Ce s-a întâmplat azi, 25 martie Ce s-a intamplat azi, 25 martie. In anul 101, imparatul traian parasea Roma pentru a incepe luptele cu dacii, iar in 1999, la Skopje, aproximativ 10.000 de oameni atacau cu cocktailuri Molotov ambasadele SUA, Germaniei și Marii Britanii. Semnificatii istorice pentru ziua de 24 martie Anul 101: Imparatul Traian a parasit Roma, indreptandu-se spre Moesia Superior pentru a incepe luptele cu dacii regelui Decebal. Aceasta data marcheaza inceputul primului razboi daco-roman (101-102). Anul 1245: Romanii sunt menționați in spațiu carpato-danubiano-pontic intr-o scrisoare a Papei Inocențiu al IV-lea,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri turc Ishak Yagiz Delikanli (50 de ani), unul dintre proprietarii primului boutique hotel din Bucuresti, pregateste constructia unui hotel cu noua etaje in apropierea Palatului Parlamentului si a Catedralei Mantuirii Neamului.

- Omul de afaceri turc Ishak Yagiz Delikanli (50 de ani), unul dintre proprietarii primului boutique hotel din Bucuresti, pregateste constructia unui hotel cu noua etaje in apropierea Palatului Parlamentului si a Catedralei Mantuirii Neamului.

- In timpul vizitei in Romania a lui Aleksandar Vucic, presedintelui Serbiei, de joi, Klaus Iohannis s-a aratat dispus sa medieze relatiile dintre Serbia si Kosovo, a carei independenta nu a recunoscut-o. Vineri, insa, autoritatile de la Pristina au reactionat si au spus ca oferta Romaniei nu este credibila…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis, dupa o intalnire, la Cotroceni, cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, aflat in vizita oficiala la Bucuresti.

- Solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis, dupa o intalnire, la Cotroceni, cu omologul sa sarb, Aleksandar Vucic, aflat in vizita oficiala la Bucuresti.

- Aleksandar Vucic a fost intampinat de Iohannis pe platoul de ceremonii de la Palatul Cotroceni, unde, dupa prezentarea onorului de catre Garda de Onoare, s-au intonat cele doua imnuri de stat. Cei doi presedinti vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, iar apoi vor sustine o declaratia…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se afla, joi in vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia sefului statului, avand programate si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea. UPDATE 10.41: Klaus Iohannis l-a primit, la Palatul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi joi, 8 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la București, la invitația Președintelui Romaniei. Vizita are loc ca urmare a contactelor bilaterale…

- Organizat de Uniunea Consulilor Onorifici din Romania La 3 martie 2018, la Hotelul International, Sala Ronda, a avut loc ,,Balul de primavara 2018’’ organizat de Uniunea Consulilor Onorifici din Romania, un eveniment de referinta al institutiei consulilor onorifici in Romania, ce a reunit, pe langa…

- În Paris oraul luminii iubirii i al chansonetei triesc 3.000 de homeless. De oameni ai strzii cum ar veni. Neoficial ONGurile i asociaiile umanitare vorbesc de un numr de treipatru ori mai mare. Oameni fr acoperi deasupra capului care îi asigur existena &ndash mas i cas &ndash apelând...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting, valabila pana la ora 06.00, in mai multe judete astfel: Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu, Braila, Buzau, Teleorman, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Vaslui, Vrancea, Bacau, Galati, municipiul Bucuresti, Constanta si Tulcea.Potrivit specialistilor…

- O parte din filialele județene ale PSD au anunțat, marți, candidații pe care ii susțin in alegerile din Congresul extraordinar din 10 martie pentru o funcție de vicepreședinte național al partidului. Lista finala a candidaților va fi stabilita, vineri, intr-o ședința largita a partidului care precede…

- Președintele Serbiei vine in Romania, joi. Aleksandar Vucic va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, face o vizita oficiala in Romania, joi, și va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Potrivit comunicatului…

- Cei doi sefi de stat vor discuta despre imbunatatirea cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor discuta modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul de aderare a Serbiei la Uniunea Europeana, inclusiv din perspectiva detinerii…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor fi discutate modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul…

- A murit sotia lui Daniel Barbu. Violeta Barbu s a stins din viata luni dimineata. Violeta Barbu era istoric si filolog. "Dragi prieteni, va aduc la cunostinta ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele vesnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerati de aceasta veste prea trista, dar si insufletiti de…

- Politistii si procurorii au efectuat 89 de perchezitii in 23 de judete, intr-un dosar complex de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni…

- Institutul Cultural Roman Budapesta invita, la sediul sau din strada IzsAl nr. 5, publicul la prelegerea intitulata Marile doamne ale literaturii romane sustinuta de Florin Cioban, profesor universitar dr. habilitat la Catedra de Filologie Romana, Universitatea ELTE Budapesta si la un recital vocal-instrumental…

- La evenimentul Brand Minds, printre cei care vor lua cuvantul este si Sophia, robotul dotat cu inteligenta artificiala, care a intrat in istorie dupa ce a primit cetatenia unui stat. Sophia a devenit cetatean al Arabiei Saudite, dupa ce a primit cetatenia in cadrul unui targ de investitii…

- Robotul Sophia vine la Bucuresti in luna mai, pe data de 11. Acesta este primul robot din lume care a primit cetatenia unui stat . Potrivit site-ului oficial al evenimentului Brand Minds, care se va desfasura la Sala Palatului, printre cei care vor lua cuvantul este si Sophia, robotul dotat cu inteligenta…

- Consilierul general USR Roxana Wring critica modul in care Patriarhia Romana solicita bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului, in timp ce are fonduri suficiente pentru investiții in imobiliare. Consilierul publica un document care arata ca Patriarhia Romana se pregatește sa construiasca un ansamblu…

- Iata top ciudatenii maxime la fiecare zodie. Nu stiai ca esti asa! Berbec Berbecul este un semn al increderii de sine si al curajului. Se stie despre ei ca sunt lideri innascuti. Un lucru foarte comun la Berbeci, pe care multi oameni nu-l remarca, este un semn in frunte. De ce? Explicatia…

- Politistii din Prahova care au intrat in forta din greseala in apartamentul unor batrani nevnovati spun ca aveau mandat de perchezitie pentru trei adrese din Bucuresti. Eroarea s-ar fi produs din cauza coordonatelor GPS oferite de Directia de Operatiuni Speciale care aveau in supraveghere telefonul…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta s-a impus in prelungiri, sambata, pe terenul celor de la CSO Voluntari, scor 71-66 (37-24), in cea de-a cincea etapa a turneului semifinal al Ligii l. Jucatorii antrenati de Alexandru Olteanu si Bogdan Ivanovici au trecut cu brio de acest test dificil,…

- UPDATE Printre protestatari, cei mai mulți fiind persoane in varsta, se afla și cațiva tineri. Celebrul ”Stegar dac” e și el la DNA.Jandarmeria a intrat in alerta și a depplasat efective impresionante la sediul DNA! Acolo, zeci de oameni s-au strans și protesteaza imtrpoiva șefei DNA, Laura…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca, in cadrul unei intalniri de lucru prilejuite de Conferinta de la Munchen, pe teme de securitate europeana si euroatlantica, a evidentiat utilitatea organizarii Reuniunii ministrilor apararii in format B9 de la Bucuresti, din luna…

- Sute de imobile din Bucuresti sunt intr-o stare avansata de degradare, doar 4 cladiri cu risc seismic fiind in curs de reabilitare. Una dintre problemele intampiate este refuzul proprietarilor de a colabora cu autoritatile. Firea anunta ca pana la finalul 20 de imobile vor intra in reparatii.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani au dispus trimiterea in judecata a doi tineri, implicati intr-o bataie la Popesti. Unul dintre inculpati are 20 de ani si este din Bucuresti, iar celalalt are 19 ani si este din Popesti. Ambii vor fi judecati pentru savarsirea…

- Consilierii judeteni din Timis au aprobat, luni, suma de 100.000 de lei, din bugetul judetului, pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului. Propunerea a fost facuta de consilierul judetean al UNPR Titu Bojin, fost primar, care a mai alocat bani pentru lacasul de cult.Presedintele Consiliului…

- Consilierul județean Titu Bojin a solicitat, in ședința extraordinara de luni, sa se aloce suma de 100.000 de lei pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului de la București. Amendamentul consilierului a fost aprobat. „Solicit alocarea catre Patriarhie, prin Mitropolia Banatului,…

- Consilierii județeni au alocat bani de la buget pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului. Propunerea a venit din partea lui Titu Bojin, consilier UNPR, astfel ca 100.000 de lei vor merge la București, dupa doi ani de pauza.

- „Subsemnatii – artisti si lucratori culturali cu activitate independenta – declaram prin prezenta ca am decis sa ne asumam riscurile financiare aferente si sa nu depunem declaratia 600 in acest an. Nu o facem din cauza ca ne depaseste complexitatea formularului ori procedura de depunere sau din cauza…

- Liviu Dragnea l-a incurcat pe Neagu Djuvara cu Mircea Djuvara, un filosof roman care a murit in 1945. In mesajul de condoleanțe al liderului PSD Liviu Dragnea apare numele Mircea Djuvara. Ulterior, mesajul a fost modificat pe pagina de Facebook a acestuia. #Romania a pierdut astazi una dintre cele mai…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a resuscitat un calator in avion Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a intervenit, miercuri seara, pentru a-i acorda primul ajutor unei persoane in avionul care venea de la Oradea la Bucuresti. "Am intervenit la un pacient care era în spatele meu în…

- Andre Vivan da Silva, care a condus timp de un an compania GSK Romania, a preluat pe 1 ianuarie 2018 pozitia de Vicepresedinte & Cluster Area Director Europa de Sud Est in acelasi grup, el urmand sa continue sa activeze din sediul companiei aflat in Bucuresti. El va continua sa coordoneze…

- Gripa a facut deja primele victime din acest sezon. O femeie din București și un copil din județul Salaj au murit in urma cu doar cateva zile, prin complicațiile bolii. Niciunul dintre ei nu avea vaccinul antigripal administrat inainte de a se imbolnavi. In condițiile in care medicii se așteapta la…

- Nicolae Ungureanu HC Vaslui a perfectat transferul lui Nicolae Ungureanu de la Steaua, acoperind astfel postul de inter dreapta. La HC Vaslui tocmai a venit interul dreapta Nicolae Ungureanu, care in tur a jucat la Steaua. El a facut parte din reprezentativa universitara a Romaniei, caștigatoare a titlului…

- Aproximativ 100 de persoane s au adunat in aceasta seara si protesteaza in Piata Victoriei din Bucuresti. Evenimentul are loc in ziua in care se aniverseaza 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Manifestarea a inceput in jurul orei 18.00 iar pana acum nu au fost inregistrate incidente. Actiunea…

- Programul educațional Ajungem MARI a prelungit pana pe 1 februarie inscrierile la voluntariat in centre de plasament. Nevoia de voluntari in centre de plasament este foarte mare și Ajungem MARI cauta 1.000 de oameni serioși și implicați care sa dedice 3 ore pe saptamana copiilor și tineri instituționalizați,…

- Saul Bellow a scris romanul "Decemberrsquo;s Dean" in 1982 tradus in romaneste ndash; "Iarna Decanului" ndash; in 2005 si descrie lugubra sa vizita intr un Bucuresti inghetat, in iarna dupa devastatorul cutremur din 1977. Alexandra, sotia laureatului Nobel, venise sa vegheze agonia mamei sale, Florica…

- Florica Bagdasar (foto: www.adevarul.ro) Saul Bellow a scris romanul „December’s Dean” in 1982 (tradus in romanește – „Iarna a Decanului” – in 2005) si descrie lugubra sa vizita intr-un Bucuresti inghetat, in iarna dupa devastatorul cutremur din 1977. Alexandra, sotia laureatului Nobel, venise sa vegheze…

- Lotul de baschet feminin pentru meciurile cu Finlanda și cu Slovenia, din preliminariile Eurobasket 2019, anunțat pe frbaschet.ro. Staff-ul tehnic al naționalei de baschet feminin, coordonat de selecționerul Dragan Petricevici, a definitivat lista jucatorelor convocate pentru meciurile cu Finlanda (10…

- Gabriel Balaban, fost prefect al județului Buzau in perioada 2007-2009, s-a stins din viața in urma unui atac cerebral vascular suferit in noaptea de Revelion. Trupul neinsufletit al acestuia a fost depus sambata la capela bisericii „Sf. Stefan” din Micro 3, iar inhumarea va avea loc duminica, la cimitirul…

- Gheorghe Hagi a avut parte de o veste neașteptata in aceasta dimineața. Vila sa din zona Pipera a Capitalei a fost pradata de hoți! Grupul infracțional a jefuit mai multe case din Pipera, printre care și pe cea a ambasadorului din Pakistan la București, informeaza Digi 24. Angajații lui Hagi au raportat…

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- Potrivit traditiei, Clubul Orasenesc al Pensionarilor din localitate, condus de presedintele Andrei Ianecsko, a sarbatorit intrarea in Noul An. Revelionul a avut loc la restaurantul hotelului Nadlac, la petrecere participand 110 persoane – membri ai Clubului Orasenesc si prietenii lor de la cluburile…