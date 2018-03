Stiri pe aceeasi tema

- O reuniune a Consiliului de Securitate a ONU pe tema otravirii fostului spion Serghei Skripal in Anglia urmeaza sa aiba loc miercuri, la ora 19.00 GMT (21.00, ora Romaniei), a anuntat presedintia olandeza a celei mai inalte instante a Natiunilor Unite, relateaza AFP.Citește și: Acum s-a aflat!…

- Acesta organizeaza, la Strasbourg, pe data de 12 martie, un eveniment de sarbatorire a unui edict ce nu reprezinta, sub nicio forma, Romania, trecutul ei unitar sau perspectivele ei moderne și europene - așa considera umanista. "In urma cu 450 de ani, in ianuarie 1568, Parlamentul Transilvaniei…

- In competitie au intrat 40 de stadioane, iar membrii juriului au luat in calcul arhitectura, functionalitatea si originalitatea constructiei. Astfel, stadionul Ion Oblemenco, inaugurat cu mare fast la sfarsitul anului in 2017, a ocupat locul 4, dupa stadioane celebre in lume. Citeste si Guvernul…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa ofere companiilor de servicii financiare cu sediul in Marea Britanie doar un acces limitat la piata unica europeana dupa Brexit, conform unui proiect consultat de Bloomberg. UE vrea sa incheie cu Regatul Unit un aranjament similar acordului sau comercial…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni cu usile inchise miercuri la ora 15:00 GMT pentru a discuta despre situatia din Siria, la solicitarea Frantei si a Marii Britanii, au declarat marti diplomati, relateaza AFP. Reuniunea are loc "din cauza deteriorarii situatiei pe teren in Siria…

- Fostul premier olandez, Ruud Lubbers, cel care a prezidat negocierile pentru tratatul de la Maastricht care a dus la aparitia Uniunii Europene in forma de astazi si introducerea euro, a murit la varsta de 78 de ani. El a facut parte din grupul celor cinci care au decis soarta Uniunii Europene…

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1,2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban. "Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam doar pe…

- Guvernul britanic se pregateste pentru un anunt care ar urma sa vina de la Unilever, una din cele mai mari companii britanice, care va informa ca a decis sa aleaga Olanda in detrimentul Marii Britanii pentru noul sau sediu general, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- Mesaj ferm al Vioricai Dancila la Bruxelles. Premierul a transmis intr-o conferinta comuna cu Jean Claude Juncker si Corina Cretu ca Romania indeplineste toate conditiile pentru a intra in Schengen, dar sa i se ridice si Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).Citeste si: OFICIAL - Arhiepiscopul…

- Audierea Vioricai Dancila la CNCD a fost amanata. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Ferenc Asztalos, a anunțat la Digi 24 ca audierea premierului Viorica Dancila a fost amanata pentru data de 27 februarie 2018. „Premierul Viorica Dancila a depus un punct…

- Premierul Viorica Dancila nu a confirmat prezența la audierea programada de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pe data de 20 februarie, a anuntat, sambata, președintele Consiliului, Csaba Asztalos. „Deocamdata nu a confirmat. Din surse publice știu ca se deplaseaza la Bruxelles și in…

- Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a replicat ca nu exista cale de intoarcere dupa rezultatul votului din iunie 2016, potrivit Reuters. „Parasim UE si nu se pune problema unui al doilea referendum, sa dam inapoi si cred ca asta e…

- "Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt in situatia pe care ne-am fi dorit-o cu totii, trebuia sa se construiasca la Iasi, Cluj si Craiova. Spitalul care trebuia sa se construiasca la Craiova - ni se cere o alta pozitionare, deci un alt teren pe care sa construim…

- "Nu cred ca a fost o dovada de buna-credinta sa se publice acest document cu un limbaj sincer vorbind lipsit de politete, aratand ca ei ar putea sa puna capat arbitrar perioadei de tranzitie", a declarat presei David Davis. "Este de rea-credinta si deloc intelept sa publici asta", a adaugat el.Demnitarul…

- Romania, 33 de mandate in PE Deși atenția publica se concentreaza in aceste zile pe dezbaterea Parlamentului European privind Legile Justiției, ziua de miercuri a adus vești extraordinare pentru țara noastra, dupa ce Legislativul reunit in plenul de la Strasbourg a votat pozitiv amendamentul…

- Dupa cateva zile petrecute la Paris, in care a filmat cateva clipuri publicitare pentru Guerlain și s-a intalnit cu Prima Doamna a Franței, Brigitte Macron, acum Angelina Jolie a revenit la indatoririle sale de Inalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Angelina a aratat chic la Bruxelles.…

- Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie o "interpretare selectiva a unei analize preliminare, o tentativa de a sabota iesirea noastra din UE", a declarat secretarul de stat pentru Brexit, Steve Baker, in cadrul unei audieri in parlament. Studiul, realizat pentru Ministerul britanic pentru Brexit,…

- Guvernele mai multor țari membre UE, inclusiv Ungaria, Suedia și Irlanda sunt dispuse sa impinga dincolo de 2020 termenul perioadei de tranziție aferent ieșirii Marii Britanii din Uniune. Proiectul unui document privind poziția UE spune ca tranziția ar trebui sa fie „clar definita și precis limitata…

- Ziua internationala a vamilor este celebrata anual, sub auspiciile Organizatiei Mondiale a Vamilor (World Customs Organization – WCO), la 26 ianuarie, data la care a avut loc, in anul 1953, sesiunea inaugurala a Consiliului de Cooperare Vamala. Ziua internationala a vamilor este marcata incepand din…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Francezii ar vota probabil in favoarea ieșirii din Uniunea Europeana, in cazul in care ar avea loc un referendum pe aceasta tema. Aceasta declarație a fost facuta chiar de președintele Franței, Emmanuel Macron, noteaza Sky News. Emmanuel Macron a afirmat ca „intotdeauna exista un risc”, atunci cand…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca 'in niciun caz' statul francez 'nu va permite refacerea 'junglei' ' de la Calais, numele dat taberei cu 8.000 de migranti desfiintata in 2016 in orasul din nordul Frantei, si a cerut Marii Britanii sa ofere raspunsuri la solicitarile…

- Premierul irlandez Varadkar dezbate viitorul Europei cu deputații Premierul (Taoiseach) Republicii Irlanda Leo Varadkar va fi primul lider european care va dezbate viitorul UE cu deputații, miercuri dimineața. Deputații dezbat summitul UE și Brexit Marți dimineața, deputații dezbat rezultatele intalnirii…

- Secretarul adjunct al PSD spune ca țara trebuie sa fie condusa de patrioți care sa opreasca Ambasadele sa se mai implice in politica interna a Romaniei. "Ambasadele sunt obraznice intr-o țara cat le permite țara aceea sa fie. Sunt niște articole internaționale care spun ca nu ai voie sa te…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Timp de peste 24 de ore, vanturi violente si vijelii puternice s-au abatut asupra Angliei, Irlandei, Elvetiei, Germaniei, Belgiei, Olandei, Frantei si Spaniei, ranind zeci de persoane, perturband traficul aerian si privand de electricitate cateva mii de locuinte.In Franta, o femeie de 93…

- Riscul de avalansa a atins un nivel maxim joi in Alpii francezi, dupa trecerea furtunii Eleanor deasupra Europei Occidentale, unde acest fenomen meteorologic extrem a facut patru victime in Franta si Spania si a stimulat mai multe incendii in Corsica, informeaza AFP. Timp de peste 24 de…

- Stella Ronner Grubacic, ambasadorul Olandei la București, unul dintre criticii legilor justiției adoptate de Parlament, a fost surprinsa la un hotel la masa chiar cu unul dintre „corupți”. In prima prima zi a anului 2018 ambasadoarea a luat masa cu familia lui Nelu Iordache la un hotel, fiind surprinsa…

- Florica Roman, judecator la Curtea de Apel Oradea publicat, astazi, pe blog o scrisoare deschisa adresata ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania, in care le reproșeaza faptul ca nici ei, nici predecesorii lor din ambasadele de la București nu…

- Florica Roman, judecator la Curtea de Apel Oradea publicat, astazi, pe blog o scrisoare deschisa adresata ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania, in care le reproșeaza faptul ca nici ei, nici predecesorii lor din ambasadele de la București nu…

- Scrisoarea deschisa a judecatoarei Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, se adreseaza ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei, cei care si-au exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justitiei. Magistratul cere ca reprezentantii celor…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, foarte motivat si deja cu gandul la Openul Australiei, isi va incepe sezonul 2018 cu Cupa Hopman, competitie pe echipe care debuteaza sambata la Perth si care isi va sarbatori a 30-a editie, in absenta Frantei, detinatoarea titlului, dar si a Elvetiei, Marii Britanii…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- Sedinta a coalitiei PSD-ALDE inainte de votul final pe bugetul din 2018 si dupa avertismentul fara precedent al Ambasadelor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei. Diplomatii atrag atentia ca legile adoptate recent privind reforma justitiei, in forma lor actuala, dar…

- USR: Romania va fi rusinea Europei, daca liderii PSD-ALDE ignora apelul ambasadelor USR le cere liderilor coalitiei PSD-ALDE sa dea curs apelului celor sapte ambasade europene, care au emis un comunicat comun cu privire la modificarea legilor justitiei, avertizand ca Romania va fi rusinea Europei, daca…

- "Foarte multi au o informare superficiala. la Unii pot accepta preocupari legitime sa nu existe derapaje. Dar aceste comentarii si afirmatii trebuie facute in cunostinta de cauza si am mari indoieli ca sunt facute in cunostinta de cauza si nu sunt preluate dintr-o disputa strict pe legile justitiei…

- Reactia MAE dupa scrisoarea ambasadorilor: Nicio initiativa nu este adoptata in lipsa unor dezbateri Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, vineri, ca a luat nota de pozitia exprimata de cele sapte ambasade referitor la evolutiile din domeniul justitiei, precizand ca nicio initiativa cu impact…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, are nedumeriri dupa ce a citit scrisoarea prin care ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au facut apel la „toate partile implicate” in procesul de reforma a justitiei „sa evite orice actiune care…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia.…

- Ambasadorii a șapte state UE și-au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justiției in Romania. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, nu a mai stat pe ganduri și a comentat in stilul sau caracteristic avertismentul ambasadorilor.„Ambasadorii Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței,…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat joi ca nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, asa cum i-au cerut 7 ambasade intr-un comunicat comun, deoarece legile, asa cum au fost ele modificate in Parlament intaresc independenta…

- Modificarile la legile justitiei risca sa puna in pericol progresele facute Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei afirma într-un comunicat comun ca legile adoptate recent privind reforma justitiei în forma lor actuala, precum si…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Ambasadele tarilor UE: Evitati actiunele care ar putea duce la slabirea independentei justitiei Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicați in proiectul de reforma a justiției sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și sa ceara avizul Comisiei de la Veneția.…

- Sapte ambasade ale unor tari din Uniunea Europeana au emis joi un comunicat comun in care isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea Legilor Justitiei si sustin necesitatea obtinerii unui aviz din partea Comisiei de la Venetia. Semnatarii sunt ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei,…

- Ambasadele UE trag un semnal de alarma, dupa adoptarea legilor Justiției: Risca sa puna in pericol progresele Romaniei, se arata intr-un comunicat comun al Ambasadelor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania. ”Facem apel la parțile implicate in proiectul de…

- Intr-un clip distribuit de ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu si de PSD Craiova se arata ca, prin folosirea imaginilor captate de camerele de filmat, „politia incompetenta” vrea doar sa caute tapi ispasitori si nu adevaratii faptuitori. Coalitia PSD-ALDE vrea sa modifice Codul Penal, astfel incat…