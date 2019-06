Radu Coșarca, unul dintre cei mai cunoscuți știriști din Romania in anii 1990 a parasit pupitrul „Observatorului” in anul 2010, iar de atunci s-a reprofilat. Coșarca, in varsta de 54 de ani, a acceptat in momentul in care a parasit pupitrul știrilor funcția de director de relații externe la o firma din domeniul energetic. Radu Coșarca pe vremea cand lucra in televiziune A lucrat in televiziune in perioada 1990-2010 și a fost printre primii membri ai Consiliului Național al Audiovizualului, intre 1992 și 1994. Radu Coșarca a lucrat la mai multe posturi de televiziune precum Național TV, TVR și…