Stiri pe aceeasi tema

- Din anul 2012 incoace, cresterea an de an a decalajului dintre salariile administratiei publice si a celor din sectorul privat, ne obliga sa muncim din ce in ce mai mult pentru stat. Antreprenoriatul si munca privata sunt dezavantajate net in fata aparatului public. Asa cum ne pleaca constant absolventii…

- Scandal fara precedent in Poliție! Oamenii legii au facut public fluturașul de salariu din ianuarie 2019 al lui ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan.Dupa ce șefa de la Interne s-a luat la tranta cu președintele Klaus Iohannis, polițiștii au rabufnit.Citește AICI ce FLUTURAȘ de SALARIU ar avea…

- Presedinta Partidului "Actiune si Solidaritate", Maia Sandu, este tot mai mult criticata pentru faptul ca intentioneaza sa candideze in circumscriptia "Europa de Vest" la alegerile parlamentare din februarie.

- Dinamo a fost umilita de Astra in ultima etapa inainte de sarbator, scor 1-4, insa Mircea Rednic vrea sa-i slabeasca pe giurgiuveni pentru partea a doua a campionatului și sa transfere un jucator de acolo. Antrenorul lui Dinamo vrea sa-l aiba la reunirea din 9 ianuarie 2019 pe mijlocașul francez Dylan…

- Federatia Patronatelor Societatiilor din Constructii a incheiat un acord cu guvernul, care are scopul de a sustine dezvoltarea acestui sector in Romania, ce a fost aprobat recent prin memorandum. Guvernul are in vedere masuri pentru sprijinirea acestui domeniu, tinand seama de faptul ca sectorul constructiilor…

- Sapte membri din Consiliul de Administratie al Televiziunii Romane, ceea ce inseamna mai mult de jumatate, spun ca nu au fost consultati de Doina Gradea in privinta contractelor pe sume mari pe care diversi analisti si moderatori le au cu institutia. Ei dezvaluie ca Gradea a decis ca Ionut Cristache…

- Mai sunt cateva zile pana la implinirea a 100 de ani de la Marea Unire – cel mai important eveniment din istoria Romaniei –, respectiv pana la cea mai mare sarbatoare a noastra, a romanilor, pentru care alocam multa credința, dragoste și incredere, iar patriotismul și aducerile aminte sunt pe primul…

- Potrivit graficelor prezentante de Lia Olguta Vasilescu pe pagina sa de Facebook, salariile brute ale celor din Ministerul Apararii vor arata astfel de la 1 ianuarie 2019: Maior gradatia 4 (12 ani vechime) va avea un salariu de baza de 5.019, de la 4.174. Un capitan gradatia 4 va avea…