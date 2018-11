Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, BMW-ul a revenit in oferta. Prețul la care a fost listat de Black Friday a fost de peste 140.000 de euro, scrie libertatea.ro. Totuși, prețul, in mod normal, e de peste 186.000 de euro. Citeste si Black Friday 2018. Zeci de plangeri la ANPC. Romanii se plang de promotii false, promotii…

- evoMAG a dat startul reducerilor in a treia runda de Black Friday, la putin timp dupa miezul noptii si a inceput deja livrarea catre clientii finali. Astfel, pana la ora 08:00, peste 1.500 de comenzi au plecat catre clientii finali.

- Black Friday 2018 a inceput și lumea s-a inghesuit din primele minute de reduceri. Un BMW i8 de 362 CP a fost achiziționat din primul minut! Mașina de lux avea prețul de 140.000 de euro, de la 186.000 de euro, prețul „normal”. In primele 15 minute s-au vandut 8 mașini de lux. S-a mai vandut la eMAG…

- Peste jumatate dintre romanii (51-) cu varste intre 18 si 65 de ani planuiesc sa cumpere cel putin un produs cu ocazia Black Friday, arata rezultatele unui studiu realizat de Kantar Millward Brown Romania. In acest context, datele arata un interes in crestere pentru achizitia de televizoare, frigidere,…

- Listele de cadouri pentru Craciun ale romanilor sunt deja facute. In doar cateva zile, se da startul Black Friday 2018, iar anul acesta romanii planuiesc sa cumpere cadouri pentru mai multe persoane si sa aloce o suma mai mare cu aproximativ 12% pentru acestea, comparativ cu anul trecut

- Black Friday a devenit una dintre zilele in care romanii cheltuiesc sute, chiar mii de lei pentru achizitionarea de produse la reducere. Importata de la americani, "sarbatoarea" este reimprospatata an de an cu diverse oferte. Daca au fost ani in care lingourile de aur, dar si tractoarele se numarau…

- Valoarea tranzactiilor online va creste cu 30% de Black Friday in acest an fata de anul 2017, ajungand la peste 243 milioane de lei, conform unei analize de specialitate. Conform estimărilor, 35% din valoarea totală a tranzacţiilor procesate va proveni din plăţile făcute…

- Potrivit studiului realizat de GPeC impreuna cu Eureka Insights, 7 din 10 romani din mediul urban si cu acces la internet asteapta in mod deosebit campaniile de reduceri de Black Friday si Craciun pentru a achizitiona produse in perioada urmatoare. Doar 3 din 10 respondenti s-au aratat neinteresati…