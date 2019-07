Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii nu inteleg de ce nimeni nu i-a sesizat cu privire la modul despotic in care mama isi trata copiii. Verificarile vizeaza acum si felul in care angajatii de la Directia pentru Protectia Copilului si-au facut treaba.

- Tanara din Cluj acuzata ca și-a omorat in bataie copilul de noua ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile duminica seara. Femeia de 36 ani și-a recunoscut fapta, insa nu a dat nicio explicație pentru gestul ei. Surse judiciare au precizat ca baiețelul de noua ani, care a fost snopit in bataie…

- Mama care si-a batut copilul de 9 ani pana l-a ucis a fost arestata preventiv pentru omor calificat. Femeia si-a recunoscut fapta, dar nu le-a dat anchetatorilor nicio explicatie. Baiatul a fost calcat efectiv in picioare, peste 80% din suprafata corpului era acoperita cu vanatai, iar necropsia a aratat…

- Un baietel de 9 ani din Cluj a fost gasit mort, in noaptea de sambata spre duminica, chiar in apartamentul in care locuia cu mama si cu fratii sai. Pe corpul copilului au fost gasite urme de violenta.

- Purtatorul de cuvant al DGASPC Cluj, Alina Chiorean, a declarat ca cei doi frati sunt afectati emotional, iar reprezentantii institutiei ar putea face demersuri pentru decaderea din drepturile parintesti a mamei care a fost retinuta.

- Anchetatorii au stabilit ca moartea copilului de noua ani din Cluj-Napoca a fost violenta si s-a datorat agresiunilor suferite, astfel ca mama acestuia a fost retinuta. In acest caz se fac cercetari privind violenta in familie sub forma omorului potrivit news.roPolitia Judeteana Cluj a anuntat…

- Inițial, Nicholas Brent Gibson din SUA a fost arestat in legatura cu moartea fostului lui coleg de apartament, Erik Stocker, 77 de ani. Apoi, autoritațile au descoperit ca tanarul care lucra ca artist tatuator este, cel mai probabil, un criminal in serie. Atunci cand ofițerii l-au adus pe Gibson pentru…