznuit in fiecare an pe 27 decembrie. Conform Noului Testament, Stefan se tragea din Ierusalim si avea origini iudeice. De asemenea, Sfantul Stefan este recunoscut ca fiind primul martir crestin care a fost condamnat de catre autoritatile Iudaice.

- In 2018, vom avea parte de 13 zile libere legale, iar din fericire, multe dintre acestea cad in cursul saptamanii. Primele zile libere din 2018 sunt chiar cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica anul viitor intr-o…

- Mii de crestini din Moldova sarbatoresc, astazi, Nasterea Mantuitorului pe stil nou. Sarbatoarea Craciunului aminteste de evenimentul care s-a produs acum mai bine de doua mii de ani. Astfel, potrivit sfintelor scripturi, Iisus Hristos a venit pe lume in cetatea Bethleemului.

- De Craciun se implinesc dorințele și asta o știm cu toții. Numai ca nu e suficient sa ne lasam pe mana destinului, ci trebuie sa-l mai și forțam. Daca ești o persoana care crede in superstiții, citește mai jos ce trebuie sa faci in Ajun de Craciun. Decoreaza-ti casa in verde pentru speranta si in rosu…

- "Cate bordeie, atatea obiceie", spune o vorba din batrani. Astfel, in functie de zona, romanii au traditii, obiceiuri si supertitii diferite de Craciun, insa peste tot este valabila regula nescrisa potrivit careia nu este bine sa faci curat in casa in Ajun de Craciun, dar nici sa te certi pentru ca…

- Craciunul se apropie cu pasi repezi, dar inainte de toate, vine Ajunul Craciunului, zi in care majoritatea romanilor inca fac ultimele pregatiri pentru marea sarbatoare. Iata, totusi, cateva traditii, obiceiuri si superstitii de Ajunul Craciunului. Se spune ca pentru a avea noroc, in anul ce bate la…

- Originile sarbatorii Craciunului Craciunul este sarbatoarea crestina asociata cu nasterea lui Iisus Hristos. Originile Craciunului sunt diverse si difera in functie de cultura, religie, istorie si societate. Craciunul este sarbatorit pe 25 decembrie deoarece este aproape de Solstitiul de Iarna, una…

- In data de 20 decembrie intram oficial in calendarul sarbatorilor de iarna, iar aceasta zi este marcata prin Sarbatoarea Ignatului, taierea porcului. In religia creștin-ortodoxa, in aceasta zi mai este praznuit si Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu, urmaș al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei…

- Sfantul Spiridon este cinstit de credincioși astazi, 12 decembrie. Sfantul Ierarh Spiridon al Trimitundei, ale carui moaște se pastreaza pe insula Corfu, este considerat un mare facator de...