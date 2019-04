Stiri pe aceeasi tema

- Ester Alexandra Crețu sau Ester Peony, cum se prezinta ca artista, ne va reprezenta anul acesta la Eurovision. Se știu puține despre cantareața de 25 de ani, care și-a petrecut o parte din viața in Canada, cu parinții ei. Azi, Libertatea dezvaluie mai multe. Ester ne-a povestit cum a-nceput sa faca…

- Deputatul PNL de Timis, Marilen Pirtea, o acuza pe Ecaterina Andronescu ca mutileaza legea in domeniu si ca ce viseaza noaptea pune in aplicare dimineata, creand o harababura totala in sistem. Pirtea ii cere ministrului Educatiei sa nu mai intervina cu initiative in sistem, ci doar sa-l administreze.…

- La 31 decembrie 2018, ponderea cea mai mare in structura portofoliilor fondurilor de pensii private era detinuta de titlurile de stat cu 63,62-, celelalte instrumente inregistrand urmatoarele ponderi: actiuni 17,56-, depozite bancare 8,11-, obligatiuni corporative 3,53-, obligatiuni organisme straine…

- Casa de marcat este un instrument esențial pentru domeniul comerțului, considerata a fi una dintre cele mai utile invenții tehnologice ale timpurilor. Astazi, analizand ofertele magazinelor avizate in vanzarea de echipamente fiscale, vom regasi case de marcat care includ diverse funcții moderne. Totuși,…

- Ca niciodata inaintea unei acțiuni a naționalei, jucatorii din avanposturi au cifre bune. Țucudean, Andone, Pușcaș, Keșeru și chiar Alibec il pun in mare dificultate pe Contra Ne mai despart fix doua saptamani de debutul in preliminariile Campionatului European, iar meciul e chiar unul vital pentru…

- Ester Peony va reprezenta Romania la Eurovision 2019 cu piesa "On a Sunday", ea fiind aleasa in urma competitiei nationale ce a avut loc duminica la Sala Polivalenta, scrie agerpres.ro. "Sincer, n-are de ce sa-mi fie teama, pentru ca stiu ca pana in mai o sa am foarte mult timp de pregatire…

- Pe perioada iernii parul tau are nevoie de ingrijire specifica. Conditiile atmosferice, schimbarile de temperatura, dar si impactul vopsirilor repetate sau al stilizarii cu caldura duc la un par deteriorat sau uscat. Asadar evita spalarea foarte frecventa a parului in aceasta perioada. Incearca sa folosesti…

- State importante din Europa, precum Marea Britanie, Franta si Spania, au anuntat luni ca-l recunosc pe liderul opoziției venezuelene, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei. Decizia vine dupa ce presedintele venezuelean "Nicolas Maduro nu a convocat in termenul de opt zile pe care l-am stabilit…