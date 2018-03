Stiri pe aceeasi tema

- Dacia ocupa primele trei locuri intr-un top al celor mai ieftine masini de condus in 2018. Clasamentul intocmit de britanicii de la Pence Per Mile (PPM) a luat in calcul pretul de achizitie si cheltuielile cu asigurarile, taxele de drum, service-ul auto, consumul de combustibil si chiar deprecierea…

- Roxana Ciuhulescu traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Prezentatoarea TV, insarcinata in primul trimestru, s-a casatorit sambata, iar fericirea de pe chipul sau a cantarit cat o mie de cuvinte. Roxana Ciuhulescu a spus “Da!” in fața ofițerului starii civile, sambata aceasta,…

- Salba de saltimbanci flausati de serviciu din jurul lui Donald Tom i-au insuflat acestuia ideea ca Pastele trebuie sa aibe Brad, ca de Craciun. Drept urmare, Tintesteanu sef a lasat bradul de la Sarbatorile de iarna din Crang si de...Pasti. Ce naiba, daca el gandeste asa, toata lumea trebuie sa se conformeze,…

- Constantin Iosef a fost primul si singurul sot al lui Teo Trandafir. De la divortul de vedeta TV, viata lui s-a schimbat radical. Teo Trandafir radia de fericire pe data de 2 iunie 2012, cand si-a unit destinul cu iubitul ei, Constantin Iosef, pe care il cunoscuse, de Sarbatorile de Iarna, pe Facebook.…

- Israela Vodovoz se pare ca ar fi murit in urma cu fix o saptamana, dar abia dupa 5 zile a fost descoperita fara suflare in casa ei. Autopsia va scoate la iveala cauza exacta a morții, iar polițiștii continua cercetarile in apartamentul femeii de afaceri. "In ziua de luni a fost ultima zi cand…

- Diana Constantin, fosta concurenta a emisiunii “Insula Iubirii”, a lamurit situatia. Aceasta sustine faptul ca nu mai doreste sa-si faca relatia publica si ca absolut tot ce este intre ea si Aurel va ramane asa. De asemenea, aceasta isi cauta si colega de apartament. "Imi caut colega de apartament…

- La Rosiorii de Vede, cererile pentru tichete sociale se depun pana pe 19 martie in Social / Cererile pentru tichete sociale, conform HCL nr. 10/31.01.2018 referitoare la modalitatea de acordare a beneficiilor de asistența sociala persoanelor varstnice din Municipiul Roșiorii de Vede in anul 2018,…

- Au trecut aproape sapte ani de la inaugurarea National Arena, dar inca mai descoperim hibe ale stadionului ce a costat peste 230 de milioane de euro. Cea mai noua are legatura cu acoperisul arenei, care a costat nu mai putin de 20 de milioane de euro. Acesta nu poate fi folosit iarna,…

- Consumul excesiv de alcool poate duce la dementa. Consumul regulat al unei cantitati semnificative de alcool reprezinta un factor important de risc pentru dezvoltarea dementei de toate tipurile, dar in special a celei precoce, conform unui studiu publicat miercuri, 21 februarie, bazat pe date prelevate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa joi, la ora 18:00, in care va anunta soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Cel putin asa a anuntat ministrul Justitiei pe pagina personala de Facebook. Toader, chemat de premierul Viorica Dancila din Japonia pentru a prezenta raportul,…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca este alaturi de sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care debuteaza vineri. ''A mai ramas o singura zi pana la inceperea Jocurilor Olimpice de iarna…

- Alina Eremia a devenit nedesparțita de un obiect primit in copilarie. De mai bine de 14 ani, cantareața are tot timpul la ea bijuteria care ii poarta noroc. O ține fie la vedere, fie in geanta, in funcție de vestimentația pe care alege sa o etaleze. Ca oricarei femei, artistei ii plac accesoriile și…

- Dupa ce a surprins pe toata lumea atunci cand a anunțat ca este insarcinata in trei luni cu iubitul sau, Virgil Șteblea, Adelina Pestrițu arunca o noua bomba. Vedeta se pregatește de nunta cat de curand, pe degetul sau aflandu-se deja inelul de logodna. Adelina Pestrițu, care tocmai a implinit 31 de…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a rabufnit in direct in cadrul emsiunii pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe, care are studii de filologie , a avut o reacție foarte dura la adresa unui invitat din emisiunea „Acces Direct”, pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe, in varsta…

- O masina a fost avariata in parcare de un brad de Craciun aruncat de la etaj. In urma incidentului autoturismul, marca Audi s a ales cu barbrizul spart. Imaginile au fost facute publice pe Facebook de o tanara indignata de incident. "Voiam sa va arat in ce tara traim. Traim in tara in care unii oameni…

- Teo Trandafir a inceput ziua cu emotii puternice. Si asta dupa ce prezentatoarea TV a fost nevoita sa mearga la scoala in care invata Maia, fata pe care ea a adoptat-o. In urma cu putin timp, vedeta a impartasit fanilor exprerienta traita. „Ti-ai adus adus aminte de tinerete, va pup dulce” e unul dintre…

- Au trecut sarbatorile de iarna si la Constanta a fost demarata operatiunea de strangere a ornamentelor stradale amplasate pe strazile si bulevardele din municipiu. In intersectia de la Trocadero au fost surprinse in aceasta dupa amiaza echipele specializate care adunat ornamentele de pe stalpi. ...

- Darren Cahill este probabil cel mai devotat antrenor din tenisul mondial! Australianul in varsta de 52 de ani a surprins pe toata lumea cu un gest pe care putini tehnicieni l-ar fi facut pentru elevele lor. Dupa ce a colaborat o viata intreaga cu Adidas, atat ca jucator, cat…

- Dupa atitea mese festive și pahare inchinate, ficatul nostru e supraincarcat și nu prididește sa elimine deșeurile. Sa-i dam o mina de ajutor! Ficatul e pus la grea incercare de sarbatori, cind mesele noastre sint la fel de „impodobite“ ca pomul de Craciun: sarmale, cirnați, friptura, salata de boeuf,…

- Oana Roman a ajuns de urgența la spital din cauza unei raceli puternce. Vedeta a postat pe contul de socialiazre un mesaj, in care le marturisește fanilor ca gripa a pus-o la pat. Ceea ce parea a fi o simpla raceala s-a dovedit a fi ceva mai complicat. Viroza s-a transformat in sinuzita acuta, iar Oana…

- Gata cu sarbatorile. De astazi, angajatii se intorc la serviciu, iar elevii reintorc la ore.In perioada sarbatorilor de iarna, bugetarii au avut trei mini-vacanțe, cea de Craciun pe stil nou, de Revelion și de Craciun pe stil vechi, asa ca au lucrat doar opt zile, incepand cu

- Formația Zdob Și Zdub a susținut un recital la inalțime, in timpul zborului la bordul unei aeronave, care efectua cursa Chișinau-București. „Impreuna cu ei și cu pasagerii noștri am dat start sarbatorilor și nu e vorba doar de Sarbatorile de Iarna, ci de ziua noastra, Aniversarea a 25 de ani de cand…

- Protestele din fața sediului PSD Sibiu au fost reluate dupa sarbatorile de iarna. Organizatorii transmit același mesaj guvernanților: retragerea modificarilor legilor justiției. Protestele din fața sediului PSD Sibiu au fost reluate dupa ce organizatorii au anunțat suspendarea acțiunilor pentru perioada…

- Legatura dintre Oana Roman și Cristina, logodnica lui Mihai Mitoșeru, moarta intr-un accident de mașina.Vedeta a facut dezvaluiri incredibile despre cel mai bun prieten al sau și femeia cu care vroia sa se casatoreasca. Secretele Oanei Roman au fost dezvaluite in cadrul emisiunii online, OanaPunctRoman,…

- Oana Roman a transmis cateva ganduri la inceput de an 2018, in care le recomanda tuturor sa nu aiba niciodata impresia ca li se cuvine ceva. Oana Roman, care nu a renunțat la visul ei de a locui in Franța , a transmis un mesaj prietenilor sai virtuali, la inceput de an. Oana Roman, care a aratat foarte…

- Apple a recunoscut ca a incetinit voit functionarea modelelor mai vechi de iPhone, dar sustine ca a facut-o pentru a prelungi durata de viata a respectivelor aparate. Mai multe persoane au dat insa compania in judecata, considerand ca Apple vrea de fapt, in acest fel, sa ii oblige pe utilizatori de…

- N. Dumitrescu Nici nu s-a stins bine ecoul agitatiei care a fost de Craciun in statiunile montane din Prahova ca “povestea”, inclusiv aglomeratia de pe DN1, o ia de la capat. Practic, pentru acest sfarsit de an, senzatia va fi ca toate drumurile duc catre Valea Prahovei, explicatia fiind ca la Sinaia,…

- Tragedie in Spania: Larisa a murit chiar in ziua de Craciun! Prietena ei face un apel disperat pe Facebook: "Va rog, dati share, sa putem lua legatura cu fratii ei!", potrivit jurnaldinromania.ro. O tanara face a facut un apel diesperat pe Facebook, dupa ce buna ei prietena, Elena Larisa Berchea,…

- Fiica regretatului solist de muzica populara Aurelian Preda a vorbit despre cum au fost sarbatorile de iarna fara tatal sau. Aurelian Preda, care a incetat din viața in luna septembrie a anului trecut , a fost unul dintre cei mai indragiți cantareți de muzica populara. Anul acesta s-a implinit un an…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

- Cunoscuta scriitoare Maria Grapini, singurul roman pentru care s-a inventat o noua limba, „grapineza”, nu s-a lasat nici de Craciun. De aceasta data a lovit dublu, și cu limba romana, și cu o fotografie postata pe Facebook.

- Sarbatorile sunt prilejul perfect pentru a ne infrupta din bucatele preparate cu dragoste pentru familie. Sarmalele, piftia și cozonacul sunt nelipsite de pe masa de Craciun. De unde am moștenit noi aceste delicii culinare.

- Sarbatorile de iarna sunt cele mai frumoase momente ale anului, incarcate de semnificații pierdute in adancul istoriei. De aceea, profesorii și elevii de la Colegiul Tehnic Ion Mincu Focșani au ales sa se bucure impreuna de frumusețea obiceiurilor și datinilor specifice culturii noastre tradiționale,…

- Catalin Maruta a postat pe Facebook o fotografie si le-a marturisit prietenilor virtuali ca urcatul pe munte nu e de el. Vedeta tv sustine ca drumul pana la locul unde a facut fotografia a fost unul care l-a pus la grea incercare. Andra a aratat "cel mai frumos cadou de Craciun" pe Facebook.…

- Mara Banica a facut publica imaginea cu unul dintre ei, in speranța ca va fi prins și tras la raspundere pentru ceea ce a facut, scrie spynews.ro. Citeste si Mara Banica, reactie neasteptata despre loteria organizata de Oana Zavoranu "Individul din imagine, insoțit de inca 3, a spart…

- Gica Popescu s-a ”echipat” special pentru Craciun. A purtat haine tradiționale. ”Craciun fericit! ? Va doresc sa va bucurati de aceste momente frumoase impreuna cu persoanele importante din viata voastra! ?. I wish u a Merry Christmas! May you feel the joy of your loved ones in this special day! ?”,…

- Sarbatorile de Iarna sunt un prilej de bucurie pentru toți romanii. Impodobirea bradului de Craciun sau a casei cu instalații colorate reprezinta un adevarat ritual anual fara de care Sarbatorile nu ar avea aceeași stralucire.

- Teo Trandafir a facut un live pe pagina personala de Facebook un interviu cu fiica ei, Maia, in care au vorbit despre fericire, sarbatori si... bani. Vedeta a intrebat-o pe adolescenta ce o face fericita, iar raspunsul a venit instant.

- Poliția Romana a postat pe pagina de Facebook un avertisment inedit. Printr-o poezie, autoritațile indeamna cetațenii sa fie atenți pe cine primesc in casa de sarbatori. In ton cu Sarbatorile, Poliția ne avertizeaza sa nu primim straini in casa , in aceasta perioada, precizand ca nu toți oamenii care…

- "Dragi romani, Nașterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie pentru noi toți.In aceste zile de sarbatoare, va doresc tuturor momente minunate alaturi de cei dragi și sa va gandiți mereu la ceea ce va unește! Craciun fericit!", a scris premierul Romaniei pe pagina de Facebook. …

- In zi de sarbatoare, politicienii prahoveni se intrec in urari care mai de care mai emotionante, cu care spera sa ajunga la sufletul celor care le urmaresc profilele de Facebook. De exemplu, printre primii care a tinut sa le transmita un mesaj fanilor a fost presedintele CJ Prahova, Bgdan Toader. Iata…

- Fostul principe Nicolae a postat un mesaj pe Facebook de Craciun, pentru toti romanii. Fostul Principe Nicolae era pe locul trei in ordinea succesiunii la tron, insa a fost exclus dupa ce o fosta iubita a declarat ca fostul Principe este tatal copilului sau. De curand, fostul Principe Nicolae s-a logodit…

- MESAJE DE CRACIUN. Politicienii au început concursul de urari. Toate mesajele seamana între ele, chiar și fotografiile sunt cam la fel. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a dat share unei forografii. Este și un filmuleț pe pagina sa. „Craciun fericit sa aveți! Sanatoși,…

- Coronitele ornamentate cu pene, globurile aurii si argintii sint doar citeva dintre decoratiunile in voga pentru sarbatorile de iarna din acest an. Specialistii americani sustin ca pomul de Craciun trebuie sa respecte culorile care predomina in locuinta. Printre nuantele acestui an in materie de decoratiuni…