- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a avut o nunta de poveste cu Florentin Pandele, cel care ii este partener de viața in prezent. Gabriela Vranceanu Firea s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993 . In 2010, Rasvan Firea a murit in urma unui atac cerebral, la 54 de ani, iar 8 luni mai tarziu Gabriela Firea…

- Copil nou-nascut gasit mort in toaleta unui avion din Indonezia dupa ce aeronava a aterizat și pasagerii au coborat. Poliția indoneziana a reținut duminica o femeie suspecta in acest caz, scrie AFP. Hani, o imigranta de 37 de ani din Cianjur, in vestul Java, a fost arestata la scurt timp dupa ce a aterizat…

- Andra a trecut și ea prin situații care nu i-au fost deloc pe plac și in urma carora a marturisit ca a suferit. Andra, soția prezentatorului de televiziune Catalin Maruța , marturisea care a fost cel mai dificil an din viața ei, din punct de vedere profesional. Se intampla in anul 2005, atunci cand…

- Mihai Albu și Iulia Albu au cu se lauda. Deși divorțați, pe cei doi ii leaga fiica lor, Mikaela. In urma cu cațiva ani, designerul de pantofi Mihai Albu divorța de fashion-editorul Iulia Albu . Din mariajul lor a rezultat un copil, o fetița care se numește Mikaela, despre care Iulia Albu spune ca a…

- Este tot timpul cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Claudia Patrașcanu, Claudia ex-Sexxy, este o cunoscuta cantareața din țara noastra. Vedeta este mereu cu zambetul pe buze, oriunde apare, și plina de veselie și energie. Dar, cu toate acestea, artista ascunde…

- Un caine refuza sa plece de langa mormantul stapanei sale chiar și la patru luni dupa ce aceasta nu se mai afla intre cei vii. Deta, este cațelușa care nu vrea sa-și paraseasca stapana nici dupa moarte, scrie Metro.co.uk. Cainele a fost surprins langa mormantul stapanei sale refuzand sa plece. Deta…

- Ion Iliescu este profund marcat de moartea lui Andrei Alexandru, un coleg de partid și apropiat al familiei sale. Andrei Alexandru a murit in urma cu cateva zile, anunțul decesului fiind facut de președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu . Andrei Alexandru a fost membru al PSD, consilier al lui…

- Mihai Eminescu a murit acum 127 de ani, iar oamenii care i-au citit poeziile nu l-am uitat pe marele poet roman, care se odihnește la Cimitirul Bellu din București, alaturi de alte mari valori ale țarii.

- Mormantul lui Ion Dolanescu este cel mai „impodobit” dintre toate locurile de veci, din Cimitirul Bellu. In curand, se implinesc 9 ani de la moartea regretatului artist. Pe la mormantul sau trec mai mereu cei care i-au indragit muzica. Dupa opt ani de razboi prin tribunale, baietii lui au pus mana pe…

- Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis "Multumesc bucurestenilor,…

- Slujba de inmormantare a presedintelui Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, a fost oficiata joi la Catedrala Romano-Catolica Sfantul Iosif din Capitala de un sobor de preoti condus de monseniorul Ioan Robu, arhiepiscop si mitropolit Romano-Catolic de Bucuresti, care a subliniat, cu aceasta ocazie,…

- Miercuri, trupul neinsufletit al academicianului Ionel Valentin Vlad va fi depus la sediul Academiei Romane. Ceremonia de inmormantare va avea loc joi, la Cimitirul Bellu din Capitala, pe Aleea Academicienilor. Academicianul Ionel Valentin Vlad a fost ales presedintele Academiei Romane in 2014, dupa…

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.

- Intr-o postare pe pagina sa personala de Facebook, fostul președinte Traian Basescu ii raspunde lui Calin Popescu Tariceanu care, intr-o declarație de vineri, l-a criticat pe Iohannis care ar folosi resursele represive ale statului, la fel ca predecesorul...

- Campionatul a fost intrerupt oficial, iar principalele contracandidate la titlu, CFR Cluj si FCSB, s-au pus in miscare in privinta transferurilor. Olimpiu Morutan va semna miercuri cu vicecampioana, in timp ce echipa din Gruia i-a adus pe Valentin Costache si Sebastian Mailat. Azi, presedintele…

- Presedintele Astrei, Dani Coman, sustine ca nicio echipa nu l-a ofertat pe Alexandru Ionita si ca fotbalistului i-a fost propusa varinata prelungirii cu Astra. Desi s-a vehiculat un interes al CFR-ului, dar si din partea lui Kayserispor, echipa la care antreneaza Marius Sumudica, niciun…

- Liderul organizație liberale din Capitala, Cristian Bușoi, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca doar patrul liberali ai filialei sector 2 au plecat la ALDE. Migratorii nu mai activau oricum in partid, inca de dinainteai fuziunii PNL-PDL, iar aceștia fusesera radiați. Astfel, Bușoi a catalogat drept…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai a fost adus in Romania, sosind, la ora 11.00, cu o aeronava militara care a aterizat pe Aeroportul Henri Coanda. Pe Aeroportul Otopeni s-a desfasurat o ceremonie, in cadrul careia au fost intonate imnul national si cel regal. Au fost prezenti Majestatea…

- Momente dramatie pentru cantareata Ileana Constantinescu, informeaza Romania TV. Artista a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitala, din cauza unor probleme cardiace, dar si cu glicemia mare. Desi, initial, aceasta trebuia sa ramana internata in spital pana dupa sarbatori, medicii au anuntat-o ca…

- Marea doamna a muzicii populare romanești Maria Ciobanu a avut un frate geaman. Acesta a murit la varsta de numai cinci ani. Maria Ciobanu, despre care al carei prim soț au ieșit la iveala amanunte șocante , este considerata cea mai mare cantareața de muzica populara din Romania. Maria Ciobanu, care…

- ”Regele Mihai ramane un simbol al patriotismului, al dragostei fata de tara si popor, a afirmat, marti, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Ziua de astazi este una trista pentru poporul roman, a mai spus acesta, intr-un mesaj postat pe pagina de socializare. „Cu profund regret si durere…

- Noi proteste au fost anuntate anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Bucuresti, cat si in mai multe orase din Romania. Protestatarii cer demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dar si retragerea legilor…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a fost recent la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa „semnalul de alarma” pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei.…

- De la Constanta a ajuns, vineri dimineata, un autocar inscriptionat cu semnul electoral PSD, in care erau aproximativ 100 de persoane. "Am venit pentru ca sunt romanca. Si pentru ca este ziua noastra. Nu vreau sa-l fluier pe Iohannis, pentru ca este roman ca mine, presedintele tarii, si il respect.…

- A military and religious wreaths ceremony took place on Friday morning at the Tomb of the Unknown Soldier in the Carol Park, downtown Bucharest, to mark the National Day, an event attended by the heads of the two Chambers of the Parliament, the Senate's Calin Popescu-Tariceanu and the Chamber of…

- Cristina Stamate nu a avut copii, desi si-a dorit asta, scrie viva.ro. Actrita se concentra ba pe diferite piese de teatru, ba pe diferitele turneuri la care participa si mereu amana asta. La sfarsitul vietii, faptul ca nu a avut un copil a fost cel mai mare regret al sau. Citeste si Cristina…

- Cristina Stamate va fi inmormantata, miercuri, la Cimitirul Bellu din Capitala. Marti, trupul neinsufletit al actritei a fost depus in foaierul Teatrului de Revista "Constantin Tanase".Alexandru Arsinel a declarat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca actrita Cristina Stamate era intr-o stare…

- Cristina Stamate va fi inmormantata miercuri la Cimitirul Bellu din Capitala. Marti, trupul neinsufletit al actritei a fost depus in foaierul Teatrului de Revista "Constantin Tanase". Cristina Stamate a murit, luni, la varsta de 71 de ani, la Spitalul de Urgenta Floreasca, unde fusese internata joi.…

- Actrita Cristina Stamate va fi inmormantata miercuri la Cimitirul Bellu din Capitala, a declarat, pentru Mediafax, actorul Alexandru Arsinel.Acesta a declarat ca actrita era intr-o stare grava, avand probleme de sanatate de doi ani. "Il rog pe Dumnezeu sa ne dea si noua o pauza, sa se ...

- La doar o zi dupa palma primita de la Departamentul de Stat al SUA de liderii coalitiei de guvernare, pe tema asaltului asupra Justitiei, primii oameni din stat dupa presedintele Iohannis - , seful Senatului, Calin Popescu-Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea

- Mihai Tudose a anuntat, luni, ca nu va participa la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Nationale, el invocand faptul ca are niste „probleme” in Braila. El spune, insa, ca va fi prezent la parada de Ziua Naționala a Romaniei, de la Arcul de Trimf. Tot acolo urmeaza sa fie prezent…

- Stela Popescu a inmormantata langa sotul ei, la cimitirul din Cernica. Dupa o casnicie de trei decenii si aproape 20 de ani de la moartea umoristului, cei doi s-au imbratisat acum pentru eternitate. Mormantul artistei a fost acoperit cu sute de buchete de flori si coroane. Alexandru Arsinel…

- Maria Ghiorghiu a vorbit despre copilaria ei și despre momentul in care și-a dat seama ca poate prevesti tragedii, scrie huff.ro. Citeste si Maria Ghiorghiu face o noua premonitie SOCANTA. "Incepe un cutremur intens!" "Eu prevad tragediile care urmeaza nu numai in Romania, ci pe tot…

- Asteptat in aceasta dupa-amiaza la o dezbatere gazduita de Universitatea de Petrol si Gaze, seful statului a ales sa mearga pana in Ploiesti cu trenul. Si asta in conditiile in care pe parcursul zilei s-a tot comentat ca in orasul aflat la cateva zeci de kilometri de Capitala s-ar fi facut de zor reparatii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca nu a primit inca nicio invitatie din partea Administratiei Prezidentiale pentru a participa la parada si receptia organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar in cazul in care va primi nu ii va da curs. „Nu am primit o invitatie…

- „Partidele de opoziție, din pacate, iși fac un titlu de glorie in a respinge in bloc orice propunere a coaliției de guvernare, iar reprezentanți ai unor instituții ale statului ajung in punctul in care incita la proteste de strada, inclusiv la nivelul președintelui Romaniei. Este un climat de talibanism,…

- Un mister vechi de 70 de ani a fost în cele din urma rezolvat. Este vorba despre povestea apariției misterioase a unor flori peste mormântul unui baiețel de 12 ani care se înecase în timpul unei excursii în 1947. Karl Smith a murit în timpul unei excursii…

- „Eu nu cred ca exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar facut. Nu mai cred asta. Nu cred ca exista", a spus Dragnea la Romania Tv. La remarca moderatorului ca acest lucru este naucitor, Dragnea a comentat: „Este ingrozitor, nu naucitor". „Sper sa nu fie asa...…

- Liviu Dragnea a pierdut, intr-o singura luna, aproape patru procente. De la 18.7- in septembrie la 15- in octombrie. Potrivit sondajului, mai bine cotat decat Dragnea este chiar presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care atinge in octombrie 23- la capitolul incredere. Actualul premier Mihai Tudose…

- Fara sampanie, fara presedintii Dragnea si Tariceanu si fara ca Iohannis sa le ureze macar ”succes”. Asa si-au început mandatul noii ministri din cabinetul lui Mihai Tudose. Presedintelui i-a luat cinci zile sa analizeze propunerile, iar multi dintre PSD-isti credeau…

- Liviu Voiculescu a fost desemnat sa conduca interimar organizatia judeteana, joi seara, dupa votul Biroului Politic Judetean al PNL Olt. El a surclasat-o, la voturi, pe presedinta PNL Corabia, Ioana Gherghita. Biroul Politic Judetean al PNL Olt s-a reunit, joi, pentru a desemna conducerea…

- Olga Tudorache va fi inmormanata sambata, la Cimitirul Bellu din Capitala. Olga Tudorache a murit la varsta de 88 de ani . Lumea teatrului este mai saraca, dupa ce marea actrița s-a stins. Olga Tudorache, care a fost parasita de un actor celebru pentru o franțuzoaica , era internata la Spitalul Elias,…

- Szobi Cseh a lasat un gol imens in showbiz-ul romanesc dupa ce s-a stins din viața, iar ce se intampla acum la mormantul celebrului cascador este mai mult decat emoționant. Szobi Cseh a fost considerat cel mai mare cascador pe care l-a avut Romania . Sobi Cseh a incetat din viața in data de 1 august…

- Urmarind recentele declaratii ale sefului statului, cu privire la oamenii politici, integritatea si prezumtia de nevinovatie, Steluta Cataniciu, deputat si vicepresedinte al partidului condus de catre Calin Popescu Tariceanu, a ales sa-i adreseze presedintelui Iohannis o scrisoare deschisa. Iar printre…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu incearca sa forteze demisia premierului, fiind siguri ca majoritatea parlamentara nu se poate schimba, deci Iohannis va trebui sa accepte un nou premier PSD. In schimb, Tudose vrea sa scape neaparat de ministrii cu probleme penale din Guvern, in caz contrar va…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a ajuns luni dimineața la Palatul Parlamentului. Acesta a fost primit de liderii celor doua camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Si presedintele Iohannis il va primi astazi la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.