- De ce este important: Guvernul a mutat integral contribuțiile la pensie și sanatate in sarcina angajatului de la 1 ianuarie, dar nu a impus creșterea salariului brut decat in ceea ce privește salariile minime. Daca angajatorul nu marește salariul pentru a compensa, fara sa aiba un cost in plus, salariatul…

- Judecatoarea Carmen Simona Panfil (45 de ani) este, de la inceputul anului, presedintele Judecatoriei Bacau, functie castigata prin concurs. A acceptat, practic, provocarea de a conduce una dintre cele mai vitregite instante din judet. – Sunteti de 21 de ani judecator si ati mai ocupat cu delegatie…

- Consilierii judetfeni ai PNL Bacau au depus, astazi, la Consiliul Judetean Bacau o Declaratie de Reunire cu Republica Moldova pentru a fi adoptata in urmatoarea sedinta de plen. “Cerem tuturor consilierilor judeteni si conducerii Consiliului Judetean Bacau sa adoptam aceasta declaratie in cadrul unei…

- ACS Poli iși continua seria neagra din acest an. Formația lui Leo Grozavu a fost invinsa și de Juventus București, in runda a doua a play out-ului, scor 0-1. Ex-timișoreanul Robert Elek a marcat golul prin care și-a scapat cel puțin temporar echipa de ultima poziție. Acest rezultat inseamna totodata…

- In Romania, vreascurile sau cocenii raman sursa principala de caldura, doar una din trei locuinte fiind conectata de reateaua de gaze. Comparatia dintre cele doua state vecine oglindeste incapacitatea Romaniei de a folosi local avantajele naturale si abilitatea Ungariei, tara care importa 90% din gazul…

- "Cat priveste licitatia pentru cele 400 de autobuze, comisia de licitatie si-a incheiat activitatea, a declarat un castigator, ceilalti participanti au depus contestatii. Suntem in aceasta perioada legala de solutionare a contestatiilor. Speram sa se finalizezea cat mai curand aceasta procedura si sa…

- Școala Altfel „Sa știi mai multe, sa fii mai bun!”, care a avut loc saptamana trecuta in Școala Gimnaziala Letea Veche, sub coordonarea profesorului director Mihaela Custura, dar și a prof. Ioana-Alexandra Sion, prof. Mihaela Țaranu, cons.educativ prof. inv. primar Dorina Ciudin, s-au derulat mai multe…

- Clujul elogiat in celebra revista Vogue: Umbra lui Dracula spulberata prin galeriile de arta și viața de noapte vibranta a orașului Celebra publicație americana s-a transformat, in ultimul sau numar, intr-un adevarat și neașteptat ghid turistic al Clujului. Într-un articol amplu, Vogue descrie…

- – Sunteti cunoscuta, in mediile culturale, academice, ca unul dintre intelectualii de marca ai judetului, ai tarii, insa mai putin vizibila in mediile de comunicare. Cariera dumneavoastra s-a manifestat pregnant in cel putin trei domenii, invatamant, literatura si cultura. Ati fost, imi spuneati,…

- Asociația 11even a lansat „Bucurie in Mișcare”, un proiect de promovare a sportului și mișcarii in comunitate, inițiat in 2012. Organizatorii arata ca acest proiect „este pentru toata lumea”, indiferent de varsta, ocupație sau nivelul condiției fizice. „Cu accent pe mișcare, incercam sa inspiram oamenii…

- Am un text pe care il reiau uneori, cam cand se ingradesc traseele mijloacelor de transport in comun . Articolul militeaza pentru eliberare, nu limitare, și atrage atenția ca tramvai ingropat = metrou. Dar lui nu i se acorda atenție, ca sa nu-și aminteasca bucureștenii de sloganul din Drumul Taberei:…

- “Daca Michel Barnier, negociatorul sef al Comisiei Europene pentru Brexit, va ajunge seful Comisiei Europene in 2019, cele mai mari sanse la sefia Consiliului European are Klaus Iohannis”, au explicat sursele citate. Aceste doua pozitii sunt de regula negociate politic din timp iar rezultatul final…

- Fostul primar al Buzaului, Constantin Boșcodeala, nu afla nici astazi soluția in dosarul in care este judecat pentru abuz in serviciu – dosarul „Orizont”. Completul de la Tribunalul Dambovița a amanat din nou pronunțarea, astfel ca o soluție ar putea veni maine, 2 martie. Saptamana trecuta, instanța…

- Tanarul din Gorj injunghiat de un prieten, la beție, a murit. Un tanar din Targu-Jiu, județul Gorj, si-a injunghiat un prieten in inima, in urma cu doua saptamani, apoi l-a filmat in agonie. Cristi Dumitru (FOTO), cunoscut ca Pascolo, era internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu, inca din…

- Comisarul a fost intrebat cum priveste amendamentele aduse in Parlament Ordonantei de Urgenta 64/2016, potrivit carora 70% din gazul produs in Romania va trebui tranzactionat pe o singura bursa, respectiv OPCOM, in contexul in care Comisia Europeana a deschis deja un proces de infringement impotriva…

- Primarul comunei Boldu, Marian Margarit, continua colaborarea cu celebrul artist Fuego. Dupa ce, in anul 2016, primarul buzoian a scris pentru Fuego muzica și versurile piesei „Te iubesc”, anul acesta cunoscutul interpret va lansa un album complet cu piesele compuse de Marian Margarit. Deja prima piesa…

- Cea de-a IV-a ediție a Festivalului Cercetașesc „Bucurie și Promisiune” s-a desfașurat weekendul trecut in comuna Nicola Balcescu fiind organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Cercetașului (22 februarie) de catre cercetașii din localiatea bacauana. Ediția din acest an s-a derulat sub tema „The fellowship…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fata, a douazecea din ciclul realizat de doctorul in Stiinte Politice Alba Catrinel Popescu, contine evocarea personalitatii criticului formelor fara fond, Titu Maiorescu, prima partea…

- Presedintia lui Donald Trump a costat compania imobiliara a familiei o suma uriasa prin pierderea unor afaceri, a spus Donald Trump Jr, fiul cel mare al liderului de la Casa Alba, relateaza dpa miercuri, conform agerpres.ro.

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe este unul dintre cei 21 de parteneri din 8 țari care implementeaza impreuna proiectul RARE – Schimbarea discursului, schimbarea practicilor: romii ca resursa umana. Proiectul are ca scop facilitarea ocuparii persoanelor de etnie roma, respectiv sa combate discriminarea…

- O femeie de 71 de ani a fost accidentata, in urma cu cateva minute, in timp ce traversa neregulamentar strada. Accidentul a avut loc pe Calea București, in zona bisericii de la unitatea militara, de un microbuz care transporta persoane. Echipajele Ambulanței i-au acordat femeii ingrijiri medicale la…

- In Cluj-Napoca – orasul care a tinut, si in 2017, capul de afis in materie de scumpiri pe piata imobiliara – evolutia preturilor a fost, la fel ca in celelalte centre regionale, mai temperata la inceputul anului 2018. Astfel, indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 0,41% la nivelul pietei apartamentelor…

- Aseraa, in jurul orei 22.00 un tanar de 24 de ani si-a lovit cu cutitul in piept prietenul de 31 de ani, dupa ce au baut impreuna. Totul s-a intamplat in casa agresorului din zona Narciselor, pe fondul consumului excesiv de alcool. Victima este internata la Spitalul Judetean din Targu Jiu, cu plaga…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, de loc din Botosani, dar stabilit pe langa Ramnic, s-a crezut Spiderman, insa acum va da socoteala in fata legii. In week-end, profitand ca nu se lucreaza, individul a patruns in incinta unei croitorii din Rm. Sarat de unde a sustras mai multe bunuri pe care intentiona…

- Masura este impusa de decizia comuna a Institutului de Medicina Legala Mina Minovici si Consiliului Superior de Medicina Legala, care prevede ca vor fi acceptate doar rezultatele testelor efectuate cu noua metoda. Potrivit managerului spitalului Judetean Satu Mare, Adrian Marc, echipamentul costa aproximativ…

- Cateva tinere modele se plimba prin fata intrarii principale pentru a atrage privirea trecatorilor, in vreme ce clientii dau 30 de dolari pentru valetii din parcare si pentru dreptul de a-si afisa masinile de lux. In Miami ploua rar, dar atunci cand se intampla angajatii mall-ului Bal Harbour stau aliniati…

- „Caravana finanțarilor in educație”, organizata de Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est, a ajuns vineri, 9 februarie, și in Bacau. Reprezentanții agenției, Gabriela Bobeanu – șefa Biroului Regional de Informare, Cristina Bodron și Anton Ioja au acordat asistența și informații specializate…

- Doua persoane au ramas blocate in apartament, in zona Poștei de langa blocurile turn din Piața Mica. Pompierii au folosit scara pentru a intra pe geam si a debloca ușa. Articolul ACUM, FOTO: Persoane BLOCATE in apartament, in zona blocurilor turn din Piața Mica apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- La "vanatoare" de liniute pe Dorobantilor. Peste 8.000 lei amenda si permise retinute pentru alcool Dupa ce un tanar de 19 ani a facut praf 6 masini parcate pe Dorobantilor, politistii din Cluj-Napoca au iesit la vanatoarea soferilor de liniute. La data de 2 februarie 2018, în intervalul…

- Invitați: Radu Nicosevici, președintele Academiei de Advocacy, și Ben-Oni Ardelean, senator PNL. Articolul 01.02.2018 Invitați Radu Nicosevici și Ben-Oni Ardelean a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .

- "Trei ani am fost jucator profesionist de poker. De fapt astia sunt si banii cu care am inceput acest business. Cu 100.000 de euro bani proprii si ceva imprumuturi. Afacerea cu platformele online pentru poker am inceput-o prea devreme. Atunci toti jucatorii online migrau catre platformele internationale.…

- Iata integral declaratia noului ministru Anton Anton pe aceasta tema: 'Incep cu o afirmatie tehnica, pana astazi nu avem alt sistem de acumulare a energiei decat acumularea prin pompaj. Deci primul lucru pe care trebuie sa-l spun este ca ma voi bate pentru sistemul Tarnita, care aduce niste avantaje…

- Patru perchezitii La Tg-Carbunesti in aceasta dimineata, la romii implicati in scandalul de saptamana trecuta, in piata din localitate, dupa ce un barbat a fost batut cu ranga. Au fost gasite arme si arme albe. Revenim cu detalii. Articolul PERCHEZITII la Targu Carbunesti! Au gasit ARME in casele romilor…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, intr-o interventie la B1 TV, ca 'CE bate campii', referitor la scrisoarea, semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans, pe tema legilor Justitiei din Romania. 'Care este articolul…

- Pe data de 19 ianuarie 2017 a fost inregistrata la Tribunalul Bucuresti o plangere a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate SCMD impotriva Ministerului Muncii si Justitiei Sociale condus de Lia Olguta Vasilescu.In urma cu o luna, presedintele SCMD, Mircea Dogaru, a spus ca va da in judecata…

- Sambata, 13 ianuarie 2018, cu ocazia a 450 de ani de la proclamarea așa-numitului Edict de la Turda, episcopii bisericilor traditionale maghiare din Transilvania au elaborat un document prin care cer parlamentelor Romaniei si Ungariei, precum si Parlamentului European ca data de 13 ianuarie sa fie marcata…

- Adunarea Generala a Acționarilor Rompetrol Rafinare a aprobat luni numirea lui Nicoleta Viorica Soisun, in varsta de 31 de ani, in Consiliul de Administrație al companiei petroliere. Ceea ce este deosebit in ascensiunea profesionala a noului membru CA Rompetrol Rafinare este faptul ca in anul 2007,…

- Lupta unor moguli impotriva DNA este data ca exemplu negativ intr-un articol din publicația europeana EU Reporter. Sub titlul „Regatul Unit al Fraudei și Mitei?”, publicația europeana prezinta și cazul lui Alexander Adamescu, patrolul ziarului „Romania Libera”, care este gazduit de Marea Britanie…

- Sfarșit tragic pentru o buzoianca de 84 de ani, care a murit, duminica noapte, intr-un incendiu puternic care i-a mistuit locuința. In jurul orei 22,00, un incendiu puternic a cuprins casa in care batrana locuia singura. Pompierii prezenți la fața locului nu au izbutit decat sa limiteze proporțiile…

- In baza cererii nr. 148720 din data de 29.11.2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Seaside Properties SRL.Sediul social se afla in municipiul…

- ADR Sud Muntenia a obținut finanțare nerambursabila pentru un nou proiect european! Incepand cu luna ianuarie 2018, Agenția, in calitate de partener, impreuna cu Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea…

- Fotbalistii Metalului Buzau au revenit de luni dupa-amiaza la antrenamente, cand au si efectuat prima sedinta de pregatire din noul an. Pe 1 februarie, campioana va pleca, pentru o saptamana, intr-un cantonament la Sarata Monteoru, iar pana la reluarea campionatului, programata pe 3 martie, Metalul…

- Exact ca si anul trecut cand au cantat in 5 ianuarie la Club 30, binecunoscuta formatie timisoreana ABRA incepe seria de concerte ale anului in curs cu un recital deosebit, evenimentul urmand sa se desfasoare de aceasta data la Reflektor Venue. Formatia infiintata acum 34 de ani in orasul nostru a cunoscut…

- Interviu cu Giuseppe Torboli Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Giuseppe Torboli: O a doua și o foarte importanta ocazie de a lucra și de a-mi dezvolta abilitațile de actor și de manuitor de papuși/marionete. Spectacolul cel mai de suflet este? Momentan sunt in cautarea unui spectacol care…

- Interconectarea retelei de inalta tensiune Saptamana trecuta, Republica Moldova a semnat un acord istoric, care, odata dus la final, va reduce dramatic gradul de dependenta al tarii de energia electrica din Est si va uni practic tara cu Romania si Uniunea Europeana. Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Noi sanctiuni au fost adoptate saptamana trecuta de Consiliul de securitate al ONU pentru a constrange Phenianul sa renunte la programele sale nucleare si balistice interzise, dar si la lansarile de satelit. "Am aflat recent prin diverse canale ca Phenianul a terminat un nou satelit numit…