- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna încep cu multa vreme înainte. Gospodinele întocmesc din timp meniul pentru masa festiva, însa nelipsitul preparat din fața familiei este salata boeuf.

- Aveți grija ce cumparați din supermarketuri in aceste zile. Unul dintre cele mai cautate preparate este cozonacul, asta pentru ca puțini romani mai pastreaza tradiția de a-l face in casa, mai ales la orașe. Nu tot ce este scos la vanzare are gust și, mai ales, poate reprezenta un adevarat pericol pentru…

- Dupa ce ani buni a stat cu chirie, Roxana Nemeș a reușit sa se așeze la casa ei. Cantareața a investit banii caștigați din muzica intr-un apartament cu doua camere. Dupa scandalul cu Radu Groza, fostul sau impresar și iubit, Roxana Nemeș se trezea singura, in mijlocul Capitalei, fara bani și fara casa.…

- Salata de boeuf. Mai este puțin și încep pregatirile pentru sarbatorile de iarna și, cum o masa nu se poate fara salata de boeuf, va oferim o rețeta delicioasa cum numai gospodinele de top știu sa prepare.

- Salata de boeuf Mod de preparare Salata de boeuf Se spala carnea si se pune la fiert, la foc potrivit, intr-o oala cu apa rece. Cand da in clocot se curata de spuma, se pune putina sare si se lasa sa fiarba in continuare, pe foc mic, fara sa mai clocoteasca. Carnea fiarta se taie in cubulete.…

- Cantareata a avut mereu o silueta trasa ca prin inel. Dar dupa sarcini, corpul lui Ellie White a suferit schimbari. Asa ca artista a avut cateva kilograme in plus de care a reusit sa scape treptat. Recent, Ellie White a slabit 4 kg in 10 zile cu o salata... ciudata!