- Presedintele Senatului are o indemnizatie bruta lunara de 21.850 lei; Vicepresedintii Senatului - 20.330 lei; Secretarii si chestorii - 19.950 lei; Liderii grupurilor parlamentare - 19.000 lei; Presedintii comisiilor permanente - 18.430 lei Senatorii - 17.100 lei,…

- Dupa ce in prima faza s-a aflat lista institutiilor publice ale caror angajati isi vor primi lefurile inainte de Pasti, iar apoi Federatia sindicatelor “Spiru Haret” a anuntat ca angajatii din invatamant nu intra in aceasta categorie, s-a aflat ca nici personalul Ministerului de Interne si al Apararii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat miercuri ca vor primi salariile inainte de Sarbatorile pascale doar bugetarii care au solicitat acest lucru. "Bugetarii care au cerut. Asta este ceea ce doamna prim-ministru a spus foarte clar. Pentru că asta au solicitat. Nu poţi să-i…

- Toti angajatii din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vor primi joi norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aproximativ 960 de lei pentru politisti si militari si 750 de lei pentru personal contractual, la care se adauga si cota pe aceasta luna din norma de echipament, de aproximativ…

- S-a aflat deja ca nu toti bugetarii isi vor primi salariile inainte de Sarbatori. Vestile deloc bune ii afecteaza si pe profesori si restul angajatilor din sistemul educational. Sperantele acestora ca isi vor primi lefurile inainte de Sarbatorile Pascale par sa se naruie definitiv. Un anunt in acest…

- Potrivit legii trimise la promulgare, referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica…

- Angajatii, care protesteaza in curtea spitalului, striga "Jos Guvernul" si "Demisia". "S-au schimbat reglementarile si sporurile de 100% pe care le primeau salariatii nu se mai aplica. Sporul va scadea. Problema cea mai mare este la infirmiere si la ingrijitoare care nu au beneficiat de marirea…

- Familiile care primesc ajutor de la stat ar putea fi obligate sa lucreze in folosul comunitatii, conform unui proiect de lege care ajunge, marti, in Senat. Conform proiectului de lege, cat vor munci atatia bani vor primii familiile care vor ajutor social. Practic, ei vor fi platiti la salariului…

- Cei peste 13.000 de angajati ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor primi, de Pasti, tichete cadou in valoare de 1.100 de lei. Prime vor fi acordate si la Complexul Energetic Hunedoara, valoarea acestora fiind mai mica, de doar 220 de lei, in tichete valorice, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Daca v-ati intrebat vreodata care-i cea mai periculoasa meserie din Romania si, purtati de valul logicii, ati oscilat intre crescator de vipere, miner si pompier, aflati de la mine ca v-ati inselat amarnic.

- Angajații din invațamant vor primi voucherele de vacanța. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației Naționale, au fost purtate discuții privind acordarea…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din Calarasi vine in sprijinul angajatorilor informandu-i pe ca pot beneficia, conform legii, de o suma in cuantum de 1.125 lei /lunar, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare ucenic incadrat.

- "In conditii de ninsoare abundenta si viscol toate utilajele actioneaza acum in baterie, prin pluguire, insotite de echipaje ale Politiei Locale, pe arterele principale, pentru ca acestea sa ramana practicabile si sa nu apara probleme deosebite in trafic. Pe parcursul noptii operatorii au actionat…

- Angajatii parcurilor Regiei "Transport Electric" vor avea parte de conditii de munca mai bune. Cei care spala troleibuzele au primit echipamente de lucru noi. Setul contine cizme din cauciuc, un șort și manusi din material impermeabil.

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader. "Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem…

- Aproximativ 1.500 de angajați ai DGASPC Timiș nu au mai primit sporuri din 15 februarie 2018. Este vorba despre circa 500 de asistenți maternali și aproximativ 1.000 de alți angajați ai DGASPC Timiș. Acum, aceștia le vor primi, dupa ce conducerea instituției a trimis o nota de fundamentare…

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis, miercuri, deputatii. Camera Deputatilor a adoptat in acest sens,…

- Angajatii din sanatate sunt hotarati sa protesteze, pentru a le transmite clar guvernantilor ca nu vor accepta "golaniile". Dupa ce luni, liderii Sanitas au anuntat ca membrii federatiei vor iesi cu zecile de mii in strada si se pregatesc de greva generala, marti si membrii federatiei Hipocrat au spus…

- "Am sa raspund o singura data, adica acum, la acest lucru si pot sa va precizez ca a primit recomandarea organizatiei de tineret pe care o conduce si a organizatiei de la Vaslui a Partidului Social Democrat si, din punctul acesta de vedere, fiind un post politic, nu cred ca este vreo problema. Il…

- Miercuri, 7 martie 2018, biologii, biochimistii si cimistii de la Spitalul Municipal Gavril Curteanu din Oradea au intrat in greva spontana intre orele 9:00 – 11:00. Motivul invocat este grila de salarizare. „In data de 14.02.2018, 652 de biologi, biochimiști și chimiști din sistemul…

- Cadrele militare, dar si politistii aflati la prima numire in functie sau nevoiti sa se mute in interes de serviciu si care contracteaza un credit imobiliar sau ipotecar vor putea beneficia de plata partiala sau chiar totala a ratei imprumutului, se arata intr-un proiect de act normativ propus pentru…

- Comisia pentru Munca si Protectia Sociala din Camera Deputatilor a respins amendamentele sindicalistilor din Sanatate. Astfel, reprezentanții Federației SANITAS, prezenți la ședința Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor de astazi, 6 martie, au argumentat mai bine de patru…

- Senat: Locuri de munca in sectorul public, pentru tinerii dezavantajati Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege, initiat de guvern, care prevede ca un procent de 5% din totalul posturilor specifice personalului contractual din institutiile publice va fi atribuit, in mod exclusiv, tinerilor…

- Mai multe persoane s-ar putea bucura de ajutorul in valoare de 200 de euro din partea statului. Venitul brut pe membru de familie necesar pentru accesarea programului de stimulare a achiziției de calculatoare destinat tinerilor ar urma sa se majoreze.

- Decizia de a nu se acorda sporurile acestor angajați aparține Consiliului Județean Timiș. Reprezentanții instituției care se afla sub umbrela CJ Timiș au cerut acești bani, dar nu li s-au acordat. Cel puțin deocamdata. Președintele CJ Timiș Calin Dobra spune ca daca cei de la DGASPC Timiș…

- Angajatilor din Parlament li s-au marit salariile! Camera Deputatilor a stabilit ca acestia merita o marire care poate ajunge pana la 15 la suta pentru ca muncesc in conditii grele. Nici functionarii publici parlamentari nu au fost uitati.

- Legea privind reglementarea activitatii de telemunca a fost adoptata astazi de Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz. Potrivit actului normativ, persoanele care folosesc tehnologia informatiilor si a comunicatiilor isi pot desfasura activitatea in alt spatiu decat cel organizat de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”. Este vorba de Ordonanta…

- Primarul comunei Zagra Dumitru Bușcoiu și viceprimarul Ioan Costin au inapoiat sporul de condiții vatamatoare despre care Curtea de Conturi spune ca a fost acordat ilegal. Edilul spune ca și-a dat acest spor din cauza radiațiilor peste limita din birourile primariei.

- Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta de pana la 18 ani, dar si tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile…

- Marian Pescaru, liderul Sindicatului Salariaților Exploatare Livrari Cai Ferate Uzinale(ELCFU) Motru, a anunțat miercuri la sediul executiv al Complexului Energetic Oltenia ca va intra in greva foamei daca angajații unitații din care face parte nu vor primi și ei sporul de fidelitate. Liderul…

- Guvernul incearca sa corecteze o aberatie fiscala cu alta aberatie! Executivul va adopta o ordonanta de urgenta pentru ca angajatii de la stat cu jumatate de norma sa nu mai plateasca taxe si contributii aferente salariului cu norma intreaga, noteaza antena3.ro. Documentul nu se refera insa si la angajatii…

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Citeste si: Ministrul Negrescu da SEMNALUL: 'Romania, in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen'Deputatul…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a fost aleasa secretar al grupului acestui partid din Camera Deputaților. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul de internet al Camerei Deputaților, Maricela Cobuz ocupa aceasta funcție incepand cu data de 1 februarie 2018. Grupul parlamentar al PSD din…

- Deputatul PSD de București Aida Caruceru a fost aleasa astazi in calitate de sectetar al grupului social-democrat din Camera Deputaților. Ea este printre cei mai tineri deputați care au ocupat aceasta funcție pana acum.Aida Caruceru a declarat, pentru stiripesurse.ro, ca este conștienta de…

- Scoala Gimnaziala ldquo;George Enescu" Navodari, cu sediul in Navodari, strada Culturii nr. 25, judetul Constanta, rganizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant: Secretar I A aprobat prin H.G. nr. 1027 2014.Conditii specifice de participare la concurs: nivelul studiilor: superioare de lunga…

- Toți angajații din invațamant primesc salariile, din 2018, in aceeași zi, respectiv data de 14 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu schimbarea ordonatorului de credite, de la autoritatea locala, la Ministerul Educației Naționale. Salariile aferente lunii decembrie 2017 vor fi primite…

- Producatorii romani de rosii in sere si solarii vor putea primi si in anul 2018 ajutoarele nerambursabile de maximum 3.000 de euro fiecare, in cadrul schemei de minimis pentru tomate, cu o valoare totala de 183 milioane lei (circa 40 milioane euro) in acest an, potrivit unei hotarari de guvern publicate…