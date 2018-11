Stiri pe aceeasi tema

- Catinca Roman nu s-a casatorit niciodata, deși de-a lungul timpului a trait povești de iubire care pareau a se desavarși la altar. Sora Oanei Roman a explicat care este motivul pentru care nu a imbracat niciodata rochia de mireasa. Catinca Roman, in varsta de 51 de ani, este mama, femeie de afaceri,…

- Florin Busuioc a suferit un infarct seara trecuta, imediat dupa un spectacol pe care l-a avut in Craiova. Prezentatorul Pro Tv a fost resuscitat de trei ori, ulterior i s-a montat un stent, iar acum starea sa este stabila, Busu aflandu-se la terapie intensiva. Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani,…

- Teo Trandafir a debutat luni ca gazda a concursul de cultura generala „Vrei sa fii milionar?” și e fericita ca a ajuns sa dea bani, nu doar sa ia. Am provocat-o sa ne vorbeasca despre un alt debut, al ei, in televiziune și despre primele caștiguri. Teo avea un salariu modest atunci, pe care-l incasa…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai indragite prezentatoare de televiziune de la noi. Este haioasa, carismatica și… nelipsita de pe micile ecrane de ani de zile. Ei bine, inceputurile profesionale ale lui Teo nu au fost nici pe departe semețe și nici nu prevedeau cariera cu care astazi se mandrește.…

- Luni, 5 noiembrie, la ora 23:00, la Kanal D va debuta noul sezon al celui mai longeviv concurs de cultura generala din lume, “Vrei la fii milionar?”/ “Who Wants to be a Millionaire?”, avand-o ca prezentator pe Teo Trandafir. Teo a povestit chiar pe platourile de filmare , cum a fost pentru ea experiența…

- In ziua in care Ilie Balaci a murit, Craiova a jucat acasa cu FCSB, iar intreg stadionul i-a adus un ultim omagiu mareului fotbalist roman. Oltenii au primit gol chiar in minutul 8, cand aveau pregatit un moment special in memoria lui Balaci.

- Tinerii investesc primele economii preponderent in telefoane mobile si accesorii, iar persoanele cu varste cuprinse intre 26 si 79 de ani aleg sa achizitioneze in special produse vestimentare, arata un studiu realizat de BCR, dat joi publicitatii, informeaza AGERPRES . Potrivit studiului, copiii din…

- Serena Williams (36 de ani, 26 WTA) a fost invinsa in finala turneului de Mare Șlem de la US Open de japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 19 WTA), 2-6, 4-6, dupa un meci marcat de discuțiile aprinse dintre americanca și arbitrul de scaun Carlos Ramos din setul secund. ...