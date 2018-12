Stiri pe aceeasi tema

- CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018. Raul a fost barbatul in care Hannelore și-a cautat atenția și pe care a incercat sa-l foloseasca pentru a se reconfirma ca femeie atragatoare. Așa cum a mai spus și cu alte ocazii, „Insula iubirii" nu ramane doar in Thailanda. Raul a marturist ca a fost cautat…

- Aventura la emisiunea „Insula iubirii” se apropie de final și a venit acum marele moment al confruntarii! Ce adevaruri cumplite au ieșit la iveala dupa ce Razvan și Cati s-au intalnit din nou?

- O noapte ploioasa la Minitel a fost cadrul romantic in care fetele s-au retras in casa alaturi de ispite. Incet-incet, cuplurile s-au retras sub paturi și nu s-a abținut de la mangaieri sau saruturi furate.

- Multe intrebEri au rEmas in urma plecErii din emisiunea ~Insula iubiri a cuplului format din Gabi "i Andreea. Mai exact, cum au trecut cateva luni de la momentul filmErii, oamenii sunt curio"i cum aratE acum rela:ia celor doi.

- INSULA IUBIRII. Dupa ce a constatat ca iubitul ei, Ionuț, vrea cu orice preț sa fie in centrul atenției și sa ajunga celebru, Mirela considera relația incheiata. Nu și-a dat, insa, jos brațara de la mana, pentru ca are un plan. INSULA IUBIRII. "Mi-e suficient. Testul meu s-a incheiat. Sunt…

- In cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula iubirii”, unul dintre cuplurile care au venit in Thailanda pentru a-și testa dragostea și increderea este cel format din Hannelore și Bogdan.

- Cea mai noua concurenta de pe "Insula Iubirii", Andreea, a vorbit despre impresiile pe care le-a avut de la nunta ei "de proba" cu ispita George. Femeia a lasat, insa, sa se intrevada scopul ascuns al acestei scene. Deși poate ca pare naiva in ochii altor concurente, in timpul honeymoon-ului cu Gabi,…