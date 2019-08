Stiri pe aceeasi tema

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 16. Teodora a avut parte de un Bonfire umilitor. Cu Mircea langa ea, concurenta a aflat ca Eusebiu a inșelat-o, in repetate randuri, cu prostituate. LA ce concluzie a ajuns, dupa ce toate suspiciunile ei s-au adeverit?

- O noua ediție a emisiunii ”Insula Iubirii” a scos la iveala detalii incredibile despre relația dintre Eusebiu și Teodora. Mai exact, pentru ca acesta n-ar fi fost implinit in plan intim, acesta ar fi apelat la prostituate.

- Ce s-a intamplat la Insula Iubirii, episodul 13, sezonul 5. Geanina și Andi și-au dus relația la un alt nivel, cei doi petrecand prima noapte impreuna. Apropierea dintre cei doi a facut-o pe Denisa sa rabufneasca, ținta rautaților ei fiind ispita Ionuț Gojman. Intre timp, Adrian a picat in capcana pregatita…

- Insula Iubirii, episodul 12, sezonul 5: Noua ediție a emisiunii "Insula Iubirii", sezonul 5, a scos la iveala detalii incredibile despre petrecerea de pe insula fetelor, care au avut parte de o petrecere de pomina alaturi de ispite. Insula Iubirii, episodul 12, sezonul 5: Ba mai mult, Denisa…

- Cel de-al noualea episod al emisiunii ”Insula Iubirii” a fost cu totul și cu totul exploziv, intrucat decizia lui Andi de a fi aproape de Geanina, in detrimentul Denisei, a starnit discuții aprinse intre cele doua.

- Insula Iubirii mai 2019. Dupa ce s-a aratat incantata ca nicio alarma nu a fost despre iubitul ei, pe care il considera "un barbat calculat, care nu va pica in ispita", Geanina a marturisit ca nu are acces la telefonul lui, dar spera ca participarea in cadrul acestei competiții sa fie de bun augur,…