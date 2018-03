Ce s-a intamplat dupa ce o companie a decis sa experimenteze saptamana de lucru de patru zile

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Air New Zealand a anuntat marti ca o drona s-a apropiat la doar cativa metri de o aeronava ce ateriza din directia Tokyo pe aeroportul Auckland, punand in pericol viata celor 278 de pasageri si a membrilor echipajului.

- Mozilla capitalizeaza de pe urma scandalului in care este implicata compania Facebook. Motorul de cautare ofera acum o extensie care limiteaza datele la care rețeaua de socializare are acces. Mozilla capitalizeaza de pe urma scandalului in care este implicata compania Facebook și ofera utilizatorilor…

- In timp ce peste 20 de țari, printre care și Romania, au anunțat ca expulzeaza diplomați ruși in solidaritate cu Londra, dupa otravirea cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, si ministrul Afacerilor Externe, Winston Peters,…

- Prim-ministrul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, impreuna cu ministrul Afacerilor Externe, Winston Peters, au afirmat ca vor expulza spioni rusi, daca vor gasi, scrie The Guardian. Peste 100 de diplomati...

- Facebook a pierdut atat la nivel de imagine, cat și evaluare pe bursa in scandalul pornit de la Cambridge Analytica. Dezvaluirile au ajuns și la PSD. Cambridge Analytica e compania care ar fi folosit informații colectate de pe Facebook in campanii electorale. Datele au ajutat compania sa livreze reclame…

- "Cand m-am angajat nu mi-am dat seama ... el (Dan) tocmai fusese gasit mort in camera sa de hotel. De aceea aveau un post liber", a spus Wylie, potrivit publicatiei kenyene citate de HotNews. Wylie a refuzat sa spuna cum a murit romanul: "Nu pot afirma ca a fost ucis. A murit in camera sa…

- Compania aeriana TAP Air Portugal a anuntat peste 100 de pasageri ai unui avion care urma sa decoleze din Stuttgart cu destinatia Lisabona ca zborul va fi anulat din cauza „incapacitatii co-pilotului”, scrie The Guardian. Zborul a fost anulat dupa ce un angajat al aeroportului a observat cum…

- Compania aeriana TAP Air Portugal a anuntat peste 100 de pasageri ai unui avion care urma sa decoleze din Stuttgart cu destinatia Lisabona ca zborul va fi anulat din cauza „incapacitatii co-pilotului”, scrie The Guardian potrivit News.ro . Zborul a fost anulat dupa ce un angajat al aeroportului a observat…

- Daca veti cauta cu atentie printre stirile publicate de Google despre Cambridge Analityca, veti gasi doua abordari. Veti descoperi o separare neta intre unu, tonul respectuos-magulitor cu care jurnalistii de varii publicatii scriau pana in urma cu o saptamana despre compania care, miracol!, izbutea…

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- PISA. Studiu inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), destinat sa evalueze performanțele elevilor la matematica, științe și lectura. Este o adevarata sperietoare pentru sistemul de invațamant romanesc (lipsit de realism/pragmatism și de strategii, birocratizat pana la…

- Ambele anchete, una dintre ele deschisa de procurorul general din Massachusetts, vizeaza modul in care firma Cambridge Analytica a cules pentru echipa de campanie a lui Donald Trump informatii private de la 50 de milioane de utilizatori. Presa americana scrie ca firma a folosit datele inca de la inceputul…

- Uniunea Europeana a criticat luni incalcarile semnalate de catre observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia, indeosebi lipsa...

- Uniunea Europeana a criticat luni incalcarile semnalate de catre observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia, indeosebi lipsa concurentei si presiunile asupra opozantilor, si a cerut remedierea lor, relateaza AFP. …

- Pentru prima data in istorie, corporatiile din Statele Unite au inceput sa raporteze date cu privire la nivelul salariilor pe care le dau angajatilor, potrivit The Guardian. CEO-ul companiei Marathon Petroleum, Gary Heminger, a castigat in 2017 de 935 de ori mai mult decat un angajat obisnuit…

- Obtinerea statutului de membru cu drepturi depline al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) de catre Romania "se va intampla cat mai curand posibil", a apreciat secretarul general al organizatiei, Angel Gurria, cu ocazia reuniunii membrilor Consiliului OCDE, care a avut loc…

- Obtinerea statutului de membru cu drepturi depline al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) de catre Romania "se va intampla cat mai curand posibil", a apreciat secretarul general al organizatiei, Angel Gurria, cu ocazia reuniunii membrilor Consiliului OCDE, care a avut loc miercuri…

- Administratia Trump va folosi fondurile existente de la Departamentul pentru Justitie pentru a antrena profesorii si personalul din scoli in vederea folosirii armelor, a anuntat Casa Alba duminica, conform The Guardian, scrie news.ro.Oficiali ai Departamentului pentru Securitate Nationala…

- In Rusia, PIB-ul real pe cap de locuitor va scadea in continuare in urmatorii 40 de ani fața de „standardul american“, se arata in raportul realizat de experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) „Perspectiva pe termen lung: scenarii pentru economia globala – 2060“, citat de…

- Problema capacitatii excedentare de productie a otelului trebuie tratata intr-un forum global, pentru a evita escaladarea disputelor comerciale, a afirmat marti seful Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Angel Gurria, ca reactie la planurile presedintelui american Donald Trump…

- O companie din Christchurch ii recompenseaza cu bani pe angajatii care sunt de acord sa vina la munca cu bicicleta zilnic, in incercarea de a-i convinge sa faca miscare si de a le lecui dependenta de masini, informeaza The Guardian .

- Comisia Europeana a lansat un apel in vederea exprimarii interesului pentru participarea intr-o actiune-pilot avand ca obiectiv furnizarea de asistenta autoritatilor de management din statele membre, in scopul imbunatatirii modului in care fondurile europene sunt gestionate si investite.Candidatii selectati…

- Implementarea invațamantului dual la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balți (USARB) au fost discutate la 1 martie a.c. de rectoratul instituției, reprezentanții Facultații de Științe Reale, Economice și ale Mediului cu factori decizionali de la Compania „Draxlmaier” din Germania și ai Zonei Economice…

- Daniela Lulache, fost director general al producatorului de energie Nuclearelectrica, a fost numita Head of policy and coordination la Agentia pentru Energie Nucleara (NEA) a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD).

- Compania americana Exxon Mobil a anuntat ca abandoneaza planurile de cooperare cu compania de stat Rosneft, invocind sanctiunile europene si americane impuse Rusiei in 2014, pentru anexarea Crimeii si implicarea in conflictul din estul Ucrainei. In 2013 Exxon Mobil si Rostneft au convenit printr un…

- "Primul lucru pe care vreau sa-l remarc - si nu stiu daca l-au inteles colegii din majoritate - este ca Europa este cu ochii pe noi si chiar daca o perioada de timp nu a existat atata atentie privitor la involutiile din Romania, din cauza faptului ca a existat un parcurs mai degraba pozitiv, de o…

- Situație inedita la Geneva: funcționarii ONU au declanșat luni prima greva in istoria organizației. Ei au protestat fața de recentele reduceri de salarii. Conflictul de munca a durat doar doua ore dar a fost suficient pentru a perturba o serie de intalniri ale secretarului general al Națiunilor Unite.…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca un congres al PSD este ''necesar si sanatos'' pentru viata politica, precizand ca nu va candida la o functie de conducere in partid avand in vedere ca este presedinta organizatiei de femei a social-democratilor. "Eu sunt premierul…

- Congresul SUA va dezbate o rezolutie in care sprijina Republica Moldova si cere retragerea trupelor ruse din Transnistria "Congresul SUA indeamna conducerea Federatiei Ruse sa se abtina de la amenintari economice sau de la exercitare a presiunilor asupra Moldovei, precum sa inceteze orice actiuni…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ambasadorul Thomas Greminger, a declarat luni ca OSCE va sprijini Republica Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistria, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a anunțat luni ca a avut o intrevedere cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), Angel Gurria, cu care a discutat despre posibilitatea ca Romania sa fie invitata sa adere la acest organism internațional, la sfarșitul lunii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca discutia pe care a avut-o cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost una „foarte buna”, in care a ridicat probleme precum aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), despre vize, dar si despre mentinerea a 2% din PIB de catre…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca la intrevederea cu ambasadorul SUA Hans Klemm s-a discutat despre aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Totodata, premierul Dancila a mai precizat ca „am vorbit despre vize”, dar și despre investitorii americani…

- Angajatii din penitenciare protesteaza vineri, incepand cu ora 10:00, in fata Ministerului Justitiei, acestia reclamand conditiile de lucru improprii, deficitul de personal si neplata orelor suplimentare nerecuperate. ‘Avand in vedere ca ministrul Justitiei refuza dialogul, iar problemele din penitenciare…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Cei care iubesc viața salbatica din Noua Zeelanda plang moartea unui exemplar de morus numit Nigel, cunoscut drept ”cea mai singuratica pasare din lumne”, care traia pe Insula Mana, in largul coastelor Wellingtonului. Chiar daca nu avea prieteni cu fulgi, Nigel petrecea timpul in preajma unor pasari…

- Angajatii din penitenciare vor protesta vineri, incepand cu ora 10:00, in fata Ministerului Justitiei, acestia reclamand conditiile de lucru improprii, deficitul de personal si neplata orelor suplimentare nerecuperate. ‘Avand in vedere ca ministrul Justitiei refuza dialogul, iar problemele din penitenciare…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a ajuns la un acord cu Federatia angajatorilor Suedwestmetall privind programul de munca si majorarea salariilor, stabilind un cadru de referinta pentru milioanele de angajati din cea mai mare economie europeana, transmite DPA, preluata de Agerpres. Acordul…

- Filmulețele cu pisici, emailurile, platformele de social media dar mijlocele digitale de comunicare interna sunt responsabile de scaderea productivitații muncii, arata un recent studiu Microsoft. Compania spune ca astfel se explica paradoxul economiștilor care arata ca deși tehnologia face posibila…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Facebook a anuntat luni ca in perioada imediat urmatoare isi va publica in premiera principiile in baza carora administreaza informatiile utilizatorilor. Totodata, compania va publica mai multe tutoriale video cu ajutorul carora cei peste 2 miliarde de utilizatori vor putea invata cum sa isi…

- Modelul EcoSport a fost lansat anul trecut in luna noiembrie la Craiova si este cel mai complex automobil produs in Romania. Compania americana a investit in fabrica din Banie suma de 200 de milioane de euro pentru productia acestui autoturism.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- Meseria este bratara de aur, spune o vorba din popor. Dar oare trebuie sa muncim mai mult ca sa ne mearga mai bine? Noile date publicate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) arata ca raspunsul la aceasta intrebare este „nu”, scrie Revista CARIERE. 0 …

- Firma de constructii britanica Carillion, a doua cea mai mare din țara, cu 43.000 de angajati la nivel global, intra in procedura de lichidare dupa ce negocierile dintre companie, creditori si Guvern au esuat, potrivit BBC. Carillion are probleme financiare după ce a pierdut sume importante de…

- WebDigital, care a realizat in 2016 o premiera prin decizia de a reduce saptamana de lucru la patru zile in loc de cinci, anunta ca va reveni la programul normal de lucru in 2018, desi experimentul implementat a adus imbunatatiri companiei.

- Compania germana care activeaza in domeniul militar Eurospike GmBH a livrat, in doar trei ani, Romaniei, fara licitaie, sisteme de rachete antitanc portabile in valoare de 900 de milioane de...

- Marea Britanie va ocupa ultima pozitie intr-un clasament international al cresterilor salariale anul viitor, potrivit unei analize realizate de centrul national al sindicatelor britanice TUC, relateaza The Independent. Potrivit estimarilor TUC, 2018 va fi un an “mai sumbru” decat anii anteriori…