- Ana Maria Mircea si Alex Velea se casatoreau in 2009, iar patru ani mai tarziu, in 2013, cei doi s-au decis sa isi separe drumurile, iar divortul a fost inevitabil. Artistul si-a refacut viata alaturi de Antonia, cu care are doi baieti, iar mulatra s-a axat foarte mult pe cariera. Tanara si-a finalizat…

- Chiar daca acum are o frumoasa relație cu Antonia, Alex Velea a trecut inainte printr-o casnicie eșuata, cu o tanara pe nume Ana Maria Mircea. De la separare, nu s-au prea știut multe despre femeia care i-a fost soție lui Alex Velea.

- Alex Velea a postat pe contul de socializare o imagine in care apare alaturi de Dominic, baiatul cel mare, care astazi a implinit patru ani. Artistul a scris si un mesaj in dreptul fotografiei. „La multi ani fericiți fiule!!! LMA Domi!!! #4 Iți mulțumesc ca ai aparut in viața mea!!!??????”, a scris…

- Antonia și Alex Velea sunt in doliu, dupa ce bunicul artistei s-a stins din viața dupa o lunga suferința. Barbatul a fost a fost operat de urgența la stomac, apoi a fost transferat intr-un azil, unde și-a petrecut ultimele zile din viața. Antonia a postat un mesaj trist pe contul de socializare, unde…

- Inevitabilul s-a intamplat! Alex Velea și Antonia vor fi separați in noaptea dintre ani deoarece au agenda incarcata cu diverse concerte. Noul an o va prinde pe Antonia in Bucuresti, unde va susține un concert in Piata Constitutiei si apoi la o sala de evenimente. Din pacate, ea nu se va intalni cu…

- Alex Velea se simte un barbat implinit, are o familie frumoasa alaturi de Antonia și cei doi baieți, dar și o cariera in plina ascensiune. Artistul se bucura de un real succes in plan muzical, iubește ceea ce face, iar rezultatele nu intarzie sa apara. Recent, le-a transmis prietenilor virtuali ca este…