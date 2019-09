Stiri pe aceeasi tema

- Concurentul Extraterestu de la iUmor l-a provocat pe Mihai Bendeac sa-ți foloseasca maneta care ii permite sa blocheze un concurent de a mai participa la emisiunea „iUmor” pentru urmatoarele sezoane.

- Regulile celui mai de succes show de umor se schimba in cel de al șaptelea sezon. Concurenții vor avea parte de o surpriza la iUmor: o maneta speciala. Aceasta are rolul de a impiedica un concurent sa se intoarca pe scena de la iUmor in sezoanele ce vor urma și poate fi folosita de catre fiecare jurat…

- Irena Boclinca, caștigatoarea iUmor din sezonul 6, revine pe scena in fața celor trei jurați in calitate de invitat special. Momentele sale din ultimul sezon au fost devorate de catre fanii emisiunii și nu numai, iar acum a devenit o vedeta naționala, grație rolului pe care l-a jucat in cele doua momente,…

- „iUmor”, sezonul 7, ediția 2. Cea de-a doua ediție a sezonului șapte „iUmor” a inceput cu un moment savuros de stand-up comedy pregatit de Dan Badea, care a povestit, in stilul caracteristic, ce a pațit la un restaurant de fițe din Franța, unde, de altfel, a ajuns imbracat in trening. Prezentatorii…

- iUmor. Premiera Sezon 7. Editia 1. Debut plin de momente surpriza in sezonul 7 iUmor! Mihai Bendeac ramane pur si simplu fara cuvinte atunci cand pe scena iUmor isi va face aparitia…Mr Bean. Arnaldo Mangini este italian și a venit in Romania special pentru a participa la iUmor. Și ce sa vezi? Ii amuza…

- Show-ul „iUmor“ revine in aceasta seara, 13 septembrie, cu un nou sezon la Antena 1 si pastreaza traditia invitatilor speciali care ii vor ironiza pe cei trei membri ai juriului – Delia, Cheloo si Mihai Bendeac.

- Cel mai așteptat show de umor revine vineri, 13 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Delia, Mihai Bendeac si Cheloo revin la Antena 1 in postura de jurati ai celui de-al șaptelea sezon al show-ului iUmor. Serban Copot si Dan Badea raman in continuare asistenti in cadrul show-ului!

- Serban Copot, prezentatorul iUmor, vorbeste despre buna dispozitie si sinceritatea care sta la baza comunicarii dintre el si colegul sau de platou, Dan Badea. Desi cei doi fac echipa doar din sezonul 6 la iUmor, prezentatorii au legat o buna prietenie, care se poate vedea si pe micile ecrane.ldquo;Am…