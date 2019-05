Ce salarii au romanii care lucreaza in SEO si la ce nivel pot ajunge? Piata de SEO din Romania este in plina dezvoltare, iar odata cu intelegerea acestui domeniu din partea clientilor si a majorarii bugetelor alocate, in ultimii ani au crescut si salariile, tendinta care are toate sansele sa se mentina.



Perspectivele profesionale si materiale in acest domeniu sunt destul de vaste, in conditiile in care serviciile de marketing online, in general, si cele de SEO, in special, sunt accesate de tot mai multe companii care vor sa aiba o prezenta puternica in online.



"Salariile din domeniul serviciilor SEO sunt similare cu cele din alte zone de marketing… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

