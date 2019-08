Ce șansă mai are PSD? Situația actuala a PSD amintește intrucatva de perioada 2010-2011. Atunci, șansa social-democraților a fost formarea USL, alianța pe care, in prima faza, au respins-o. Mai bine de un an (din ianuarie 2010) a incercat Dan Voiculescu sa ii faca sa ințeleaga ca fara o mare alianța a tuturor partidelor din Opoziție, Traian Basescu și PDL nu pot fi clintiți de la putere. In cele din urma, primul care a ințeles necesitatea mișcarii susținute de Voiculescu a fost Crin Antonescu. In ianuarie 2011 liberalii și conservatorii formau Alianța de Centru Dreapta și lansau provocarea catre PSD: caștigam impreuna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

