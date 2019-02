Ce sa cauti intr-o societate care apara sau injura o analfabeta?

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar si tefeloazele il injura pe Melescanu, pentru ca n-a avut replica in fata ziaricioaicei indoctrinate de la BBC, care i-a reprosat ca “politicienii romani corupti vor sa dea amnistie pentru ei.” Mda, intr-adevar, Melescanu a fost palid, dar un diplomat nu se poate exprima ca un pamfletar. O precizare:…

- Moment insolit in timpul audientei saptamanale de la Vatican: un baietel mut de 6 ani a urcat pe scena in timpul discursului Suveranului Pontif, spre amuzamentul acestuia, si a tras de mana pe un membru al Garzii Elvetiene. Mama baiatului a purtat un scurt dialog cu papa Francisc, in timp ce incerca…

- ”Praful” pare a se alege de propria campanie ”anticoruptie” a lui Nicolae Vacaroiu, cel care, pentru ca i s-a refuzat atribuirea unei sali din Palatul Parlamentului pentru derularea unei festivitati nu ezitase sa declanseze propriul ”Jihad” de plangeri trimise pe banda rulanta Directiei Nationale Anticoruptie.…

- La 83 de ani, Alain Delon isi evoca moartea cu dezinvoltura. "Un erou trebuie sa stie sa moara. Imi placea sa mor, caci este un punct final", declara el pentru Le Monde in septembrie. Actorul s-a confesat din nou sambata in emisiunea "The ou cafe" de la postul France 2. "Se stie unde voi fi inmormantat…

- Imagini nocturne spectaculoase la Alba Iulia. Zidul Cetatii si blocurile din fata Parcului Unirii, luminate in culorile drapelului national Locuitorii si turistii care se vor afla in strada, la Alba Iulia, in perioada Serbarilor Unirii vor avea o surpriza vizuala placuta. Zidurile Cetatii din zona Portii…

- Salonul Auto din Los Angeles, care se va deschide saptamana viitoare, constructorul din Goteborg nu va prezenta nici un model, o decizie in premiera in lumea auto. „This Is Not A Car” : asa vor fi intampinati vizitatorii la showroom-ul Volvo. Culmea, in conditiile in care noutatile nu au lipsit la…

- Sedinta conducerii social-democrate in cadrul careia se vor lua decizii cu privre la propunerile pe care le vor inainta reprezentantii partidului condus de Liviu Dragnea Cotrocenilor pentru cele doua portofolii la care vor sa faca schimbari e in plina desfasurare, la aceasta ora. Insa pana sa inceapa…