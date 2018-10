Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce cred ca o parte din corpul jurnalistului dizident saudit Jamal Khashoggi a fost scoasa din Turcia de catre una dintre garzile de corp ale printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed ben Salman, au declarat surse pentru publicatia Middle East Eye (MEE).

- Douazeci de angajati ai consulatului, printre care si soferul consulului, au fost audiati de procurori saptamana trecuta, conform unor informatii NTV. Procurorii vor sa obtina declaratii de la 45 de angajati, conform CNN Turk. Ministrul saudit de Externe Adel al-Jubeir a catalogat duminica…

- Confirmarea mortii lui Khashoggi a fost transmisa la primele ore ale zilei de sambata de catre agentia oficiala de presa a Riadului, SPA. Pe de alta parte, televiziunea saudita a anunțat ca jurnalistul a fost murit in urma unei incaierari care a avut loc in consulat și in care au fost implicat cel…

- Dupa 18 zile in care Arabia Saudita a negat vehement ca Jamal Khashoggi ar fi pațit ceva la consultatul Regatului din Istanbul, poziția s-a schimbat cu 180 de grade. Nu numai ca Riadul a recunoscut ca jurnalistul a avut o moarte violenta, ci a și aruncat vina pe unii dintre cei mai apropiați oameni…

- Arabia Saudita ar fi anulat o ințelegere preliminara cu Virgin Hyperloop One, compania lui Richard Branson, dupa ce miliardarul american a criticat regatul pentru rolul avut in dispariția jurnalistului Jamal Khashoggi. Prințul moștenitor Mohammed bin Salman a vizitat in aprilie baza de testare a Virgin…

- Mark Pompeo a fost primit de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP.Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele Salman,…

- Riadul a planuit sa-l aresteze pe jurnalistul critic Jamal Khashoggi, disparut in urma cu o saptamana in Turcia, potrivit unor interceptari ale serviciilor americane de informatii, dezvaluie cotidianul The Washington Post (WP), la care lucra jurnalistul saudit, scrie The Associated Press. WP…

- In ziua in care a disparut in Turcia cunoscutul ziarist saudit Jamal Khashoggi, doua avioane misterioase au venit din Arabia Saudita, au aterizat pe aeroportul Ataturk (din Istanbul - n.red.) si la scurt timp au decolat inapoi spre tara de provenienta, potrivit Hurriyet, citat de Rador.