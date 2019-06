Stiri pe aceeasi tema

- Capușa reprezinta pradatorul din iarba! Sunt insecte parazite hematofage, adica se hranesc cu sângele gazdei. Imediat ce temperaturile cresc peste 10 grade Celsius și încep ploile de primavara, insectele revin la viața.

- “Am ieșit o zi in week-end la iarba verde duminica, ca a fost frumos afara, iar a doua zi am descoperit doua capușe pe cațelul nostru”, spune Lavinia. Cateva zeci de cazuri de borelioza Lyme au fost depistate la oameni, in ultimii ani, in judetul Hunedoara, iar medicii ne reamintesc ca “boala cu…

- În sezonul cald, petrecem mai mult timp în aer liber, iar asta înseamna ca suntem mai expuși riscului de a fi mușcați de capușe. Temperaturile ridicate si ploile favorizeaza apariția si raspândirea acestei insecte responsabile cu transmiterea mai multor boli la om. © Sputnik…

- Cand, in sfarsit, temperatura e placuta si iarba verde iti face cu ochiul, tu trebuie sa te pazesti de inamicul care te asteapta in varful ierbii. In intervalul mai-septembrie sunt inregistrate cele mai multe cazuri de muscaturi de capusa. Exista mai multe sanse sa fii muscat de capusa in…

- Capușele sunt frecvente indeosebi in lunile mai și iunie, in spații cu multa verdeața. Mai mult decat oamenii, și cainii și pisicile se pot confrunta cu mușcaturi de capușa, provocandu-le boli precum Babesioza sau Piroplasmoza, Anaplasmoza sau chiar Lyme. Cum poți preveni ințepaturile de capușa la animalul…

- Atenție in timpul plimbarilor! Iarba e plina de paraziți care transmit o infecție grava / În fiecare an, 200 de moldoveni fac boala Lyme, dupa ce sunt mușcați de capușe. Multe dintre aceste cazuri ar putea fi fatale, în lipsa unei monitorizari medicale. ”Daca o persoana mușcata…

- Un medic francez risca sa petreaca ani grei de inchisoare, dupa ce a fost acuzat de otravirea a 17 pacienti. A fost deschisa si o ancheta penala, iar procurorii sustin ca a modificat pungile de anestezic ale colegilor pentru a provoca situatii de urgenta ca sa-si demonstreze abilitatile.

