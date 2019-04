Stiri pe aceeasi tema

- Stransese, la capatul unei cariere de peste 40 de ani, colectia impresionanta pentru care a imbracat, pe rand sau, uneori, chiar in acelasi timp, cu o abilitate neobisnuita, ținutele de regizor, scenarist, actor [1] . Consemnarea de fața este in stare sa trezeasca (doar) sentimente nobile, sa ne pregateasca…

- Marele om de stiinta Grigore Antipa, parintele oceanografiei romanesti, are o poveste de viata mai putin obisnuita. Cercetatorul a avut cu sotia lui, Alina, o legatura atat de puternica, incat atunci cand el a murit, ea n-a mai vrut sa-i supravietuiasca.

- Andreea Balan a postat, in urma cu cateva minute, prima imagine cu fetița ei nou nascuta și primul mesaj despre starea ei de sanatate. "Dragii mei, abia astazi mi-am luat fetița, Clara Maria in brațe, dupa 2 zile de lupta ca sa traiesc. Va mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase, le-am…

- Sarbatorim astazi Dragobetele, cunoscut de multi ca „Valentine's Day” al romanilor. In vremurile de demult, in aceasta zi, tinerii, imbracati in straie frumoase, obisnuiau sa se stranga prin paduri si sa culeaga in buchete cele dintai flori ale primaverii. Care sunt cele mai frumoase tradiii de Dragobete.

- Daca ai fi impins de la spate de termene limita si te-ai grabi, nu ai lucra cu aceeasi constiinciozitate si concentrare, avand tendinta de a mai sari peste unele detalii, ca atare las-o mai moale si adapteaza-te acestui mod de inaintare.

- Printul pe cal alb se lasa asteptat, iar tu ti-ai pierdut speranta ca îti vei mai întâlni vreodata marea iubire? Te-ai gândit vreodata ca este posibil ca Fat Frumosul tau sa întârzie din motive...

- Criticul de film Irina Margareta Nistor (61 de ani) a facut dezvaluiri inedite despre marea sa dragoste, o relatie clandestina, marturisind ca „a trait o poveste de iubire mai frumoasa ca in «Casablanca»“.