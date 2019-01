Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 7 ian – Sputnik. Pe lânga concediile anuale, bugetarii din Republica Moldova au parte și de unele zile de vacanța legate de zilele de sarbatori și zilele naționale. Potrivit Hotarârii Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sarbatoare si la zilele de…

- Zile libere 2019. Potrivit calendarului sarbatorilor legale, in 2019 romanii vor beneficia de 12 zile declarate, oficial, zile libere nelucratoare. Cinci dintre aceste sarbatori pica insa in weekend. Zile libere 2019. Calendar 2019. In randurile de mai jos, gasiți calendarul pentru 2019 legat…

- Nu este un secret ca inainte de Sarbatorile de Iarna traficul din orasele Romaniei incepe sa devina mai dens si ca masinile mai mult stau decat circula. Si ma refer la orasele de marime medie cum este Vaslui si la cele mari cum sunt: Bucuresti, Cluj sau Timisoara etc. Pe langa traficul intens “provocat”…

- CHIȘINAU, 7 dec - Sputnik, C.S. În fiecare an, creștinii ortodocși o pomenesc în aceasta zi pe Sfânta Mare Mucenița Ecaterina. Ea este considerata ocrotitoarea teologilor, profesorilor, avocatilor, procurorilor, medicilor, și asta pentru ca ea însasi a dobândit…

- Declarațiile liderilor maghiari au fost constant dure in raport cu Unirea pe care o considera o pierdere pentru ei. Astazi, senatorul UDMR Novak Csaba-Zoltan a afirmat, in sedinta solemna a Parlamentului, ca ”maghiarii din Romania nu se pot raporta la acest Centenar la fel ca majoritatea romanilor,…

- Angajații la stat se vor bucura de o noua minivacanța in perioada urmatoare. Reprezentantii Guvernului vor declara zilele de 24 si 31 decembrie, zile nelucratoare. Astfel, romanii se vor bucura de cinci zile libere, atat de Craciun, cat și de Revelion. Practic, vor fi, in total, zece zile de vacanta,…

- CHIȘINAU, 26 nov – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale va propune miercuri, 28 noiembrie, la ședința de Guvern, aprobarea unei hotarâri cu privire la transferul unor zile de odihna în anul 2019. Responsabilii de la minister propun ca zilele de marți,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a sustinut miercuri un discurs de la tribuna Dumei de Stat a Federatiei Ruse, deputatii rusi primind cu aplauze declaratii ale acestuia cu privire la faptul ca Republica Moldova nu doreste sa adere la NATO sau ca limba rusa trebuie sa-si mentina statutul…