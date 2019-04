Stiri pe aceeasi tema

- Cei sapte tineri care, anul trecut, au abuzat in grup o adolescenta de 14 ani, dupa ce au ademenit-o in cimitirul evreiesc din Valea lui Mihai, au fost condamnati la pedepse ridicole de Tribunalul Bihor. Dintre cei sapte care au abuzat-o pe fata in cimitirul din Valea lui Mihai, doar unul singur a ajuns…

- Cei sapte tineri care, anul trecut, au abuzat in grup o adolescenta de 14 ani, dupa ce au ademenit-o in cimitirul evreiesc din Valea lui Mihai, au fost ... The post Pedepse ridicole pentru cei șapte tineri care au ademenit si au batjocorit o fata de 14 ani intr-un cimitir din vestul țarii appeared first…

- Asiguram – salarizare stimulativa – bonusuri de productivitate – bonuri de masa pentru fiecare zi lucrata – transport gratuit la locul de munca – conditii de munca la standarde occidentale Persoanele interesate sunt rugate sa…

- Festivalul Primaverii de la Oradea va aduce in fata publicului noua artisti japonezi, care vor evolua sub bagheta maestrilor dirijori Tiberiu Soare, Horia Andreescu si Ciprian Marinescu. Solisti invitati vor fi si violoncelistul Razvan Suma si flautistul Ion Bogdan Stefanescu. "Alaturi…

- Trei tineri de 16, 17 si 23 de ani au fost retinuti dupa ce ar fi violat o femeie in varsta de 49 de ani, pe care au abandonat o pe un camp in zona localitatii Ghergheleu, unde aceasta a fost gasita decedata, informeaza Agerpres.roDupa ce femeia a fost gasita decedata pe un camp dintre localitatile…

- Executantul este S.C. COSTA V.O.C. Impex SRL. Termenul de execuție este de 12 luni, precum și o garanție de 36 de luni. Valoarea totala a lucrarilor este de 3,6 milioane lei, investiția fiind realizata din bugetul județului. Bazinul va fi unul de tip semiolimpic, avand dimensiunile…