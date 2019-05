Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Cipru a descoperit recent intr-un lac un cadavru in descompunere, care a fost identificat ca apartinand unei fetite de opt ani, ce a fost ucisa de un criminal in serie care a mai omorat-o si pe mama sa, ...

- Continua cercetarile in Cipru, in cazul criminalului in serie care a marturisit ca a ucis șapte femei, dintre care doua din Romania - mama și fiica. Polițiștii au scos, duminica, din apa unui lac toxic o valiza, in care au gasit cadavrul unei femei, potrivit digi24.Criminaliștii cauta de dimineața…

- Geanina, tanara de 25 de ani din Buzau care era casatoritita cu Rudolf Heinz, va ramane cu o avere uriasa, dupa ce acesta s-a sinucis. Desi erau casatoriti de numai cateva luni, austriacul a avut grija ca ea sa duca de acum o viata de lux.

- Trupul lui Rudolf Heinz, afaceristul care s-a spanzurat lunea trecuta de un pod din Buzau, este in continuare la morga din Buzau. Conform unor surse din randul anchetatorilor, fiica milionarului ar fi cerut echipei de cercetare ca necropsia sa fie facuta doar in prezenta unor experti din Austria.

- Geanina, sotia lui Rudolf Heinz, austriacul care s-a spanzurat de podul de la Maracineni din Buzau, a oferit primele declaratii. Tanara este socata de gestul celui cu care voia sa traiasca tot restul vietii.

- Barbatul care s-a sinucis luni seara pe podul de la Maracineni, judetul Buzau, era un prosper om de afaceri austriac. Barbatul detinea o fabrica de cabluri in Cehia, cu birouri la Viena, dar si mai multe proprietati in tara si in strainatate. Barbatul de 48 de ani s-a spanzurat de podul de la Maracineni.…