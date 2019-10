Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban se bazeaza, pana acum, pe un numar de 221 de voturi pentru investirea Guvernului in Parlament, conform Mediafax. Pentru a fi validat Executivul, sunt necesare 233 de voturi in plenul reunit, ceea se inseamna ca liberalilor le lipsesc 12 voturi. In momentul de fața grupurile PNL…

- Ludovic Orban se intalneste miercuri, de la ora 12.00, cu liderii Pro Romania, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina investirea Guvernului. Este nevoie de minimimum 233 voturi in Parlament pentru ca Guvernul Orban sa treaca. Premierul desemnat se poate baza pe 216 voturi de…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, iși cauta in continuare majoritatea. Dupa discuțiile de miercuri cu reprezentanții, azi vor avea loc noi intalniri in vederea obținerii sprijinului pentru noul Executiv la votul de investitura in Legislativ. Ludovic Orban se așaza la masa negocierilor cu Victor Ponta,…

- Cea de-a doua runda de consultari anuntata pentru luni de presedintele Iohannis cu partidele parlamentare privind formarea noului Executiv, a fost amanata pana marti. Tot marti ar putea fi ziua in care seful statului anunta numele viitorului premier. Presedintele a declarat vineri ca PNL este dispus…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica la Focsani ca numarul celor care vor vota motiunea de cenzura a ajuns 244. Asta dupa ce, spune liderul PNL, alti sapte parlamentari si-au luat angajamentul de a semna motiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD. „Am mai avut foarte multe discutii…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura, scrie peusrse.ro. Urmeaza discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile, a anunțat Orban. ”Am avut intalniri și am discutat cu cei de…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat luni la Antena 3, dupa ce a partidul sau a decis sa iasa marți de la guvernare, ca nu vede o „salvare” pentru cabinetul Viorica Dancila și a avansat un termen de doua saptamani pentru actualul Executiv. Tariceanu a mai zis ca prima opțiune a ALDE, daca…