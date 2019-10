Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani ranit grav vineri dimineata, 6 septembrie 2019, dupa ce s-a electrocutat in timp ce lucra pe santierul unui bloc din Alba Iulia va fi transportat la un spital din Bruxelles, Belgia.

- Igor Dodon urmeaza in aceasta saptamana sa efectueze cea de-a doua sa vizita la Bruxelles in calitate de președinte al R. Moldova. Anunțul nu a fost inca facut public de catre Președinție, informații fiind publicata insa de Comisia Europeana.

- Abrogarea Actului din 1972 va intra in vigoare pe data de 31 octombrie Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Vom parasi UE pe…

- Incident grav la Timișoara – un muncitor a murit, astazi, dupa ce a fost electrocutat pe un stalp. Potrivit primelor informații, barbatul in varsta de 35 de ani, impreuna cu un alt coleg, lucrau pe str. Alexandru Vlahuța, colț cu str. Crizantemelor la montarea unor cabluri pentru Internet. La un moment…

- „S-a intamplat la ora 5:00 dimineața”. Soția a facut acum anunțul trist despre Mihai Constantinescu Au trecut 70 de zile de cand Mihai Constantinescu se afla in coma și, iata, au aparut noi informații referitoare la starea sa de sanatate. Chiar Simona Secrier, soția lui Mihai Constantinescu, femeia…

