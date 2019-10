Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru fanii emisiunii Star Matinal de la Antena Stars. Cei care au avut rabdare sa ramana in fata televizoarelor alaturi de Nasrin si de Andrei Stefanescu pana la final au avut ce sa vada. Cea mai frumoasa familie din showbiz a fost invitata in platou, facand deliciul telespectatorilor.

- La inceput de toamna, Radu Valcan a luat o decizie radicala in ceea ce privește look-ul sau. Prezentatorul tv s-a ras in cap, iar soția și cei doi copii au avut un șoc atunci cand l-au vazut. Adela Popescu a postat pe contul de socializare imaginea cu soțul ei total schimbat și a explicat ce s-a intamplat…

- Monica Anghel a avut un accident la calarie. Artista a postat o imagine șocanta pe contul de socializare, și a explicat cum a cazut de pe cal. „Sunt foarte ok, n-am fracturi. E perfect. Prietenul meu a achiziționat inca un cal și eu m-am dus in vizita și am incalecat și am vrut sa fac o manevra nu foarte…

- Andrei Stefanescu este un coleg model. De ce spunem asta? Simplu. Pentru ca simpaticul prezentator de la Star Matinal nu refuza nimic si este mereu de acord cu toate provocarile la care il supun colegele sale. Asa cum s-a intamplat si in aceasta dimineata.

- Andrei Ștefanescu este prieten bun cu Liviu Varciu. Acesta a dezvaluit la Antena Stars ca, desi nu a aflat cand se casatorește prietenul sau cu Anda Calin, este convins ca evenimentul va avea loc in curand.

