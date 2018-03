CE: Romania a facut unele progrese in combaterea spagilor din Sanatate, dar coruptia este perceputa la un nivel ridicat

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul listei negre prezentata de Antena 3- lista in care apareau in clar nume propuse pentru a fi verificate și anchetate cat mai repede - nu a ramas fara ecou și fara reacții. Reprezentanta Comisiei Europene a precizat o prima reacție, urmare dezvaluirilor, precizand ca nu comenteaza despre documente…

- Taxarea inversa reprezinta o metoda eficienta de combatere a evaziunii fiscale intr-o zona sensibila pentru Romania, si anume TVA. Insa directiva europeana ca permite statelor membre sa aplice aceasta metoda de taxare in anumite domenii cu risc ridicat de frauda se aplica doar pana la finalul acestui…

- Vrei un loc de munca bine platit? In caz ca raspunsul este ”da”, atunci tot ce trebuie este sa aplici la unul dintre posturile scoase la ”mezat” de catre retailerul Lidl. In acest caz, este vorba de un post de ”șef vanzari pe zon Sud-Vest”. Pe romanește, vei coordona magazinele din Oltenia, caci aceasta…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piața locala de fuziuni și achiziții: numarul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzacțiilor a scazut ușor, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța EY Romania. Creșterea consumului, a…

- 'Comisia Europeana face trei propuneri. Prima este crearea unei agentii europene a muncii. A doua este o recomandare ca toate persoanele cu activitati independente sa poata beneficia de un pachet minim de sase servicii de protectie sociala. A treia este de creare a unui sistem de monitorizare a modului…

- Fostul ministru al Sanatații Florian Bodog a respins "acuzațiile nefondate" care-l fac "țapul ispașitor pentru criza de imunoglobulina". Fostul șef de la Sanatate a precizat ca s-au facut "toate demersurile legale pentru rezolvarea situației".El sustine insa ca problema s-a cronicizat din…

- Gradul de saracie din Romania este in creștere, inegalitatea veniturilor se menține la nivel inalt, infrastructura ramane proasta iar forța de munca este neadaptata nevoilor economiei, apreciaza Comisia Europena in ultimul raport despre țara noastra. Oferta de forta de munca si de competente nu tine…

- Gimnaziul din satul Bogzesti, raionul Telenesti, este prima institutie de invatamant din Republica Moldova care a semnat o Declaratie de Unire cu Romania, scrie HotNews.ro, citand Radio Chisinau si infoprut.ro. Declaratia a fost semnata de catre directoarea scolii, Olga Catrinescu, ...

- Romania a facut progrese limitate in solutionarea celor trei recomandari specifice de tara pentru perioada 2017 - 2018, arata un raport de tara publicat miercuri de Comisia Europeana, care evidentiaza, insa, si faptul ca in probleme precum stabilirea salariului minim in functie de un mecanism transparent,…

- ”Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol. Rezultatele bune si continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva coruptiei au fost in mare parte afectate de evenimentele din anul trecut. Reformele in curs ale legilor justitiei risca sa dauneze…

- Startup Europe Week [#SEW18] este o inițiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor aflate la inceput prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orașe din peste 40 de țari. Evenimentul aduce la aceeași masa antreprenori, comunitatea, administrația, mass-media pentru…

- In contextul in care instituțiile de la Bruxelles dezbat masurile legislative cuprinse in Pachetul de Mobilitate, europarlamentarul PSD Claudia Țapardel a organizat ieri la Parlamentul European Conferința „The Mobility Package - Stricking the right balance between workers rights and the competitiveness…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Romania are cel mai ridicat nivel de dezechilibru macroeconomic din 2012 pana in prezent, iar aceasta pentru ca nu se mai fac reforme, sustine Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Aceasta crestere (economica - n. r.), din nefericire, s-a facut pe o dinamica lenta a investitiilor…

- Romania a avut cea mai buna dinamica a economiei dar din nefercire acest ritm de crestere nu se reflecta si in ritmul dezvoltarii, a spus joi Andrei Radulescu, economist sef al Bancii Transilvania, la conferinta "Romania, incotro?". Avem cel mai ridicat nivel al dezechilibrului din 2012 incoace si asta…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si Ministerului Sanatatii (MS) ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de…

- "Dintr-un calcul aritmetic reiese ca indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea sa scada din urmatoarele considerente: in primul rand cota de contributie de asigurari sociale in cuantum de 10,5% pana in decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%.…

- Cel mai important actor de pe piața serviciilor private de sanatate a incheiat anul precedent pe profit, recuperand pierderile inregistrate la finele lui 2016. Anul precedent a fost unul bun pentru compania MedLife care a devenit, din 2016, prima rețea privata de sanatate din Romania cotata la bursa.…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a continuat sa scada in trimestrul doi din 2017, in timp ce ocuparea fortei de munca a urcat peste asteptari, sustinuta de o crestere economica robusta, se arata intr-un comunicat publicat luni de Comisia Europeana.

- Ministerul Finantelor a solicitat abia acum Comisiei Europene derogare pentru Split TVA de la directiva UE privind sistemul comun de TVA. Cererea vine dupa ce, anul trecut, ministerul a respins mesajele Comisiei prin care propunea sa ajute autoritatile romane in avans pentru a se asigura ca…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- Cifrele relevate de raport nu sunt imbucuratoare pentru Timiș. Niciun spital din județ nu se afla in top 10 al unitaților sanitare in funcție de procentul de pacienți mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile medicale oferite de spital. De asemenea, niciun spital din Timiș nu este…

- Camera Deputaților a adoptat un proiect legislativ ce prevede amenzi drastice petnru cei care nu iau masuri pentru distrugerea ambroziei pe terenurile pe care le dețin, fie ca e voba de fermieri, fie de administratori de drumuri, proprietari de lacuri, sau responsabili de șantier. In timp ce specialiștii…

- Laurentiu-Teodor Mihai a cerut saptamana trecuta, in contextul schimbarii guvernului, eliberarea din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al CNAS, cu rang de secretar de stat, incepand cu data de 1 februarie. El fusese numit la sefia CNAS in data de 22 noiembrie 2017, printr-o…

- Statul de drept "a facut progrese remarcabile in Romania" iar Comisia Europeana nu va accepta ca tara noastra sa faca "pasi inapoi" pe acest drum, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate.…

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca tara nu ar fi implementat si nu ar fi aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere, a informat executivul comunitar intr-un comunicat remis HotNews.ro. De asemenea, Romania va fi trimisa in fata CJUE…

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a publicat luni seara, pe site-ul ministerului, proictul de ordonanța de urgența prin care termenul de depunere a declarației 600 va fi prelungit pana la data de 1 martie. Proiectul a intrat astfel in dezbatere publica și ar putea fi adoptat in urmatoarea ședința de…

- Protest in București, 20 ianuarie. Mii de oameni au anunțat ca vor ieși in strada, sambata, la ceea ce se anunța a fi o manifestație de amploare. Protestatari din mai multe orașe ale țarii s-au mobilizat pe rețelele de socializare pentru a-și manifesta nemulțumirea fața de modificarea legilor justiției.…

- Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata intr-un raport publicat joi de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului…

- Ska Keller, co-presedinte al grupului europarlamentar al Verzilor, a declarat pentru HotNews.ro ca "statul de drept in Romania este in pericol, iar guvernul nu asculta cu atentie societatea civila". Dezbaterea va avea loc pe 7 februarie. Decizia a fost luata joi, in conferinta presedintilor grupurilor…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. În urma deciziei de marţi, toate ambalajele din plastic de pe piaţa…

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Selectionerul echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, Xavier Pascual, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca Trofeul Carpati sa fie un turneu de pregatire bun pentru prima reprezentativa astfel incat aceasta sa aiba un nivel de joc ridicat in Italia, acolo unde va…

- Catalin Ivan considera masura o ”pura ticaloșie” și spune ca inițiatorii trebuie excluși de urgența din PSD. Europarlamentarul aduce in discuție o directiva europeana și lupta UE impotriva corupției. ”Va explic in cateva randuri de ce inițiativa unor parlamentari este pura ticaloșie, și de…

