- Astfel, in urma discutiilor, s-a concluzionat ca Universitatea „Cuza" ar putea face fata unui numar mai mare de studenti care sa studieze in domeniul IT, atat la Facultatea de Informatica, cat si al specializarea Informatica economica de la Facultatea de Economie. „Ma declar foart multumit de intalnirea…

- Performanța pentru doua echipe de studenți de la Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica a Universitații din Craiova, la Concursul International MCU Rally Car 2018, etapa europeana. Competiția a fost organizata de firma Renesas in cadrul Embedded WorD, la Nurnberg, ...

- Proteste la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța din Padureni - Grajduri, in județul Iași. 50 de angajați au ieșit in fața instituției, nemulțumiți ca salariile ar putea sa scada din cauza limitarii procentului sporurilor.

- La polul opus sunt insa si vanzatorii care au avut norocul unor clienti care au cumparat un numar foarte mare de produse inca de dimineata. La trecerea de pietoni de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, unul dintre vanzatori se lauda ca un client a cumparat la prima ora a diminetii 60 de…

- Providența i-a scos in cale, la momentul potrivit, un om potrivit, care a intuit ca misiunea de a salva oameni in momente dintre cele mai critice este adevarata ei menire. Era in liceu și credea ca va face Literele sau Dreptul. A invațat pentru Medicina, a intrat din primul an la Iași și a absolvit…

- Maistrul se afla in sala de clasa, iar la un moment dat unul dintre elevi a lovit puternic o pila de un banc. Aceasta a ricosat si l-a lovit pe elevul de 17 ani in cap. Maistrul a sunat la 112, iar la fata locului a sosit imediat un echipaj medical. Baiatul a fost transportat de urgenta la…

- Conf.dr. Silviu Gurlui, cadru didactic al Facultatii de Fizica, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, a sesizat weekendul trecut ca, luni, 5 martie, se va manifesta un fenomen de inversiune termica, un fenomen natural ce blocheaza practic noxele emise la nivelul solului, si a mai realizat…

- Ministerul Educatiei a decis ca postul de director interimar al Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi sa fie ocupat de Ioan Milica. Conf.dr. Ioan Milica este directorul Departamentului de Romanistica, Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii si Literatura comparata din cadrul Facultatii de Litere de…

- Universitatea de Medicina din Iasi ar fi discriminat studentii de cult adventist dupa ce ar fi programat examene sambata, zi pentru care religia minoritara nu permite alte activitati decat cele religioase.

- De-a dreptul SCANDALOS si REVOLTATOR ceea ce dezvaluie si acuza o studenta eminenta a Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) “Grigore T. Popa” din Iasi. Totul a plecat de la ceea ce s-a intamplat in timpul unui examen la disciplina Farmacologie. Concret, Ariana-Ioana…

- Cercetatori de la Universitatea din Tokyo au dezvoltat o „piele” electronica. Aceasta este capabila sa afiseze, in timp real, ritmul cardiac al persoanei care o poarta. Pielea artificiala este foarte flexibila. Daca este intinsa la maximum,...

- Iasul este un oras mai poluat decat media oraselor de aceeasi dimensiune din Romania si un oras in care valorile factorilor poluanti sunt in crestere, constata conf.dr. Silviu Gurlui, profesor al Facultatii de Fizica de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Acesta a prezentat „Ziarului de…

- Spre deosebire de alte cazuri, CNSCBT subliniaza ca ieseanca nu era cunoscuta cu probleme medicale. In schimb, femeia nu era vaccinata antigripal. „Pacienta din judetul Iasi a fost confirmata cu virus gripal de tip B, fara conditii medicale preexistente cunoscute si nevaccinata antigripal", au informat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut-o praf astazi pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Intr-o conferinta extrem de lunga, Toader a prezentat mai multe argumente si i-a cerut lui Klaus Iohannis sa o revoce pe Kovesi. Un coleg al ministrului Justitiei il desfiinteaza pur si simplu pe Toader.Vezi…

- Scandal la a Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Totul a pornit dupa ce o studenta la Psihologie și-a facut curaj sa vorbeasca deschis despre ceea ce i-a facut un profesor la care nu reușea sa promoveze examenul. Studenta i-a trims un e-mail barbatului, in care și-a aratat disponibilitatea…

- Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta de doi ani. Atunci a fost diagnosticata cu nefroblastom cu histologie nefavorabila, forma…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a inaugurat pe 14 februarie o noua sala de seminar renovata in parteneriat cu compania Conduent, la eveniment fiind prezenti si primarul Iasului, Mihai Chirica, prof.dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al UAIC, prof.dr. Dinu Airinei, decanul Facultatii…

- De aproximativ jumatate de an, in Clinica de Cardiologie de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se deruleaza Programul National de Tratament al Hipertensiunii Arteriale Pulmonare, o afectiune rara, insa foarte grava, care afecteaza in special persoanele tinere. Prin intermediul acestui program…

- Un barbat care a incercat sa se sinucida a fost internat in stare grava la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Barbatul in varsta de 48 de ani a ajuns alaltaseara in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu o plaga impuscata submandibular, bucata de metal traversandu-i capul…

- Un copil de 13 ani a fost impuscat, sambata, in picior si are o fractura deschisa fiind transportat de la spitalul din Barlad la Spitalul ”Sfanta Maria” din Iasi. Accidentul s-a produs pe un fond de vanatoare din apropierea localitatii Murgeni unde avea loc o partida de vanatoare organizata legal.…

- Exista doua persoane care considera ca indeplinesc conditiile definite ca fiind aspre, ce au fost impuse de Universitatea „Al.I. Cuza" pentru selectarea universitarului care va fi recomandat drept viitor director al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" din Iasi. Conf.dr. Ioan Milica, directorul…

- La 19 ianuarie 1890, in casa Catincai și a lui Emanoil Procopiu, s-a nascut primul copil al familiei, caruia i-a fost dat numele de Ștefan… Procopiu a urmat cursurile școlii primare și ale Liceului „Gheorghe Roșca Codreanu” (promoția 1908) [1] ; a absolvit cu media cea mai mare, s-a indreptat catre Universitatea…

- Atunci cand au constatat ca starea copilului este grava si ca are nevoie de tratament de specialitate, membrii echipajului l-au redirectionat catre Spitalul de Copii din Iasi. „Copilul avea o disfunctie respiratorie, s-a facut radiografie toracica si a ramas internat. Pe perioada spitalizarii exista…

- ”Nu stiu daca romanii fac bani mai usor, dar cu siguranta fac mai multi“, spune Bogdan Pitigoi, fondator si presedinte al Tester Grup, referindu-se la motivul pentru care mediul de afaceri din Iasi traverseaza un moment favorabil. ”in Romania e fain si in Iasi e si mai fain“, rade el. ”Iasi este in…

- Codrut Olaru, vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)si-a plagiat intreaga teza de doctorat intitulata „Particularitatile criminalitatii organizate in Romania”, coordonata de ministrul Justitiei Tudorel Toader. Teza de doctorat a fost sustinuta in 2013 la Universitatea „Alexandru…

- Scenariul in care robotii opereaza oameni nu mai tine de domeniul viitorului. La Timisoara s-a realizat primul centru de chirurgie robotica pediatrica din Romania. Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara a castigat un proiect in valoare de 3 milioane dolari prin care achizitioneaza…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul bebelusului decedat la finele anului trecut la Spitalul "Cuza Voda" din Iasi, potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, a initiat o serie de demersuri si monitorizeaza modul…

- O tanara in varsta de 27 de ani din Roman a murit in conditii suspecte. Georgiana era insarcinata in 21 de saptamani, dar a decedat la cateva zile de la internarea in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Procurorul Codruț Olaru a fost ales vineri, 5 ianuarie, in funcția de vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii. In mod surprinzator, acesta nu a fost votat de niciunul dintre ceilalți patru procurori membri CSM, potrivit unor surse din Consiliu. O posibila explicație ar putea fi și…

- Ce s-a intamplat exact in casa familiei Maleon in preajma Craciunului ramane in continuare un mister, insa tragedia lor a socat o tara intreaga. Oana Roman a vorbit despre acest subiect si s-a declarat de-a dreptul oripilata de gestul sotilor Bogdan si Anda Maleon care si-au pus capat zilelor, in seara…

- Muzicianul Victor Socaciu a reacționat dupa ce s-a spus ca a avut parte de tratament preferențial din partea medicului Mihai Lucan pentru transplantul de rinichi pe care la suferit in urma cu ani. Din cauza diabetului, Victor Socaciu ajungea in 2009 sa faca dializa. Medicul Mircea Penescu, pe atunci…

- Conf.dr. Liviu Pilat, profesor al Facultatii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, coleg si prieten apropiat al sotilor Maleon, care au fost gasiti morti in locuinta lor in ziua Craciunului, este cel care a descoperit trupul neinsufletit al prof.dr. Bogdan-Petru Maleon, si povesteste…

- Presedintele Academiei Romane, fizicianul Ionel Valentin Vlad, a murit duminica dupa-amiaza, la varsta de 74 de ani. Informația a fost confirmata pentru News.ro de purtatorul de cuvant al institutiei. Trupul neinsufletit al lui Ionel Valentin Vlad va fi depus la Academia Romana, iar inmormantarea va…

- Medicii de la Spitalul de Pediatrie din Iași au reusit sa se lupte cu ceva ce parea imposibil. Au salvat cu ciocolata viața unui copil de 4 ani care cantarea doar 7 kilograme, cat are un bebeluș de 9 luni. Cel mic a ajuns in grija lor cu o grava afectiune a sistemului digestiv. Acum baietelul are 11…

- Doru Buzducea, presedinte Colegiului National al Asistentilor Sociali din Romania (CNASR), Decan al Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti si promotor al Campaniei „Romania se ridica in picioare pentru asistenta sociala” a acordat un interviu pentru Adevarul.

- Pentru a ajunge la aceasta concluzie au fost confruntati trei experti in drept constitutional din Romania, unul dintre acestia fiind conf.dr. Marius Balan (FOTO) de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, specialist al Facultatii de Drept. Acestuia i s-a solicitat o opinie de specialitate prin…

- Aseara, Cerasela Tatarciuc, studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) “Gr.T. Popa” din Iasi, a decedat. Medicii de la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi au facut absolut tot ce se putea pentru a o salva, dar eforturile au fost zadarnice. Aseara, tanara a facut o complicatie si la scurt timp…