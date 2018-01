Stiri pe aceeasi tema

- Lucky Marinescu, una dintre marile voci ale scenei muzicale din Romania a incetat din viața. Cel care a facut anunțul despre deces a fost chiar fiul regretatei artiste. Cantareata de muzica usoara Lucky Marinescu a murit miercuri dimineata, la varsta de 83 de ani. Anuntul despre decesul artistei a fost…

- UPDATE Jandarmeria precizeaza ca persoanele din fata sediului PSD care au fost conduse la sectie tulburau ordinea publica intrucat aveau obiecte de amplificare a sunetului, iar protestul lor nu respecta conditiile legale, respectiv declarare si avizare. Potrivit Jandarmeriei, in locul respectiv…

- Aproximativ zece persoane s-au adunat luni cu pancarte in fata sediului PSD pentru a protesta fata de conducerea acestei formatiuni. Un protestatar s-a urcat intr-un copac, sustinand ca in acest fel doreste sa-si exprime punctul de vedere si sa evite sa fie dus la Politie. Reprezentantii Jandarmeriei…

- Scandal in fata sediului PSD intre protestatari, dupa ce mai multi membri ai Federatiei Nationale a Revolutionarilor au mers in fata partidului cerand jandarmilor sa ii mute pe cei 10 protestatari aflati acolo, motivand ca acestia nu au autorizatie.

- Sambata, 06 ianuarie a.c., la Catedrala Patriarhala de pe Dealul Mitropoliei, precum si la alte lacase de cult din Municipiul Bucuresti, vor avea loc manifestari religioase prilejuite de sarbatorirea Botezului Domnului IISUS HRISTOS (Boboteaza). Avand in vedere numarul mare de persoane care participa…

- Medicul Mihai Lucan a venit vineri la Secția 17 de Poliție din București la controlul judiciar. Masura a fost decisa de instanța in cadrul dosarului in care este cercetat pentru delapidare. De ancheta DIICOT, medicul Mihai Lucan stia inca din 2016.

- Profesorul Mihai Lucan s-a prezentat luni dimineata la Sectia 17 Politie din Bucuresti, unde este obligat sa mearga de doua ori pe saptamana, in cadrul controlului judiciar. El a fost intrebat de jurnalisti si despre suma de 5.000 de euro care i-ar fi cazut din buzunar la audieri, raspunzand ca nu…

- Profesorul Mihai Lucan a ajuns luni dimineata la Sectia 17 Politie din Bucuresti, unde este obligat sa se prezinte de doua ori pe saptamana, in cadrul controlului judiciar. El a fost intrebat despre noile acuzatii, cele de tentativa de omor, aduse de procurorii DIICOT dupa ce ar fi sectionat intentionat…

- Peste 2.500 de jandarmi vor asigura ordinea si siguranta publica la 243 de manifestatii in perioada mini-vacantei de Anul Nou, informeaza Jandarmeria Romana intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. Potrivit sursei citate, in perioada 30.12.2017 - 02.01.2018, a fost dispusa intensificarea…

- Zeci de percheziții au avut loc, joi, in județele Bistrița-Nasaud și Mureș, dar și in Capitala, la instituții publice, precum și domiciliile unor persoane, intr-un dosar penal privind fapte de corupție. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale Anticorupție, in acest caz sunt implicați angajați…

- La aceasta ora, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Procurorii DIICOT au pus sub acuzare altți patru medici de la Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, în dosarul în care este vizat și profesorul Mihai Lucan.Astfel, procurorii DIICOT București îi cerceteaza pe medicii Liviu Ghervan, conferențiar…

- Parintii lui Mitica Vlasie, tanarul de 19 ani din Galati, care a disparut duminica, de acasa, dupa ce a incercat sa se sinucida, deoarece pierduse din nou banii la pacanele, a fost gasit in viata. Tanarul s-a dus singur la Sectia 9 Politie din Bucuresti, iar acestia au anuntat politistii din Galati…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: ȚINCU ION, la data faptelor director al Directiei Generale de Politie Locala si Control din cadrul…

- In weekend am avut petrecere ”in familie”, așa cum ne place noua sa spunem. Sambata, 16 decembrie, clubul BOA din București a fost plin de prieteni la petrecerea Virgin Radio Live, unde am dansat alaturi de voi pe muzica mixata de Feder, Alex Parker, Cristi Stanciu și Marc Rayen. A fost episodul 2 din…

- Acesta a precizat ca, pana in prezent, nu au fost sesizate incidente. Jandarmeria Capitalei a impartit manifestantilor pliante, filmulete, pliante cu recomandari pentru a manifesta pasnic si civilizat si pentru a nu fi incidente neplacute. Au fost mobilizate si efective de jandarmi…

- Lucrarile pentru construirea primului spital de oncologie si radioterapie pediatrica din Romania au inceput, au anuntat joi reprezentantii Asociatiei Daruieste Viata, care au precizat ca acesta ar putea fi complet functional in 2019. Cu o investitie estimata la 8.000.000 de euro si o campanie…

- Incidentele petrecute sambata in Piata Victoriei, in urma carora un batran a fost ranit de catre unul dintre manifestanti, Sandi Matei, iar el impreuna cu alti doi protestari au fost dusi la Sectia de Politie, au fost cauzate de un schimb de injuraturi intre batran si manifestant.

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un barbat acuzat de comiterea unui furt în data de 21 noiembrie.Conform IPJ Cluj, cel în cauza, un barbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, profitând de aglomerația din stația pentru mijloace de transport în comun „Regionala…

- Jandarmii maramureseni la datorie In aceasta perioada jandarmii maramureseni vor executa mai multe misiuni de asigurare a unui climat de ordine si siguranta publica pe timpul desfasurarii manifestarilor publice ce vor avea loc pe raza judetului nostru. Jandarmii maramureseni impreuna cu cadre ale Inspectoratului…

- Cine nu iși publica lucrarile de licenta ramane fara titlu. Persoanele care nu vor face publice lucrarile in baza carora au finalizat cursuri de licența, masterat sau doctorat vor risca nerecunoașterea titlului obținut. Masura este prezenta intr-un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat…

- Un polițist de la Secția 14 Poliție a devenit erou, in timpul liber. Acesta a reușit sa imobilizeze un barbat, dupa ce acesta tocmai iși injunghiase concubina. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la adresa legilor justiției Citește și: SCENE INCREDIBILE…

- Politia din Ialomita, Ilfov, Constanta, Calarasi si Bucuresti a organizat filtre pentru a-i prinde pe agresori. Operatiunea e coordonata de seful Inspectoratului de Politie din Calarasi.

- Masuri de ordine publica pe stadionul ”Dinamo”, la meciul Dinamo – CSM Poli Iași. Mai mulți jandarmi decat spectatori? Aproximativ 100 de jandarmi vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre F.C. DINAMO Bucuresti – CSM Poli Iași, din…

- Polițiștii au reușit sa identifice societatea care a abandonat milioane de cartele SIM pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Potrivit unui comunicat transmis de Secția 3 Poliție, SIM-urile ar fi fost utilizate de societatea comerciala prestatoare de servicii in comunicații, iar ulterior suspendarii…

- "La data de 17.11.2017, la Sectia 9 Politie s-a prezentat un tanar, in varsta de 22 de ani, care a sesizat faptul ca in aceeasi zi, in urma unei neintelegeri in trafic, un alt conducator auto i-a distrus parbrizul, prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. In urma verificarilor desfasurate de subunitatea…

- La data de 6 noiembrie, in jurul orei 20:20, un tanar, de 19 ani, din Baia Mare, a sesizat polițiștii cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe strada Damboviței, din Cluj-Napoca, a gasit peste 3.000 de lei și un card bancar, la un bancomat. Acesta a predat bunurile gasite la Secția 2 Poliție in…

- Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt vor asigura, maine, masurile de ordine publica și siguranța spectatorilor, la meciul de handbal feminin dintre echipele CSM Slatina și CSM București, care se va disputa in Sala de Sport a Liceului ...

- Masuri de ordine publica la meciul FCSB – Hapoel Beer Sheva, joi (ora 22.05). COMUNICATUL JANDARMERIEI: ”Cu ocazia partidei de fotbal dintre FCSB și Hapoel Beer Sheva, care se va disputa joi, 02 noiembrie a.c., incepand cu ora 22.05, pe stadionul Arena Nationala, Jandarmeria Capitalei va asigura masurile…

- Ofiterul de politie suspectat de favorizarea faptuitorului in dosarul in care procurorii DIICOT au facut perchezitii in Bucuresti, marti seara, a fost retinut. Ofiterul, care lucreaza la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate, ar fi sprijinit o grupare suspectata de furturi, talharii, contrabanda…

- Fostul purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, Laurențiu Grecu, iși va desfașura in continuare activitatea de procuror, in cadrul acestei instituții. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, cu majoritate de voturi, respingerea cererii prin care…

- In perioada 25-27 octombrie a.c., jandarmii damboviteni vor asigura climatul de ordine si siguranta publica in zonele de desfasurare a targurilor de toamna prilejuite de sarbatoarea religioasa „Sfantul Dumitru”, ce vor avea loc in orasul Fieni si localitatile Contesti, Baleni si Visinesti. Totodata,…

- Sociologul Mirel Palada a cerut, luni, Senatului un punct de vedere cu privire la emisiunea Talk B1, din 13 septembrie, în pauza careia Palada l-a agresat pe Mihai Gotiu, vicepreședinte al Senatului, informeaza Mediafax. În scrisoarea trimisa, luni, Senatului, Mirel Palada…

- Mirel Palada a trimis o scrisoare conducerii Senatului, in care relateaza ca, in emisiunea din 13 septembrie, la B1TV, senatorul Mihai Gotiu l-a insultat folosind in repetate randuri cuvinte precum ”mincinos”, ”nesimtit” si ”o nesimtire totala”. ”In calitatea sa de invitat in aceasta emisiune…

- Palada se apara: Mihai Gotiu a facut afirmatii jignitoare, de natura a-mi prejudicia dreptul la imagine si reputatie Sociologul Mirel Palada a cerut, luni, Senatului un punct de vedere cu privire la emisiunea Talk B1, din 13 septembrie, in timpul careia l-a agresat pe senatorul USR Mihai Gotiu, sustinand…