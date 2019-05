Ce sanse are Dragnea sa scape mai repede din inchisoare. Lista institutiilor care i-ar putea da o mana de ajutor

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul termen in dosarul „Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman”, caz in care liderul PSD, Liviu Dragnea, contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, s-a judecat azi l-a Inalta Curte de Casatie si Justitie. Chiar daca procesul a continuat, in ciuda…

- In apelul procesului Horia Simu- Șerban Pop, procurorul DNA a fost scos din dosar. ICCJ a decis ca la ședința sa participe un procuror de la SIIJ. Avocații celor doi au cerut sa participe un procuror SIIJ, procurorul DNA a zis ca DNA e competenta pentru ca SIIJ nu a facut contestație in anulare la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Dumbraveni, ca o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in privinta completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea avea ca efect reluarea procesului in care este…

- Consilierul premierului, Viorica Dancila, Darius Valcov este judecat la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ce a facut apel in dosarul in carea fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani.Citește și: Liviu Dragnea catre judecatorii…

- Procesul lui Liviu Dragnea s-a amanat in urma solicitarii DNA de a fi sesizata Curtea Constituționala asupra a trei articole de lege, doua din Codul Penal și unul din legea de combatere și sancționare a infracțiunilor de corupție. Avocații liderului PSD incercau sa obțina reluarea judecații de la zero…

- O sesizare facuta la Curtea Constitutionala de Florin Iordache, lasat la conducerea Camerei Deputatilor de Liviu Dragnea cat a fost internat, ar putea sa aduca inca o sansa la libertate unor controversati politicieni condamnati la inchisoare. Este vorba despre componenta completurilor de la Curtea Suprema,…

- Apararea lui Liviu Dragnea in procesul angajarilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman in care liderul PSD a fost condamnat la trei ani și jumatate de inchisoare cere instanței supreme rejudecarea dosarului in fond. In documentele depuse la instanța suprema și consultate de HotNews.ro,…

- Avocații lui Liviu Dragnea au facut o mișcare de ultima ora. Liviu Dragnea nu s-a prezentat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, acesta fiind internat intr-un spital din Capitala. Dupa completele...