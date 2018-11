Stiri pe aceeasi tema

- Un submarin al Fortelor Navale argentiniene a fost gasit la un an dupa disparitia lui, au anuntat sambata dimineata autoritatile, relateaza dpa si AFP, titrate de Agerpres. ARA San Juan a fost gasit intr-un loc neprecizat din Oceanul Atlantic la o adancime de 800 de metri, au anuntat Fortele navale…

- Zeci de mii de euro pleaca regulat din conturile Metrorex catre Uniunea Sindicatelor Libere din Metrou pentru “prestari servicii”. Ultima factura a fost taiata de organizatie in luna septembrie si are o valoare de peste 140.000 de euro. Libertatea a descoperit zeci de facturi emise si de societatea…

- Furnizorul de servicii de plata PayU Romania, liderul pietei de plati online, a anuntat luni ca estimeaza, pentru editia de Black Friday de anul acesta, o crestere cu 30% a valorii tranzactiilor online comparativ cu anul trecut, depasind 243 milioane de lei (52,13 milioane de euro). PayU Romania…

- Furtuna Leslie a lovit Portugalia cu vanturi care ajung la 176 de kilometri pe ora. Mai mulți copaci au fost smulși din radacini in orașele aflate pe coasta Atlanticului, iar sute de mii de case au ramas fara curent electric. Autoritațile au emis cod roșu de alerta, avand in vedere ca sunt și așteptate…