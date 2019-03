Ce să faci pentru a alege cel mai ieftin RCA auto? Asigurarea de raspundere civila auto sau RCA este o asigurare obligatorie pentru toți posesorii de autoturisme. Ea trebuie reinnoita permanent și in termen. Menirea ei este de a garanta ca persoanelele prejudiciate in urma unui accident auto, produs din vina conducatorului asigurat, vor primi despagubirile necesare pentru daunele materiale și/sau vatamarile corporale suferite. Scopul acestei asigurari este ca cel pagubit sa primeasca obligatoriu plata pentru daunele suferite, indiferent de situația material a celui care a produs paguba. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

