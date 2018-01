Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de noaptea de dupa Revelion, fiecare om are propriile obiceiuri. Unii raman cu un accesoriu roșu, alții poarta cu ei sume mari de bani, in timp ce unele persoane arunca lucruri pe geam sau ard fotografii vechi.

- In traditia romanilor, Anul Nou, intampinat, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai numeste Revelion sau seara Sfantului Vasile. Se spune ca in noaptea de Sfantul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru cate o clipa. ...

- Noaptea de Revelion este plina de traditii si surperstitii.A Chiar daca credem mai mult sau mai putin in ele, acestea sunt aproape intotdeauna respectate. Traditia spune ca asa cum veti intampina Anul Nou tot asa veti avea parte in anul urmator: daca veti tine de mana persoana iubita, veti avea parte…

- Ceremonialul de innoire simbolica a timpului calendaristic in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie este numit ingropatul Anului sau, mai recent, Revelion. Personificare a Soarelui, Anul este numit An Vechi inainte de miezul noptii de Revelion si An Nou dupa miezul noptii. Vezi și MESAJE DE ANUL NOU…

- Masa festiva din noaptea de Anul Nou capata la romani o valoare aproape ritualica, pentru cei care mai cred inca in superstiții, fie ele și alimentare. Un rol important il capata produsele din pește, dar si carnea de curcan sau cocos, spun etnologii. Acestea aduc noroc si bunastare. Mai mult, specialistii…

- Plugusorul, Mersul cu Buhaiul, Jocul Caprei si Jocul Ursului aducatoare de fertilitate si Umblatul cu Sorcova pentru a transmite sanatate si tinerete celor colindati marcheaza datina romaneasca la trecerea dintre ani. Potrivit unor superstitii ale romanilor, pentru a avea noroc si belsug in noul an…

- Pe intreg Pamantul, pe 31 decembrie, unii oameni respecta o serie de traditii si superstitii ca sa aiba noroc in urmatorul an. Iata ce sa faci pe 31 decembrie ca sa ai noroc tot anul urmator. VASCUL IN CASA In noaptea dintre ani, in fiecare casa trebuie sa existe macar o crenguta de vasc. Aceasta ...

- Anul Nou este privit ca un inceput, un nou drum, o noua etapa in viata noastra si a intregii lumi. Anul ce vine vrem cu totii sa fie mai bun, mai imbelsugat decat cel care s-a sfarsit. Nu vrem ca necazurile sau grijile sa ne umbreasca, iar norocul vrem sa ne surada si dorintele sa se indeplineasca.…

- Anul Nou este sarbatorit prin obiceiuri diverse si inedite de diferitele popoare, insa peste tot se manifesta credinta unui nou inceput si speranta unui viitor mai bun, prin aruncarea lucrurilor vechi din casa, aprinderea de artificii sau exprimarea unor dorinte.

- Noaptea de Revelion este plina de traditii, obiceiuri, dar si surperstitii. Aproape in fiecare colț al globului atat adulții, cat și copiii așteapta miracolele de Anul Nou. In Anul Nou sunt concepute cele mai secrete dorințe și cu mare credința se așteapta implinirea lor. Citește și MESAJE DE ANUL NOU…

- Mai toate mancarurile „traditionale” pentru noaptea dintre ani sunt gandite in raport cu prosperitatea și fiecare produs pus in farfuria de pe masa de Revelion are ascuns in el ideea ca odata mancat va aduce noroc pentru tot anul. Pentru superstițioși meniul din noaptea de Anul Nou este de neconceput…

- ANUL NOU 2018. Care sunt traditiile care sunt respectate în întreaga lume, pentru noroc? Vei descoperi ca sunt printre cele mai diverse, iar tara noastra a preluat unele dintre acestea!

- Sunt multe tradiții și superstiții de Anul Nou, iar mulți romani le respecta cu sfințenie. De exemplu, se știe ca e bine sa mananci pește, ca sa te strecori prin noul an ca peștele in apa, sa porți lenjerie roșie ca sa ai noroc, sa faci galagie la miezul nopții ca sa alungi spiritele rele. Mai sunt…

- REVELION 2018. Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus…

- REVELION 2018! Romanii sunt foarte atenți la superstiții, iar cand vine vorba de noaptea de Revelion, exista un set de lucruri pe care sunt sfatuiți sa le evite pentru a avea parte de un an plin de bucurii și prosperitate.

- Mai toate mancarurile „traditionale” pentru noaptea dintre ani sunt gandite in raport cu prosperitatea, fie ca se perpetueaza ideea pestelui nelipsit de la masa de Revelion sau ca fac referire directa la bani prin monede sau...

- Câte țari exista, atâtea tradiții de Revelion. Unele sunt atât de înradacinate în conșiința noastra, încât nici nu ne mai punem întrebarea cum au aparut.

- Posta Romana a anuntat ca in zilele de luni si marti, 25 si 26 decembrie, toate oficiile postale vor fi inchise. "In ziua de 30 decembrie 2017, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor functiona in program normal de lucru aferent zilei de sambata. In zilele de 1 si 2 ianuarie…

- În timp ce unii moldoveni sunt gata sa cheltuie pentru bucatele de sarbatoare mii de lei, alți se mulțumesc și cu niste cartofi prajiți Moldovenii au intrat în febra pregatirilor pentru sarbatorile de iarna. Majoritatea lor, reprezentând oamenii simpli, sunt…

- Daca te-ai gandit sa iți petreci acest Revelion acasa, unde urmeaza sa inviți cei mai apropiați prieteni, cu siguranța ți-ai facut griji ca nu te vei descurca cu toate cheltuielile și pregatirile aferente. Trebuie sa faci și o curațenie generala pentru musafiri, trebuie sa faci și cumparaturi, trebuie…

- Tradiții și superstitii de Craciun. Se spune ca de Craciun dorintele se împlinesc. Daca esti o persoana care crede în semne, Realitatea.net îti spune care sunt superstitiile de care ar trebui sa tii cont zilele acestea.

- La romani, taierea porcului in gospodaria proprie reprezinta un motiv de mandrie si de bucurie semnaland si apropierea Craciunului. De-a lungul anilor, aceasta activitate a creat la randul ei o sumedenie de traditii si obiceiuri. Conform traditiei, cu o seara inainte de Ignat porcii viseaza ca urmeaza…

- Mai mult de jumatate dintre locuitorii din mediul urban vor cheltui, cu ocazia sarbatorilor din acest an, sume cuprinse între 1.000 si 3.000 de lei, iar peste un sfert vor aloca o suma mai mica de 1.000 de lei, arata rezultatele unui studiu de specialitate, dat publicitatii marti. …

- Este cea mai in voga artista de la noi si cu siguranta si tu, fie ca ai 12,30 sau 50 de ani iti doresti sa dansezi si sa canti alaturi de ea. Anul acesta, la petrecerea de Revelion organizata la Jubile Concept ai ocazia sa te bucuri live de show-ul Deliei, pentru ca despre ea este vorba, la singura…

- Odata cu apropierea sarbatorilor de iarna, romanii incep goana dupa cadouri si produse necesare pentru masa de Craciun si de Revelion. Pentru acest lucru, hipermarketurile si magazinele de specialitate si-au prelungit programul, fiecare dintre acestea stabilind un program special.

- Duminica, va avea loc cea de-a 36-a ediție a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarna de la Vaslui. Organizatorii promit un maraton al tradițiilor in centrul orașului. Piața Civica a Vasluiului va fi invadata, duminica, 17 decembrie, de “urșii” de la Comanești, județul Bacau, care vor anima centrul…

- Primaria municipiului Galati ofera maxim 199.999,73 lei (pret psihologic) inclusiv TVA pentru organizarea evenimentului „Revelion 2018”. Firma care va castiga licitatia trebuie sa asigure scena, jocuri de artificii care sa dureze cel putin 15 minute, precum si un spectacol live Printre artistii ceruti…

- Globurile multicolor, ghirlandele si decoratiunile stralucitoare sint la mare cautare in aceasta perioada. Cei care vor sa-si impodobeasca Pomul de Craciun intr-un mod inedit au luat cu asalt pietele si magazinele din Capitala. In timp ce unii opteaza pentru jucarii ecologice, altii cumpara ce le recomanda…

- Mos Nicolae 2017. Ziua de 6 decembrie este ziua Sfântului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, iar cu o seara înainte, pe 5 decembrie, copiii îsi lustruiesc ghetutele asteptându-l pe Mos

- "Nu este cea mai inspirata alegere. Am aflat și eu astazi despre aceasta decizie. In primul rand, cum ajunge omul acolo? Ca nu prea sunt treceri de pietoni. Eu cred ca doamna Firea iși va da seama ca nu este cea mai inspirata alegere. Mai mult, am ințeles ca se și interpreteaza ca se face targ ca…

- Ultima etapa din faza grupelor din Liga Campionilor 2017/18 are ca cap de afiș meciul dintre Real Madrid v Borussia Dortmund. Partida este programata pe 06 decembrie, ora 21:45 pe Santiago Bernabeu.

- Specialistul in Feng-Shui ne invața cum sa ne amenajam, dar și ce sa nu ținem niciodata in bucatarie, pentru a avea noroc in viața. Pentru a nu atrage energii negative in caminul nostru, exista anumite reguli de care putem sa ținem cont. Pentru a afla mai multe detalii, citește materialul de mai jos.

- Bugetul mediu alocat pentru calatoriile in țara a fost de 800 lei de persoana, in timp ce pentru minivacanța in strainatate romanii au alocat 320 euro de persoana. "Cei mai mulți romani au ales sa petreaca in țara minivacanța de 1 Decembrie, Valea Prahovei fiind destinația preferata. Nu vor…

- Momentul solstițiului de iarna este inceputului iernii astronomice. In 21 decembrie, va fi cea mai scurta zi din an. Apoi, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator. Solstițiu inseamna „soare nemișcat”. In emisfera nordica, 21 decembrie este…

- Noaptea magica a Noului An se apropie, iar Hotel Marshal Garden 5* a dat startul petrecerilor. RETRO PARTY? O noapte spectaculoasa in care, dincolo de fascinatia vestimentatiei si atitudinii specifice epocii, regasim ca pregnanta si definitorie imaginea petrecerilor stil Marele Gatsby. Intervalul…

- Timișoreanul Dan Negru ii trimite pe adolescenți la… distracție. El a constatat ca foarte mulți tineri nu știu cum sa iși petreaca timpul liber și au spus, in mediul online, ca vor fi cu ochii in televizor la cumpana dintre ani. ”Ma ingrijoreaza postarile din ultimele zile. La intrebarea Ce faceți de…

- In fiecare an, pe 8 noiembrie, romanii sarbatoresc Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, sarbatoare care are multe semnificatii profund religioase. In credinta ortodoxa, cei doi arhangheli sunt purtatori de sabie ca simbol al biruintei si in acelasi timp sunt conducatorii cetelor de ingeri.

- In topul preferintelor ardelenilor din nord-vestul tarii pentru vacanta de Revelion se afla Dubai si Thailanda. Abia pe locul 3 urmeaza statiunea Baile Felix. Locurile in aceste destinatii s-au vandut rapid, iar cele inca disponibile au preturi uriase.

- Sfantul Dumitru sau Sanmedru, cel care "incuie vara". Obiceiuri si traditii Ultima dintre cele mai importante sarbatori ale toamnei are loc in 26 octombrie. Biserica serbeaza ziua prin hramuri, iar credinciosii prin jocuri cu focuri vii. În ajun de Sânmedru cine sare peste focurile…

- Un gorjean arestat preventiv inca de la sfarșitul anului trecut a aflat acum cat mai are de petrecut in spatele gratiilor, dupa ce, intre Craciun și Revelion, a fost implicat intr-un scandal chiar cu fratele sau. A...