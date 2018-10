Stiri pe aceeasi tema

- Deși are numai 11 ani, Irina Columbeanu are o mulțime de fani, care așteapta cu sufletul la gura postarile ei de pe rețelele de socializare, dar și de pe Youtube, acolo unde se ocupa cu vloggingul.

- Un sat din centrul Moldovei a fost zguduit de un caz care și acum ii ține pe oameni in alerta. Intr-o seara de vara, in plina vacanța școlara, o fetița de 9 ani nu s-a mai intors acasa.Dupa 18 ore de coșmar, mama fetiței a primit o veste care a secerat-o ca un fulger.

- Disparut din lumina reflectoarelor dupa ce a pus mana pe marele premiu „X Factor” in 2015, Florin Raduța ne-a dezvaluit de ce a avut nevoie de trei ani ca sa faca primul pas in cariera. Nu s-a lasat pe tanjeala, liniștit ca are 100.000 de euro in cont și a scapat de grija zilei de maine. Nu, adevarul…

- Fanii lui Juventus ce comanda online tricoul lui Cristiano Ronaldo stau la coada. Datorita lui Cristiano, vanzarile de tricouri ale lui Juventus in Europa au crescut in august cu 145,5% fața de aceeași luna din 2017. S-a transferat numai de 5 saptamani la Juventus, dar impactul comercial este formidabil.…

- Artista Global Records, Minelli, lanseaza piesa „Haos”, compusa de ea impreuna cu Costin Bodea si Irina Rimes intr-o sesiune de vara la Periș. Ulterior, la versuri a participat si Killa Fonic. „Haos e piesa mea preferata momentan, ma bucur ca am avut inspirația sa o scriu și sper sa produca… Haos printre…

- Tanara cantareața de muzica populara, Maria Constantin, pregatește o noua melodie pentru fani. Videoclipul a fost filmat pe Transfagarașan, unde pot fi regasite peisaje mirifice ale munților. Melodia se numește ,,Of, inimioara, te intreb pe tine”. Fanii artistei au reacționat cand au…

- Inna a postat cateva fotografii cu ea, in avion, in timp ce se indrepta catre Helsinki, pentru un concert. Imediat fanii ei au observat ceva in neregula la una dintre cele trei poze pose pe Instagram de cantareața. Pe piciorul stang al vedetei, care sta intr-o ușoara poziție de yoga, fanii au observant…

- Gemenele Vassiliki și Sophia Philippopoulou au fost gasite moarte alaturi de bunicii lor, titreaza jurnaliștii de la Talking Greece. Din nefericire, eforturile disperate ale tatalui lor și rugaciunile sale nu le-au salvat pe micuțele de noua ani din calea flacarilor. Presa locala a relatat ca surorile…