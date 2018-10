Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica, 47 de ani, a revenit azi in Romania și a vorbit despre situația de la echipa sa, Al Shabab, și despre egalul obținut cu Al-Taawon, 1-1. "Sunt neinvins in campionat, daca punem și partidele de verificare sunt neinvins de patru luni. A fost un meci greu cu Al-Taawon, echipa cu jucatori…

- Marius Șumudica, in prezent la Al Shabab, a vorbit despre posibilitatea de a antrena FCSB și a dezvaluit ca a contribuit la transferul lui Alexandru Stan la vicecampioana Romaniei. Intr-un interviu exclusiv acordat pentru GSP.ro (vezi AICI), Denis Alibec opineaza ca FCSB ar fi caștigat titlul cu Marius…

- Marius Șumudica antreneaza acum la Al-Shabab, in Arabia Saudita, dar nu a uitat de formația Kayserispor, pe care a pregatit-o sezonul trecut. Tehnicianul roman de 47 de ani a filmat un mesaj publicat de site-urile din Turcia in care le transmite foștilor sai elevi, pregatiți acum de Ertugrul Saglam,…

- Tehnicianul Marius Sumudica a plecat duminica seara, 12 august, la noua sa echipa din Arabia Saudita, Al-Shabab. Gandul tehnicianului roman a ramas tot la fostul sau elev, Denis Alibec, pe care spera il mai mai poata antrena pe viitor.

- Marius Șumudica il vrea pe Alibec la Al Shabab, iar Lucescu jr. l-ar aduce la PAOK, insa niciunul nu reușește sa-și convinga șefii ca merita sa dea banii pe un atacant care a marcat un gol in sezonul trecut. Denis Alibec a avut cel mai slab an din istorie la FCSB: un singur gol in tot sezonul trecut,…

- Mirel Radoi, fost antrenor la FCSB, a vorbit despre FCSB și a criticat decizia de a nu-l folosi pe atacantul Denis Alibec, 27 de ani, daca nu va fi vandut la Al Shabab, echipa lui Marius Șumudica. "Eu cred ca Florin Tanase nu e atacant. In 4-3-3 l-aș fi preferat pe Alibec, l-aș ține la echipa. In acest…

- Marius Șumudica n-a renunțat la transferul lui Denis Alibec de la FCSB și e gata sa garanteze pentru evoluțiile varfului pe care Al Shabab vrea sa plateasca 1,7 milioane de euro. Tehnicianul anunța ca in acest moment are 4 straini in echipa, iar noua regula spune ca o formație din Arabia Saudita poate…

- Deși Gigi Becali a anunțat ca Denis Alibec, 27 de ani se va transfera la Al Shabab, echipa lui Marius Șumudica, antrenorul nu mai este convins ca mutarea se poate rezolva. Marius Șumudica a vorbit despre transferul fostului sau elev, pentru care FCSB vrea 1,7 milioane de euro, și spune ca șansele de…