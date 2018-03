Stiri pe aceeasi tema

- Piata criptomonedelor este plina de surprize. Se pare ca Roberto Escobar, fratele biologic al celebrului traficant de droguri Pablo Escobar, a lansat o moneda virtuala, denumita Diet Bitcoin (DDX). Noua moneda promite sa devina o alternativa mai rapida la bitcoin, scrie Gandul . Compania de investitii…

- Compania americana Google a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari intr-o serie de proiecte destinate combaterii stirilor false de pe internet si sustinerii presei credibile, suma urmand sa fie alocata pe parcursul a trei ani.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? BOMBA ZILEI ALCHIMISTII DE LA "ROMTEHNICA" SI RETETA LOR FERMECATA: TRANSFORMAREA DOLARILOR IN LEI! O „CONVERTIBILITATE" DE TIP SPECIAL, PENTRU „PRODUSE SPECIALE" PLATITE DIN BANII INCASATI PE TIGARILE DE CONTRABANDA Afacerea de milioane…

- Grupul israelian care a preluat Casa Radio, amendat in SUA. Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a platit o amenda civila de 500.000 de dolari in Statele Unite.…

- Numarul romanilor cu active nete de peste 5 milioane de dolari a crescut in 2017 cu 13%, ajungand la 3.720 de persoane, iar estimarile arata ca pana in 2022 numarul acestora va ajunge la 5.630, potrivit unei analize realizata de Knight Frank. La nivel global, numarul persoanelor cu active…

- Startupuri din Europa, inclusiv din Romania, mai pot sa se inscrie pana pe 28 martie la competitia MassChallenge Switzerland, una din aripile europene ale acceleratorului de afaceri cu acelasi nume de la Boston, SUA.

- UiPath, leader in Enterprise Robotic Process Automation (RPA), a obținut o finanțare Seria B de 153 milioane de dolari, dupa un an cu o creștere record. Runda de investiție este condusa de Accel – investitorul principal al primei runde, caruia i s-au alaturat doi noi finanțatori, CapitalG și Kleiner…

- Vision Esports, grupul care deține organizația Echo Fox, a obținut o finanțare de numai puțin de 38 de milioane de dolari. Banii au fost stranși de la diverse personalitați din lumea sportului american precum Odell Beckham Jr. – jucator de fotbal american la New York Giant – și…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Presedintia lui Donald Trump a costat compania imobiliara a familiei o suma uriasa prin pierderea unor afaceri, a spus Donald Trump Jr, fiul cel mare al liderului de la Casa Alba, relateaza dpa miercuri. Donald Trump Jr, cel care conduce in prezent Organizatia Trump, care are afaceri in intreaga lume,…

- O parte dintre cei care comanda produse pe internet sau telefonic din afara spatiului european fenteaza statul la plata taxelor vamale si a TVA. In perioada august-decembrie 2017, Fiscul a recuperat taxe in valoare de 391 de mii de lei, echivalentul a 85 de mii de euro, din care 41% au fost calculate…

- Milioane de tineri au renunțat sa mai foloseasca rețeaua de socializare Facebook, conform unui nou raport. Doua milioane de oameni aflati sub vârsta de 25 de ani au încetat sa mai foloseasca platforma de socializare în acest an, potrivit firmei…

- Suma era pastrata sub forma de Nano token-uri, o moneda virtuala putin cunoscuta, numita anterior RaiBlocks. Mesajul aparut pe website-ul BitGrail anunta descoperirea unor tranzactii frauduloase, disparitia echivalentului a 170 milioane dolari din depozitele clientilor fiind raportata autoritatilor.…

- A doua jucatoare de tenis e lumii, Simona Halep, anunta astazi oficial cine este noul ei sponsor tehnic. Cel mai probabil acesta va fi firma americana de echipament sportiv Nike, in echipamentul carora Halep a fost surprinsa in ultimele zile la antrenamentele pe care le-a avut la Cluj Napoca.

- Simona Halep, locul 2 WTA, inca nu a anunțat cine va fi noul sponsor tehnic, dar in ultimele zile a aparut in echipamentul celor de la Nike. Presa din SUA dezvaluie ca Nike și Simona Halep au ajuns la un acord și ca in zilele urmatoare va fi facut un anunț oficial. Tennis World USA scrie ca Halep va…

- Aceasta suma uriasa reprezinta daunele provocate in urma accidentului nuclear locuitorilor din regiunea afectata de catastrofa din Martie, 2011. TEPCO (Tokyo Electric Power Co) este obligat sa plateasca in total 1,1 miliarde de yeni pentru 318 de fosti rezidenti din districtul Odaka, din…

- Un site de stiri a acuzat armata rusa ca a lasat practic acces liber pe internet pentru "potentiali inamici" la datele personale ale militarilor, provocand marti mania Ministerului Apararii, relateaza AFP. Site-ul local de stiri Fontanka.ru din Sankt Petersburg a anuntat luni ca oricine putea avea…

- Compania petroliera Chevron trebuie sa achite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea...

- Asociatia Internationala a Boxului Amator (AIBA) a evitat falimentul printr-o intelegere la care a ajuns cu principalul sau creditor, Grupul Benkons din Azerbaidjan, transmite DPA. Benkons, care are de primit 10 milioane de dolari, si-a dat acordul pentru intelegere dupa ce presedintele…

- Compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil & Gas a anuntat joi ca a semnat un acord de credit in valoare de 180 milioane de dolari cu Banca Europeana pentru Reconstructie...

- Contractul are mari sanse sa fie semnat deoarece pakistanezii nu au mai negociat si cu alti producatori. In ultimii ani uzina Roman a livrat autocamioane catre armata SUA, armata Romana si catre Taiwan.

- Studiul Global Digital, realizat de We Are Social si Hootsuite, arata ca numarul utilizatorilor de internet din lume a depasit pragul de 4 miliarde, acesta crescând cu aproape 250 de milioane doar în 2017.Potrivit cercetarii, 200 de milioane de oameni si-au achizitionat primul…

- Decizia nu va fi definitiva, putand fi atacata cu apel. Procesul a inceput in septembrie 2016, iar pana acum au fost mai multe termene si amanari. Dupa ce a castigat definitiv brandul Steaua, Ministerul Apararii Nationale a solicitat in mod oficial sa fie evaluata marca. In februarie 2016 a venit…

- Lucrarea lui Picasso ''Femme au beret et a la robe quadrillee'' (Marie-Therese Walter), o reprezentare impresionanta a muzei artistului, evaluata la circa 50 de milioane de dolari, a fost expusa marti intr-o galerie din Hong Kong, informeaza Xinhua. Tabloul urmeaza sa fie vedeta Licitatiei de arta…

- Ministerul Apararii Nationale va achizitiona 173 de autocamioane militare de la IVECO Defence Vehicles pentru circa 128 de milioane de lei, potrivit unui anunt de atribuire publicat marti in SEAP. Dupa cum informeaza HotNews.ro, rezultatul licitatiei lansate in august anul ...

- Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal Music. Starul ii acuza pe cei de la companie ca nu i-ar fi platit drepturile de autor privind distribuirea online a melodiilor sale.

- Rezervele valutare ale Bancii Naționale a Moldovei au depașit nivelul de dinaintea crizei și au atins un nou maxim istoric absolut, constituind 2 miliarde 863,95 milioane de dolari SUA, la data de 19 ianuarie. Precedentul record absolut al rezervelor valutare ale BNM a fost inregistrat la data de 14…

- Cine ar fi presupus ca 50 Cent ar fi un adevarat vizionar? Rapperul american a luat o decizie in 2014 care i-a rotunjit conturile cu nu mai putin de opt milioane de dolari. De acest fapt si-a dat seama abia in prezent.

- Turneul Campioanelor, care reuneste cele mai bune opt jucatoare de tenis si opt perechi de dublu intr-un sezon, se va disputa timp de zece ani, incepand din 2019, la Shenzhen, in China. Premiile se vor dubla fata de competitia care va fi in acest an la Singapore pentru ultima data, inca de la prima…

- EximBank a emis doua scrisori de garantie bancara in valoare totala de peste 23 de milioane de dolari pentru Hidroconstructia, unul dintre cei mai mari constructori cu capital privat romanesc, facilitati care vor permite companiei derularea unui contract in valoare de 115,5 milioane de dolari in…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA. Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat…

- Presa italiana a scris, miercuri, ca directroul general al sectorului tehnic al clubului Fiorentina, Pantaleo Corvino, a reusit sa obtina, in afara sumei de doua milioane de euro, o proportie de 30 la suta dintr-un posibil viitor transfer, pentru a-l lasa pe Ianis Hagi sa revina la FC Viitorul.Pana…

- Administratia Donald Trump a retinut 65 de milioane de dolari din contributia SUA catre agentia ONU pentru refugiatii palestinieni, cerand institutiei sa intreprinda o "reexaminare fundamentala", a anuntat Departamentul de Stat de la Washington. Autoritatile americane au notificat printr-o…

- Reprezentantii Isabella Stewart Gardner Museum din orasul american Boston au anuntat ca ofera pe timp nedefinit o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii privind 13 lucrari de arta, printre care se numara tablouri de Rembrandt si Vermeer, furate in urma cu trei decenii, transmite AFP.…

- "Echame la culpa", clipul celui mai recent succes al portoricanului Luis Fonsi cantat impreuna cu artista americana Demi Lovato, a strans peste 500 de milioane de vizualizari pe YouTube, potrivit companiei sale discografice, Universal Music, citata vineri de EFE. La doua luni de la lansare,…

- Doi americani au castigat la interval de doua zile o suma cumulata de peste 1 miliard de dolari la jocul loto Powerball din Statele Unite, au anuntat duminica reprezentantii loteriei potrivit carora acesta ar fi cel mai mare castig inregistrat in

- O sticla de votca foarte scumpa, estimata la 1,3 milioane de dolari, a fost recuperata in capitala daneza, Copenhaga, a informat vineri politia, dupa ce miercuri confirmase ca a fost furata. Sticla rara de votca Russo-Baltique a fost gasita o vila aflata in renovare din nordul capitalei,…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Femeia din New Jersey, mama a doi copii, a vrut sa-și cumpere un bilet in valoare de un dolar, scrie libertatea.ro. Vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit insa unul de zece dolari. Citeste si REZULTATE LOTO 4 IANUARIE: verifica numerele la LOTO 6 din 49 si JOKER „Cand…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati inclusiv din Romania, inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane. Aceste cheltuieli (in valoare totala de 214,2 milioane dolari pentru anul fiscal 2018, care a inceput…

- O sticla de votca în valoare de 1,3 milioane de dolari, care îi aparținea unui colecționar danez și care nu era asigurata, a fost furata din Copenhaga. Este vorba despre o sticla foarte rara Russo-Baltique, facuta din aproximativ 3 kilograme de aur și 3 kilograme de argint, care…

- Dezastrul de la Cernobil va ramane ca o pata neagra in istoria omenirii, asta e clar. Cateva imagini, insa, iti arata ca locurile din apropierea centralei nu sunt atat de sinistre, scriu cei de la Playtech.ro. Pripiat, odata un oras de 40.000 de oameni, este la o distanta foarte mica de Cernobil,…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informaţiilor dezvăluite…

- Un baietel in varsta de 6 ani a castigat peste 11 milioane de dolari, anul acesta, datorita canalului sau de pe platforma online YouTube pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, informeaza people.com. Potrivit unui top al celor mai bine platite vedete pe YouTube pe…

- Al optulea episod din saga "Star War", regizat de Rian Johnson, a ramas in fruntea box office-ului nord-american pentru al doilea weekend, inclusiv in ziua de Craciun, acumuland incasari totale de 395,6 milioane de dolari, potrivit AFP.Dupa ce a avut incasari de 220 de milioane de dolari in…