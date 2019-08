Stiri pe aceeasi tema

- O tentativa de sinucidere a scos la iveala un caz șocant in Vaslui. O femeie de 44 de ani a incercat sa iși puna capat zilelor inghițind mai multe pastile. Un echipaj de la Ambulanța a preluat-o pe femeie, iar pe drum spre spital au aflat motivul șocant care a determinat-o pe femeie sa recurga The…

- O minora de 15 ani din județul Vaslui a fost violata de catre tatal vitreg și trimisa sa locuiasca inapoi impreuna cu agresorul ei. Autoritațile nu au intervenit in cazul fetei, iar aceasta iși vede agresorul zilnic.

- Șansele ca un copil mic sa scape cu viața dupa o cadere de la mare inalțime sunt minime, dar realitatea demonstreaza ca miracole se mai intampla. Marți seara in jurul orei 19.30, o fetița in varsta de 4 ani a cazut de la etajul 3 al unui bloc, pe strada Jiului din Cluj-Napoca. Fetița se …

- O femeie de 26 de ani insarcinata in luna a opta a fost injunghiata mortal sambata la Londra, a informat politia din capitala Marii Britanii, relateaza dpa. Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei…

- FOTO – Digi24 Soferul urmarit de politisti in timpul unei interventii in judetul Maramures, cand o fetita de 7 ani a fost impuscata in picior, este supus unei expertize psihiatrice. Modul de interventie al politistilor nu este anchetat, scrie Mediafax. Reprezentantii IPJ Maramures au declarat, vineri.…

- Fetita traversa regulamentar, cand soferul a lovit-o si a mers mai departe linistit. Soferul vinovat pentru producerea accidentului, un barbat in varsta de 65 de ani din oraș, și-a vazut in continuare de drum. Politistii au reusit sa il gaseasca pe sofer, intr-un tarziu. Acesta era acasa.