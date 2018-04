Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din Moldova susține ca este regretabil ca Partidul Acțiune și Solidaritate a hotarat sa susțina candidatura liderului Platformei Demnitate și Adevar la funcția de primar al municipiului Chișinau, dar fiind faptul, ca potrivit sondajelor Maia Sandu ar avea mai mari șanse de caștig.

- El a confirmat, de asemenea, ca la Primarie a ajuns ordinul prefectului de incetare a mandatului, dar ca juristii Municipalitatii urmeaza sa decida ce lege e mai "puternica": a Administratiei Publice Locale sau a partidelor politice. "Daca e Legea partidelor, Gabriel Harabagiu va semna documentele administrative,…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica a declarat vineri ca a plecat cu o zi in urma in concediu si ca a dispus ca prerogativele sale sa fie preluate de viceprimarul Gabriel Harabagiu. Chirica a afirmat ca nu stie nimic despre decizia prefectului privind incetarea mandatului de consilier in cazul…

- Filiala judeteana Hunedoara a Partidului National Liberal (PNL) si-a stabilit candidatii pentru functia de primar in 61 dintre cele 69 de unitati administrativ-teritoriale ale judetului, in perspectiva alegerilor locale din anul 2020, a declarat joi presedintele PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heius.…

- Cum va arata Guvernul condus de Ludovic Orban: ”Trebuie sa fie suplu, european și va avea 14, maximum 15 ministere, a declarat duminica liderul liberalilor, Ludovic Orban, in cadrul Convenției Naționale, forul de conducere care a aprobat ca liderul liberalilor sa fie premierul unui viitor guvern PNL.…

- Partidul Platforma Demnitate și Adevar este determinat sa mearga pâna la capat cu candidatul propriu în alegerile locale anticipate din municipiul Chișinau. Declarația a fost facuta de președintele formațiunii, Andrei Nastase, în cadrul emisiunii „Politica” de la postul…

- In cazul – foarte probabil - in care Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi, PSD va contesta decizia presedintelui la CCR, pe motiv ca a generat un conflict juridic de natura constitutionala, potrivit unor surse politice. Un fost presedinte al CCR spune ca Iohannis va avea castig…

- O fractura majora in PSD la consiliul local nu este insa o chestiune strict politica, a PSD. Aceasta va deveni o problema a tuturor iesenilor: orasul poate deveni efectiv de neguvernat local. Un blocaj total, pe care iesenii poate si-l mai amintesc din vremea fostului edil sef Simirad, cand nicio decizie…

- Vicepremierul Paul Stanescu scapa de urmarirea penala Instanta suprema a decis, luni, respingerea cererii DNA de redeschidere a urmaririi penale pe numele vicepremierului Paul Stanescu. Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe lânga Înalta…

- Pentru unii sarbatoare, pentru alții o zi neagra. Ziua de 23 februarie, care pentru multi nostalgici dupa vremurile sovietice a ramas Ziua Aparatorului Patriei, a devenit motiv de disputa intre legislatori.

- Un practicant roman de kickboxing a murit la 23 de ani. Florin Stelian Gheorghe, un sportiv de doar 23 de ani, din Comuna Matasaru, județul Dambovița, a murit marti, 20 februarie, chiar in curtea casei sale. Era practicat de kickboxing și era legitimat la legitimat la Clubul Respect Gym din Gaesti,…

- – despre reziduurile ajunse in scaunul lui Vasile Pogor – Saptamina trecuta ati putut afla ce a urmat dupa citeva anchete publicate de ” 7 est ” in legatura cu afacerile dubioase ale viceprimarului ex-pesedist Gabriel Harabagiu : doi jurnalisti au primit mesaje repetate de amenintare, pe telefoanele…

- „Ieri (n.r. - 19 februarie) a fost miraculoasa, fabuloasa sedinta de Consiliu Local a Municipiului Iasi prin care a fost votat bugetul Centenarului. Prin urmare, a fost votata si fila de buget a Ateneului din Iasi. Nu este o fila de buget care sa semene cu zambetul meu, este o fila de buget trista,…

- Decizie stranie a lui Calin Popescu Tariceanu. Vicepreședintele CJ Bihor, Traian Bodea a fost demis de la șefia ALDE Bihor, in timp ce președinte unic al filialei a ramas Ciprian Blejan. Acesta din urma este fostul ginere al lui Octavian Bot, fostul parlamentar liberal, decedat intre timp.…

- Primarul municipiului Zalau, Ionel Ciunt, a facut, in cadrul ședinței de Consiliu Local de joi, o serie de precizari referitoare la bugetul municipiului așa cum a fost conceput pentru anul in curs. Edilul a menționat faptul ca este regretabil ca unii au ințeles, spre exemplu, faptul ca “funcționarea”…

- Circul liberal la ședințele Consiliului Local Focșani a continuat la ședința ordinara de ieri dupa amiaza cand trebuia aprobat bugetul municipiului și programul de investiții pentru acest an al administrației locale. Așa cum i-au obișnuit pe focșaneni in ultimul an,…

- Razbunare de tip mafiot impotriva redactiei 7Est, dupa ce am demascat un tun imobiliar pus in scena prin interpusi de catre viceprimarul Gabriel Harabagiu! Mircea Rotariu, „sageata” lui Harabagiu, un personaj certat de ani de zile cu legea, atat in Romania cat si in afara granitelor tarii, a apelat…

- Edilul recunoaste ca acestea sunt lefurile subalternilor sai, insa tine sa precizeze, in maniera proprie, ca ele sunt la nivelul anului trecut si nicidecum cele majorate cu decizia guvernului. Ceea ce inseamna ca marirea de salarii in primarie abia urmeaza. Cu alte cuvinte, daca salariile publicate…

- Echipa de consilieri locali ai Partidului National Liberal – filiala Galati a participat luni, 12 februarie 2018, la o prima sesiune de discutii pe marginea bugetului Primariei Galati pentru anul in curs. Prea multe sesiuni de discutii nu vor fi deoarece sedinta de Consiliu Local in care va fi supus…

- Curtea Constituționala a finalizat judecata pe cele trei legi ale justiției. Toate cele trei legi 303, 304 și 317 au fost retrimise Parlamentului, pentru ca o serie de articole sunt neconstituționale.Comisia speciala pentru legile justiției așteapta motivarile de la Curtea Constituționala…

- Consilierii municipali ai Partidului Național Liberal, alaturi de consilierul Costel Barsan, au convocat astazi o ședința extraordinara de Consiliu Local, dupa ce in ședința din 29 ianuarie 2018 a Consiliului Județean s-a transmis o solicitare cu privire la terenul pe care s-a anunțat intenția de construire…

- Curtea de Conturi dezminte declarațiile facute recent de liderul unei formațiuni politice si preluate de unele surse de informare. Lipsa celei de a doua surse tradeaza dorința clara de a dezinforma si a defaima, victime ale acestui proces de manipulare devenind in mod sigur cei care nu au acces la o…

- Reconstructia continua la nivelul organizatiei judetene a ALDE Arad. Deputatul Eusebiu Pistru, presedinte al organizatiei judetene ALDE Arad a aratat ca a inlocuit conducerea filialei de la Lipova „Am adunat foarte multi oameni la Lipova. Avem sanse mari la Lipova, avem sanse pentru a „bate” la Primarie”,…

- In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament. Citește și: Consilierul de comunicare al lui Dragnea, numit consilier onorific de premierul Viorica Dancila Ședința grupului PNL din Senat…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a fost realeasa, joi, in functie de lider al Grupului parlamentar al Partidului National Liberal din Camera Deputatilor, au declarat surse pentru MEDIAFAX, precizand ca liberalii au decis sa reduca numarul viceliderilor de la 11 la 5.

- In urma cu putin timp, fostul manager al Complexului Energetic Oltenia, Laurentiu Ciurel, a fost prezent in sala de sedinte a sediului companiei unde a purtat discutii cu conducerea Complexului mai bine de 45 de minute. Surse afirma ca Laurentiu Ciurel face mai multe demersuri pentru reintoarcerea…

- Numele poate ca suna ciudat, dar CoQ10 este de fapt un nutrient esențial care funcționeaza ca un antioxidant in organism. In forma sa activa, se numește ubiquinone sau ubiquinol. Este sintetizata in organism in mod natural și folosit pentru funcții importante, cum ar fi alimentarea…

- Ivanciu Corcioveiu, galateanul din Chiraftei care, fara a avea permis, a omorat doi copii cu masina si apoi a fugit din tara a recidivat. E acuzat ca a furat lemne si ca a tractat lemnele furate conducand masina, cel mai probabil alaturi de sotia lui, fara a avea permis. ”Politistii din comuna Mastacani…

- Verestoy Attila a incetat din viața la Viena. Acesta avea probleme pulmonare și a murit de cancer. Verestoy Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko…

- Liderii PSD au amanat votarea listei de miniștri pentru un Comitet Executiv, care va avea loc vineri. La nivel oficial, Liviu Dragnea a explicat ca inainte de a vota lista de miniștri doresc sa discute despre modificari ale programului de guvernare, dar neoficial altele sunte resoturile acestei decizii.…

- Dupa ce multe publicații au scris ca Dan Bordeianu va fi noul prezentator al emisiunii „Visuri la cheie”, actorul a dezmințit știrea in exclusivitate pentru Unica.ro. Dan Bordeianu a declarat ca nu știa nimic despre știrile care au aparut astazi și ca nu a fost contactat de reprezentanții Pro TV. A…

- Surse autorizate din preajma Generatiei de Aur sustin ca este posibil ca, dupa intalnirea din acest week-end, Ionuț Lupescu sa se decida sa candideze la șefia federatiei, pe 18 aprilie. Mai sunt trei luni pana la alegerile FRF și deocamdata doar trei persoane au anuntat deschis ca vor candida pe 18…

- Rusia a inceput sa livreze sisteme antiaerine de tip S-400 Triumf catre China, in urma unui contract semnat intre oficialii de la Moscova si de la Beijing, in anul 2014, a informat, joi, o sursa care sustine ca ar fi apropiata de proiect, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Președintele Iohannis inca nu a propus-o pe Viorica Dancila, susținuta de PSD-ALDE, pentru funcția de prim-ministru, dar liderii coaliției au inceput deja negocierile pentru funcțiile de miniștri.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Surse din PSD au declarat pentru Adevarul c cele mai mari sanse pentru nominalizare le are ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Președintele Klaus Iohannis va anunța ca interimar în aceasta perioada va fi Mihai Tudose. Șerful statului va susține o declarație de presa, în contextul în care PSD își schimba pentru a doua oara premierul într-un singur an. Mihai Tudose și-a anunțat demisia,…

- Conform informațiilor transmise de TVR, in ședința Comitetului Executiv al PSD, dupa vot, s-a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Ca urmare, Mihai Tudose și-a inaintat...

- Surse politice spun ca, luni, Mihai Tudose va amenința cu demisia daca ministrul Carmen Dan, nu va demisiona. Sociologul Marius Pieleanu susține, la randul sau, ca mai mulți lideri din țara ii vor cere demisia premierului. Ramane de vazut cum se va inclina balanta in batalia pentru acapararea puterii…

- Cum poți beneficia de teren gratuit pentru tineri de la Primarie? Tinerii care vor sa-și construiasca o casa pot primi, conform legii, un teren gratuit. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, solicitanții trebuie sa indeplineasca mai multe condiții. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Razboiul din interiorul PSD ar putea duce la o confruntare decisiva intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Tot mai mulți lideri ai PSD vorbesc despre o schimbare din funcție a premierului, iar Liviu Dragnea pare sa fie decis sa il destituie pe Tudose.In timpul unei ședințe care a avut loc in…

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla...

- Premierul Mihai Tudose nu vrea sa semneze demiterea din functie a sefului Politiei, Bogdan Despescu, pana cand nu va auzi si argumentele sale, nu doar varianta ministrului de Interne Carmen Dan. Decizia premierului vine in contextul in care acesta forteaza demisia ministrului de Interne Carmen Dan,…

- Nimic nu justifica lipsa respectului Dvs., precum și a Partidului Național Liberal prin Dvs., fața de cei care și-au jertfit viața pentru ca Lugojul sa devina Al Doilea Oraș Liber de Comunism din Romania, fiind declarat A doua Capitala a Revoluției Romane și Oraș Martir. Datorita lor, data de 20…

- Emanuel Ungureanu, denuntatorul medicului Lucan: Ministrul Sanatatii a fost vazut noaptea iesind din cladirea DIICOT Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, sustine ca a primit informatii conform carora…