Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21 - 31 octombrie, in cadrul Zilelor Universitatii, sunt pregatite o suita de evenimente in acest scop. Punctul culminant, ceremonia „Dies Academici", va avea loc vineri, 26 octombrie 2018, de la ora 11.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu", cu participarea ambasadorului Statului Israel in…

- Asociația Da’DeCe, in parteneriat cu Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și Nod Makerspace, lanseaza o noua inițiativa prin care patrimoniul devine prietenos, accesibil și parte din viața copiilor, intr-un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural…

- Toamna este cunoscut drept anotimpul roadelor, cand cele mai multe fructe se culeg si se conserva in diferite moduri sau se consuma in stare pura. De asemenea, recoltarea cerealelor sau a anumitor legume este specifica acestui sezon. Pe langa aceste roade, toamna este un anotimp care abunda totodata…

- Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” din Suceava va gazdui expoziția de pictura „Suflet și culoare”, cu lucrari realizate de Sebastian Ioan Andrei. Vernisajul va avea loc joi, 11 octombrie, incepind cu ora 17.00. Expoziția este organizata de Consiliul Județean, Biblioteca „I.G.Sbiera” și Școala Gimnaziala…

- Galeria de arta IAGA (str. Cloșca, nr. 9-11, Cluj-Napoca) are placerea sa anunte deschiderea expozitiei ”Poem Romanesc” a artistei Amalia Crișan. Expozitia este deschisa in perioada 11 octombrie – 03 noiembrie 2018 si poate fi vizitata de marți pana sambata, in intervalul orar 14-19. Vernisajul va avea…

- Miercuri, 19 septembrie, la Galeria de Arta „Ion Irimescu” din Suceava va fi deschisa o expoziție de grafica satirica. Expoziția este semnata de maestrul Mihai Pinzaru-PIM și cuprinde desene publicate de acesta in saptaminalul „Jupanu`”. Vernisajul va avea loc pe 19 septembrie, de la ora 17.00. Expoziția…

- Intre 5 și 30 septembrie, la Muzeul de Istorie din Suceava va putea fi vizionata expoziția „Trairi iconice”. Vernisajul va avea loc miercuri, 5 septembrie, incepind cu ora 14.00. Vor fi expuse picturi semnate de Costin Neamțu și lucrari de tapiserie realizate de Cela Neamțu. Expoziția va fi prezentata…

- Muzeul Municipiului București va invita la vernisajul expoziției „Orașul subteran. Bucureștiul intre sacru și profan”, eveniment care va avea loc joi, 30 august 2018, ora 18.00, la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151). Bucureștiul de astazi se oglindește in cel de ieri, un oraș ascuns și…