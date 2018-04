Ce salarii au senatorii de la 31 martie

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a publicat salariile de baza in cuantum brut lunar aferente functiilor din Serviciile Camerei Superioare a Legislativului, din cadrul birourilor parlamentare, precum si lista indemnizatiilor aferente functiilor de demnitate publica alese, la data de 31 martie 2018, conform Agerpres.ro. Presedintele…

- Senatul a adoptat, in cadrul ședinței de marți, cu 70 de voturi “pentru” – proiectul de lege prin care se extinde valabilitatea pasaportului simplu electronic la 10 ani in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. La ora actuala, pașaportul simplu electronic este valabil 5 ani pentru…

- Senatorii au adoptat in sedinta de marti initiativa legislativa pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si Societatii Romane de Televiziune (SRTV), proiect ce vizeaza cresterea numarului de propuneri de la opt…

- În timp ce Igor Dodon îi numeste tradatori de tara si vede un pericol în cetatenii care îsi doresc unirea cu România, speakerul Andrian Candu considera ca opinia unionistilor trebuie respectata, iar statul nu ar trebui sa intervina cu masuri de constrângere.…

- In sedinta plenului de miercuri, Senatul a adoptat in unanimitate, in calitate de Camera decizionala, o propunere legislativa prin care studentii, indiferent de varsta, vor beneficia de gratuitate pe transportul feroviar intern. „Studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa (licenta,…

- "Luna mai e o luna frumoasa, nu stiu daca si pentru referendum. (...) Nu cred ca e niciun motiv de graba", a adaugat Iohannis. Senatul a decis, luni, ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii…

- Senatorii au adoptat miercuri propunerea de modificare a Legii 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului “Schi in Romania”, care vizeaza revitalizarea si reutilizarea partiilor romanesti. Potrivit proiectului adoptat in Senat, stabilirea terenurilor ce vor fi incluse…

- Deputații și senatorii vor fi liberi lunea viitoare, de Paștele Catolic. Senatul a decis prin vot ca saptamana viitoare (2 – 7 aprilie), pentru ca este Pastele catolic, plenul sa se reuneasca marti, iar luni sa stea in circumscripțiile teritoriale. Și deputații vor fi liberi, iar marți revin la munca…

- USR va contesta, impreuna cu PNL, legile justitiei la CCR dupa ce astazi au fost votate in plenul Senatului. Senatorii USR au depus amendamente la toate cele trei legi, 303, 304 si 317 dar au fost respinse de parlamentarii PSD-ALDE. USR califica actiunea de astazi un abuz la adresa statului de drept…

- Propunerea a fost respinsa cu 81 de voturi "pentru", o "abtinere" si 36 de voturi "impotriva".Schimbarile preconizate prin promovarea proiectului legislativ vizeaza restabilirea egalitatii in relatia cu statul prin abrogarea regimurilor de pensii speciale si revenirea la principiul contributivitatii…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de Camera decizionala, modificarile la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale. Modificarile la Legea 303/2004 au fost adoptate cu 83 de voturi ‘pentru’ si 36 ‘impotriva’. Niciunul dintre amendamentele respinse…

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 26.03.2018, distribuie sumele de bani aferente cuponului nr.2 pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK. (simbol IIB20). Emitentul va plati obligatarilor sumele de bani aferente cuponului nr.2, utilizand serviciul…

- Senatorii vor putea sa depuna amendamente la legile Justitiei pana joi la ora 15:00, urmand ca lunea viitoare sa se dea raport in Comisia speciala, existand posibilitatea ca aceste acte normative sa intre in aceeasi zi pe ordinea de zi a plenului Camerei Superioare. Camera Deputatilor a adoptat marti,…

- Senatul a decis: preșcolarii și elevii claselor I-IV vor primi in fiecare luna, incepand de anul viitor, cate un borcan de miere poliflora de 250 ml. Mierea va fi ambalata in borcane cu capac ...

- Plafonarea, in mod arbitrar, a dobanzilor la nivelul intregii piete de creditare poate avea ca efect limitarea accesului populatiei la solutii de creditare pentru nevoile personale, de baza, determinand, astfel, consecinte negative asupra intregii economii, se arata intr-un comunicat al Asociatiei…

- Senatorii au dat, ieri, votul final la propunerea legislativa prin care parcul Sipote si padurea Zamca pot trece in administrarea Consiliului Local Suceava. Departamentul de comunicare al PSD Suceava a informat, ieri, printr-un comunicat de presa, ca „propunerea legislativa sustinuta de ...

- SCHIMBARI… O veste foarte buna vine pentru șoferii vasluieni. Senatul a adoptat propunerea legislativa a 16 deputați și senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile și insemnele distinctive ale Poliției. “Pentru ca, atat prin cadrul…

- Proiectul a fost adoptat cu 69 voturi 'pentru', 15 voturi 'impotriva' si 5 abtineri. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 cu doua noi articole. "Cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea…

- Senatul a aprobat, luni, proiectul de lege prin care dobanda anuala efectiva (DAE) este limitata la de 2,5 ori dobanda de politica monetara (2,25% in prezent) in cazul creditelor ipotecare și la 18% in cazul creditelor de consum. Senatorii au adoptat, totodata, un alt proiect care restrange dreptul…

- Senatorii au adoptat, luni, propunerea legislativa care vizeaza protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national. Proiectul, initiat de parlamentari de la USR si PSD, a fost adoptat cu 99 de voturi "pentru", 9 "abtineri" si niciun vot impotriva.Demersul…

- In urma cu doua saptamani, Senatul cu a sa majoritate PSD-ALDE-UDMR a votat o lege privind inființarea Liceului Teologic cu predare in limba maghiara in Targu Mureș. Se inampla nu la mare distanța in timp de la o intalnire dintre Liviu Dragnea și Viktor Orban.

- Senatul a aprobat, miercuri, prin lege, infiintarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - S.A, care va avea ca obiectiv sprijinirea antreprenoriatului si dezvoltarea socio-economica a tarii. Proiectul de lege initiat de parlamentarii PSD-ALDE prevede ca BDR - S.A. (Banca) este o entitate juridica autonoma…

- Senat: Posturile din Educatie, deblocate Senatul a adoptat, miercuri, OUG 90/2017 privind unele masuri pentru limitarea cheltuielilor publice in vederea respectarii tintei de deficit de sub 3% din PIB, admitand un amendament potrivit caruia posturile din Educatie sunt exceptate de la prevederile impuse…

- Camera Superioara a Legislativului a dat unda verde, miercuri, unei initiative semnate de cateva zeci de alesi, de la UDMR, dar si de la PSD si nu numai, prin care vinerea de dinaintea Sfintelor Pasti, ultima vineri din Postul Mare, sa fie declarata zi de sarbatoare legala si in care nu se lucreaza.…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

- Senatorii din comisiile de buget, economica si juridica au votat, marti, raport de admitere pentru un proiect de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum.

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. Senatul a fost prima camera sesizata, forul decizional fiind Camera Deputatilor.…

- Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege al Guvernului potrivit caruia toate sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor incepand cu 1 ianuarie 2019.

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Camera superioara a Parlamentului Olandei a votat marti in favoarea unei legi controversate, in virtutea careia fiecare cetatean olandez adult este inclus automat in registrul national al donatorilor de organe, cu exceptia cazurilor in care locuitorii acestei tari precizeaza in mod expres faptul ca…

- PSD a cerut, miercuri, inlocuirea senatorului Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Solicitarea a fost facuta de grupurile parlamentare ale PSD și urmeaza sa fie supusa votului plenul reunit al Parlamentului. Grupurile parlamentare PSD din Camera si Senat au cerut…

- Senatul a adoptat, in calitate de for decizional, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat si de Camera Deputatilor. …

- Senatul a respins inițiativa legislativa a celor de la USR, prin care o societate cu acțiuni la purtator sa nu mai poata participa la licitațiile publice. Inițiativa legislativa a fost depusa ca urmare a scandalului generat de firma Tel Drum, dupa ce in presa au aparut informații conform carora Liviu…

- Senatul a achizitionat servicii de transport aerian de persoane pe curse regulate interne de la companiile Blue Air si Tarom, cu peste un milion de lei, se arata in doua anunturi publicate in SEAP. Potrivit unui anunt din 1 februarie, Senatul a atribuit un contract societatii SC Blue Air - Airline…

- Nereguli descoperite de Curtea de Conturi la CJ Cluj. Vezi si reactia lui Alin Tise Curtea de Conturi a verificat anul trecut si Consiliul Judetean (CJ) Cluj, cu privire la executia bugetara a anului 2016, unde a gasit mai multe nereguli. Decizia inspectorilor financiari a fost insa contestata de CJ…

- Numarul 2 din FBI urmeaza sa isi incheie mandatul in martie si va ramane pana atunci in concediu, afirma o sursa a agentiei Reuters. Deocamdata, nu a fost facut niciun anunt oficial, iar Casa Alba a comunicat, prin purtatoarea de cuvant Sarah Sanders, ca "presedintele nu a participat la luarea deciziei"…

- Dancila cere rapoarte lunare de la miniștri. Premierul i-a cerut ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici sa spuna marți cum rezolva situația Formularului 600. Premierul s-a intalnit, luni seara, cu miniștrii, la Palatul Victoria, imediat dupa ce au depus juramantul la Palatul Cotroceni. Premierul…

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se reunesc, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila, printre temele care vor fi abordate numarandu-se programul de guvernare si prioritatile legislative.

- Un controversat fost serif din Arizona, care a evitat o posibila detentie dupa ce a fost gratiat de presedintele Donald Trump, a anuntat marti ca va candida pentru Senatul SUA, informeaza miercuri dpa. Republicanul Joe Arpaio, in virsta de 85 de ani, a declarat ca va candida "pentru a sustine agenda…

- Miniștrii desemnați au depus astazi juramantul de investire in fața șefului legislativului, Andrian Candu, care exercita temporar interimatul funcției de președinte al țarii."Va felicit cu numirea in functie si va doresc un manadat de succes.

- La mai mult de un an de cand liderii republicani au promis investigarea implicarii Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite, senatorii americani cer anchetarea autorului raportului privind legaturile dintre Donald Trump și Rusia. Aceștia cer Departamentului Justiției ca fostul spion britanic…