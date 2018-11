Ce să mănânci că să eviți cariile. Acestea sunt alimentele care îți salvează dinții

Șții deja ca pentru a avea dinți sanatoși trebuie sa reduci consumul de dulciuri și bomboane, insa mai sunt cateva lucruri de care trebuie sa tii cont. Vitaminele sunt esențiale pentru sanatatea dinților tai. Pentru a stimula producția de saliva, este necesar sa consumi multe alimente bogate in fibre, precum fructe, nuci și legume. Cele mai bune sunt merele, bananele, varza de Bruxelles și perele.

Consuma mai multe cereale integrale. Conțin vitamine de tipul B și fier. In plus, cerealele sunt bogate in magneziu, un mineral care ajuta la absorbția calciului și la intarirea… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

