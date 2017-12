Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi politicieni au transmis, duminica, mesaje de Anul Nou pe Facebook, in care le-au urat romanilor sa aiba un 2018 mai bun, mai prosper, plin de bucurii si sanatate. Oamenii politici au tinut sa precizeze ca 2017 a fost un an al provocarilor si al deciziilor importante.Citeste si: Lider…

- Pe Elena Udrea o așteptata un an 2018 greu, avand in vedere ca ar putea avea parte de o sentința definitiva in cel puțin un dosar trimis de DNA in instanța. Acest lucru nu o impiedica insa pe fosta „blonda de la Cotroceni” sa fie optimista și sa dea lecții de gandire pozitiva. Alaturi de urarea de Anul…

- Noaptea de Revelion este plina de traditii si surperstitii.A Chiar daca credem mai mult sau mai putin in ele, acestea sunt aproape intotdeauna respectate. Traditia spune ca asa cum veti intampina Anul Nou tot asa veti avea parte in anul urmator: daca veti tine de mana persoana iubita, veti avea parte…

- In traditia romanilor, Anul Nou, intampinat, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai numeste Revelion sau seara Sfantului Vasile. Se spune ca in noaptea de Sfantul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru cate o clipa. In traditia populara se spune ca Sfantul Vasile s-a rugat de Dumnezeu…

- Masa festiva din noaptea de Anul Nou capata la romani o valoare aproape ritualica, pentru cei care mai cred inca in superstiții, fie ele și alimentare. Un rol important il capata produsele din pește, dar si carnea de curcan sau cocos, spun etnologii. Acestea aduc noroc si bunastare. Mai mult, specialistii…

- Inainte de acest doodle de Anul Nou, Google a pornit sarbatorile de iarna pe 18 decembrie. Atunci a inceput sa prezinte povestea unor pinguini care pornesc intr-o calatorie. Acum, ca sa vezi noul doodle pentru Anul Nou, tot ce trebuie sa faci e sa intri pe prima pagina. Sunt o serie…

- Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus de orice, sa…

- Aproximativ 300 de politisti, cu peste 100 de autospeciale de serviciu vor fi la datorie, in noaptea de Anul Nou, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta cetatenilor.

- Superstitiile de Anul Nou sunt respectate de multe persoane, care considera ca in acest fel le va merge bine in Noul An. Printre superstitiile si obiceiurile de sfarsit de an se numara dansul in aer liber pentru sanatate si noroc si umplerea portofelelor cu bani pentru un an prosper. O alta superstitie…

- Metroul va circula pe toata durata noptii de Revelion, la interval de 10 minute, respectiv 20 de minute, dupa ora 01.00. De asemenea, in noaptea de Anul Nou vor circula toate liniile de noapte care ajung in zona centrala, precum si liniile de tramvai 1, 10 si 41.

- Zeci de mii de oameni sunt asteptati in pietele centrale ale oraselor la trecerea in Anul Nou, autoritatile locale anuntand spectacole pirotehnice si concerte sustinute de Andra, Directia 5, Cargo, Vita de Vie, BUG Mafia, Inna, Smiley sau legendara trupa germana Saragossa Band.

- Anul Nou este sarbatorit prin obiceiuri diverse si inedite de diferitele popoare, insa peste tot se manifesta credinta unui nou inceput si speranta unui viitor mai bun, prin aruncarea lucrurilor vechi din casa, aprinderea de artificii sau exprimarea unor dorinte.

- CHISINAU, 31 dec — Sputnik. Tradițiile și obiceiurile, dar și superstițiile de Revelion au fost transmise prin viu grai din generație în generație. Cele mai raspândite dintre acestea sunt prezentate de dcnews.ro, care apreciaza ca daca ar fi sa le respectam pe toate,…

- Anul Nou este privit ca un inceput, un nou drum, o noua etapa in viata noastra si a intregii lumi. De aceea, majoritatea traditiilor si superstitiilor care sunt legate de noaptea de Revelion si prima zi din ianuarie se refera la a incepe cu dreptul. Ca sa ai noroc, sanatate, fericire si bani in noul…

- Rugaciune de Revelion. Cuvintele acestea fac minuni si este ajutatoare.A Daca esti un om cu credinta si rostesti aceasta rugaciune de Revelion imediat dupa miezul noptii, viata ta se va schimba in bine.

- Anul Nou trebuie intampinat cu mult optimism si cu mare veselie, astfel incat hainele pe care vei alege sa le porti trebuie sa transmita acesta stare de spirit. De aceea este bine sa renunti la culorile mohorate si optezi pentru haine care vor transmite o stare de bine.

- Mai toate mancarurile „traditionale” pentru noaptea dintre ani sunt gandite in raport cu prosperitatea și fiecare produs pus in farfuria de pe masa de Revelion are ascuns in el ideea ca odata mancat va aduce noroc pentru tot anul. Pentru superstițioși meniul din noaptea de Anul Nou este de neconceput…

- Urarile de Anul Nou sunt un prilej de a-i bucura pe cei din jur si de a le impartasi gandurile noastre bune. Cele mai rostite urari sunt tradiționalele ”La Mulți Ani” sau un ”An Nou Fericit”.

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , meteorologul de serviciu in…

- 1. Friptura de curcan cu verdeata si vin Din acesta reteta, pe care am pus-o in practica de mai multe ori, iese o friptura foarte gustoasa si care se topeste in gura. Este si foarte simpla, nu trebuie decat sa amestecati ingredientele pentru bait si sa tineti carnea in amestec cateva ore sau chiar…

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de câini de serviciu, vor fi gata sa intervina în noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de caini de serviciu, vor fi gata sa intervina in noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta…

- Sunt multe tradiții și superstiții de Anul Nou, iar mulți romani le respecta cu sfințenie. De exemplu, se știe ca e bine sa mananci pește, ca sa te strecori prin noul an ca peștele in apa, sa porți lenjerie roșie ca sa ai noroc, sa faci galagie la miezul nopții ca sa alungi spiritele rele. Mai sunt…

- REVELION 2018. Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus…

- La cumpana dintre ani, impresionați-i pe cei dragi dar și pe invitați cu bucate delicioase și arome irezistibile. Dar aveți grija ca de pe masa de Revelion sa nu lipseasca preparatele de mai jos. Cine consuma pește va trece ușor peste probleme Sub nici o forma din meniul de Revelion…

- Revelion 2018. Se spune ca daca mancam peste la trecerea dintre ani "alunecam" mai usor printre necazuri. Pestele simbolizeaza abundenta si trebuie asezat intreg pe farfurii, altfel, spun superstitiosii, norocul se fragmenteaza. Nici strugurii nu ar trebui sa lipseasca din meniul de Anul Nou. Se…

- LOTO DE REVELION 2O18. Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

- Explozia unei bombe artizanale intr-un dulap de bagaje, intr-un supermarket, in al doilea cel mai important oras din Rusia, s-a soldat cu 14 raniti, dintre care 13 au fost spitalizati miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion si Anul Nou. Anchetatorii au deschis o procedura privind o "tentativa…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera.

- Fiecare moment mai important al anului vine cu tradiții, obiceiuri, dar și... superstiții. Cei superstițioși indeplinesc cerințele momentului pentru ca așa sunt convinși ca planurile de viitor nu vor fi impiedicate de o mișcare greșita.

- Oamenii de pretutindeni de pe glob cred cu tarie in unele superstitii ce tin de iesirea dintr-un an si intrarea in noul an. Ideea de baza care ne dirijeaza pe toti de Revelion si in prima zi a noului an este ca asa cum se intampla evenimentele din acea noapte dintre ani si de a doua zi, asa iti va…

- Membrii gruparii teorirste ISIS au publicat un nou clip de propaganda, in care isi indeamna adeptii sa "vaneze" necredinciosii de Sarbatori. Clipul incepe cu o masina care intra in multime si cu un tren care deraiaza. Totodata, scrie The Mirror, imaginile sugereaza o explozie pe malul Tamisei,…

- Mai toate mancarurile „traditionale” pentru noaptea dintre ani sunt gandite in raport cu prosperitatea, fie ca se perpetueaza ideea pestelui nelipsit de la masa de Revelion sau ca fac referire directa la bani prin monede sau...

- Noaptea de Anul Nou este singura din an cand toata lumea de pe glob "se trezeste la viata". Unii petrec perioade lungi de timp pentru a planifica in detaliu Revelionul, in timp ce altii aleg sa se retraga linistiti si sa urmareasca sarbatoarea trecerii dintre ani alaturi de persoanele dragi.

- Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii…

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colt de strada. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni, acasa. Cateva zile mai tarziu, cand vine vorba de marcat trecerea catre un nou an,…

- Daca inca nu ati ales o destinatie pentru a petreceti Revelionul si sinteti adeptii spectacolelor de lumini si muzica, va propunem citeva sugestii unde sa incepeti numaratoarea inversa la trecerea dintre ani. Daca v-ati saturat de intrebari precum „unde te gaseste noul an?“ sau „Ce faci de revelion“,…

- Derapaj inexplicabil al primarului Francisc Boldea la adresa credinciosilor ortodocsi care frecventeaza Biserica Adormirea Maicii Domnului. Suparat ca reprezentantii parohiei i-au cerut sa respecte legea si sa obtina aprobarile necesare pentru a mai organiza un spectacol in apropierea bisericii, Boldea…

- „Totul de va desfașura in Piața Centrului Civic, acolo unde urmeaza sa fie amplasate casuțele de lemn in care vor sta comercianții. Este vorba despre firme sau persoane fizice autorizate care vor oferi produse specifice sarbatorilor: alimente, dulciuri, ornamente pentru brazi, cadouri. Speram ca prin…

- Numaram zilele pana intram in minivacanta de 1 Decembrie, iar litoralul Marii Negre se afla in topul destinatiilor preferate de romani, top in care conduc detasat statiunile montane. Cei care au avut posibilitatea sa-si ia mai multe zile de concediu au optat pentru destinatii exotice, sau pentru cele…

- Veste buna pentru angajați! De Craciun și de Revelion vor avea cate patru zile libere. Ziua de 25 decembrie 2017 pica luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale. Acelasi lucru se intampla…

- Au inceput sa apara primele oferte pentru petrecerea noptii dintre ani la Iasi. Spre exemplu, sunt pregatiri de Revelion la Castelul Sturdza-Miclauseni. Seara de Revelion la Castel: - primire si vizita Castelului - meniu gourmet care include 7 feluri dintre cele mai rafinate - concurs de dans cu premii…

- Veste buna pentru toti angajatii: Vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion! 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale. Anul trecut,…

- Romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun, adica patru zile. Acest lucru este posibil pentru ca 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni, iar prima si a doua zi de Craciun sunt zile libere prin lege. Situatia se va repeta si de Anul Nou, cand vor fi tot patru zile libere: cele doua din weekend si…

- Parca nu demult eram inca in plin sezon estival, insa timpul se rostogoleste rapid si au inceput deja rezervarile pentru Revelion. Mai mult, unele hoteluri si pensiuni din zonele turistice importante au anuntat deja ca au toate locurile de cazare ocupate de Anul Nou.