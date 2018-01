Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri au fost ucisi la Londra in agresiuni separate cu cutitul duminica si la primele ore ale noului an, a anuntat luni Scotland Yard, in contextul inmultirii atacurilor cu arma alba in capitala britanica, relateaza AFP. "Cele patru crime", fara vreo legatura aparenta intre ele, s-au…

- "Cele patru crime", fara vreo legatura aparenta intre ele, s-au produs "in nordul, estul si sudul Londrei", a precizat politia londoneza intr-un comunicat.Victimele sunt barbati cu varste de 17, 18 si 20 de ani. Un al cincilea tanar, de asemenea victima a unuia dintre aceste atacuri, a…

- In noaptea de Revelion, Andra s-a afișat cu un nou look, diferit de cel cu care s-a afișat mai mereu. Andra, care este casatorita cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruța și are doi copii , a fost una dintre vedetele care au cantat la mega-0concertul organizat in noaptea de Revelion in Capitala.…

- In noaptea de Revelion, Elena Udrea a facut public un mesaj in care, pe langa urari, dezvaluie un fel de ritual pe care ea il are inainte de inceperea unui nou an. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani , este una dintre persoanele publice din Romania care ține frecvent legatura cu fanii lor de pe rețelele…

- In noaptea dintre ani, Andrei Nastase, președintele Platformei Demnitate și Adevar, a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți cetațenii Republicii Moldova. Andrei Nastase și-a exprima increderea ca anul 2018 va fi unul mai bun, care va aduce roade mai bugate.

- Coreea de Nord a intrat in Noul An, cu jumatate de ora mai tarziu decat vecinii de la sud, iar nord-coreenii ieșiți pe strazile din Phenian au avut parte de un show de artificii spectaculos care a durat aproape 20 de minute. Kim Jong-un a vrut sa-și bucure populația și le-a oferit un spectacol uimitor…

- Trecerea dintre ani este intotdeauna prilej de petreceri si de ganduri bune pentru ceea ce va urma. Vedetele noastre mioritice au dorit sa fie aproape de cei care i-au sustinut si sa le transmita o urare speciala de Noul An. Catalin Maruta, Andreea Balan, Cristina Spatar, sunt doar cateva dintre vedetele…

- O alta superstitie este ca Anul Nou trebuie sa te prinda cu haine noi pentru ca in urmatoarele 365 de zile sa primesti cat mai multe cadouri. Rosul este culoarea veseliei si a dragostei, asa ca obiceiul spune ca daca va imbracati in rosu de Noul An veti avea un nou an norocos si plin de iubire.…

- Kiritimati sau Insula Craciunului este un atol de corali din Oceanul Pacific, aflat in nordul Insulelor Teraina si parte a Republicii Kiribati. Insula este situata pe fusul orar UTC+14, astfel ca este prima suprafata de uscat locuita care serbeaza noul an, la ora 12.00 (ora Romaniei).

- Pregatirile pentru Revelion sunt in toi, iar printre numeroasele superstitii legate de noaptea dintre ani, cele legate de pregatirea mesei festive ocupa un loc important in cultura romanilor. Romanii superstitiosi sunt convinsi ca anumite mancaruri nu trebuie sa lipseasca de pe masa de Revelion, pentru…

- Relația dintre Florin Salam și Roxana Dobre, femeia pe care, pana de curand, o considera soția lui, pare sa fie deteriorata extrem de grav. Iar asta pentru ca, pare-se, manelistul este decis sa intre in Noul An singurel...

- RETETA PIFTIE: TIMPI DE PREPARARE Timp de preparare: 240-300 min Gata in: 4 ore, 0 min INGREDIENTE 2 picioare de porc rasol de porc cu sorici 1 kg carne macra porc, bucata intreaga 2-3 cepe potrivite sare piper boabe 1-2 capatani de usturoi MOD DE PREPARARE 1. Se parlesc si se curata foarte…

- Elena Udrea s a nascut pe 26 decembrie 1973, in Buzau, Romania. Este un politician roman, care din 2008 detine functia de deputat. In trecut a detinut functiile de consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, ministru al turismului si ministru al dezvoltarii regionale si turismului. Udrea…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților UDREA ELENA GABRIELA, membru al Guvernului la data faptelor, pentru savarșirea infracțiunilor de…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta si spalare a banilor. In acelasi caz, patronul „Evenimentului zilei”, Dan Andronic, este judecat pentru marturie mincinoasa.

- Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta si spalare a banilor. In acelasi caz, patronul „Evenimentului zilei”, Dan Andronic, este judecat pentru marturie mincinoasa.

- Jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit, pe tolo.ro , ce scria pe hartia gasita pe biroul lui Dan Condrea, milionarul care a murit pe 22 mai 2016. Procurorii care au anchetat moartea din mai 2016 a lui Dan Condrea, fostul patron Hexi Pharma, au gasit probe, e-mailuri și hartii importante in desfașurarea…

- Este cea mai in voga artista de la noi si cu siguranta si tu, fie ca ai 12,30 sau 50 de ani iti doresti sa dansezi si sa canti alaturi de ea. Anul acesta, la petrecerea de Revelion organizata la Jubile Concept ai ocazia sa te bucuri live de show-ul Deliei, pentru ca despre ea este vorba, la singura…

- BERBEC Cei nascuti in aceasta vreme nu pot sta prea mult timp singuri. Asa ca daca nu au inca pereche, in aceasta iarna sigur vor face pasul cel mare si se vor indragosti pana peste urechi. Iar vestea cea mai buna e ca cei care incep relatii in perioada urmatoare au mari sanse sa ramana alaturi…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da „replici nepotrivite” colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, si fostului ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, numindu-le „penale”,…

- Exploziv! Ambasadorii Statelor Unite la București, Nicholas Frank Taubman și Mark H. Gitenstein sunt acuzați de trafic de influența. Denunțul formulat de Gabriel Sandu, fostul ministru al Comunicațiilor, a fost remis în acest weekend președintelui Statelor Unite, Donald Trump și Procurorului General…

- Silvio Berlusconi, conducatorul partidului Forza Italia, a declarat cine poate sa devin urmatorul prim-ministru italian. Fostul prim-ministru a sugerat ca, in cazul in care blocul sau de centru-dreapta va cistiga alegerile legislative de la inceputul lui 2018, generalul Leonardo Gallitelli, fostul…

- Elena Udrea a declarat luni ca, in anul 2011, cand era ministru al Dezvoltarii, au fost constatate nereguli la un proiect cu fonduri europene derulat de Consiliul Judetean Teleorman si compania Tel Drum, insa banii nu au fost recuperati deoarece Guvernul a decis sa plateasca de la bugetul de stat corectiile…

- Cafeaua este una dintre cele mai raspandite licori aromate, pe care o consuma oamenii din toate categoriile sociale, de peste tot din lume. Este preparata in diverse feluri, cu lapte, cu frisca sau cu rom, dupa zeci de retete. Romania are o singura reteta autentica, Marghilomana, aparuta dupa Primul…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea a detonat bomba lunii. In direct la emisiunea Romania9, de la TVR, fosta blonda de la Cotroceni a facut publica o presupusa apropiere intre seful PSD, Liviu Dragnea si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.Citește și: Surprize, surprize! Cine-i va lua locul…

- Dosarul Tel Drum, in care a fost pus sub acuzare Liviu Dragnea, continua sa provoace reacții in spațiul public. De data aceasta, un raspuns virulent a venit din partea fostului ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, care susține, intr-un mesaj publicat pe Facebook , citat de b1.ro, ca ”niște lichele…

- Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii in Guvernul Boc, denunta o tentativa de a fi implicata in mod incorect in dosarul Tel Drum. Aceasta sustine ca a fost cea care a sesizat neregulile in perioada cand era ministru. Mai mult, Udrea afirma ca in respectiva perioada nu-l cunostea pe Dragnea decat…

- Este crucial sa te diferentiezi de competitie, daca vrei sa ai succes in lumea afacerilor. 0 0 0 0 0 0 Iar acest lucru este cu atat mai important acum, cand clientii au nenumarate optiuni din care pot sa aleaga. O afacere eco poate fi elementul cheie prin care sa iti pastrezi clientela…

- Pe contrasens pe Dealu' Clujului VIDEO Un sofer a fost surprins circuland pe contrasens pe dealul Feleacului din Cluj-Napoca, in zona parapetilor. De acelasi autor Testament sfasietor al unei clujence bolnava de cancer: "Haideți sa schimbam ceva...inca se mai poate!" VIDEO Aparatura…

- Fostul ministru Elena Udrea a fost audiata, astazi, in comisia care ancheteaza alegerile din 2009. Fostul ministru al Dezvoltarii a vorbit despre „statul paralel”, despre care spune ca a fost creat in 2009. Infiintarea acestui stat paralel ar fi fost gandita in afara tarii, sustine Elena Udrea. In plus,…

- De acasa, in puscarie. A amenintat martorii proceselor in care este cercetat Un clujean a fost arestat preventiv pentru nerespectarea masurii arestului la domiciliu. "La data de 1 noiembrie 2017, polițiștii au pus în aplicare un mandat de arestare preventiva emis de catre Judecatoria Huedin…

- Inspectoratele pentru Situații de Urgența din toata țara continua seria exercițiilor de alarmare a populației. Urmatorul exercițiu de acest gen se desfașoara miercuri, 1 noiembrie 2017, intre orele 10:00 și 11:00. Astfel, cand veți auzi alarmele nu trebuie sa intrați in panica, este vorba de un exercițiu…

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat, joi, ca in interiorul DNA se fac in continuare presiuni in dosarele in care este acuzata. Udrea a mers la Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. In fața jurnaliștilor, fostul…

- Elena Udrea invinge, din nou, DNA! ICCJ a decis sa respinga contestația facuta de PICCJ, prin procurorii DNA, și sa ridice controlul judiciar al fostului ministru. La inceputul lunii octombrie, magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis sa-i revoce Elenei Udrea si altor doi inculpati, Nastasia…

- Elena Udrea s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a judecat primul termen al apelului declarat in dosarul 'Gala Bute'. Procesul a durat doar cateva minute, fiind amanat pentru data de 27 noiembrie, deoarece avocatii nu au avut timp sa studieze motivele de apel depuse de…

- Elena Udrea a declarat, luni, la instanta suprema, ca dosarul „Gala Bute”, in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare, este o „mizerie”, fostul ministru precizand ca ar trebui data o solutie de achitare in cazul sau. „Sase ani inchisoare pentru «Gala Bute», in conditiile…

- Elena Udrea se va prezenta la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde Completul de 5 judecatori ia in discutie, luni, primul termen in apel in dosarul „Gala Bute”, in care fostul ministru al Dezvoltarii a fost condamnata la fond la o pedeapsa de sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de…

- Fostul ministru, Elena Udrea, s-a prezentat vineri la sediul DNA pentru a fi audiata de procurorii anticorupție in urma plangerii formulate de Bogdan Buzaianu, informeaza Antena3. Udrea nu a dorit sa faca declarații la sosire.

- Fostul ministru Elena Udrea a facut dezvaluiri incredibile in fata parlamentarilor din cadrul Comisiei de control a activitatii SRI. Udrea sustine ca statul paralel are interese in toate domeniile si spune ca exista reprezentanti infiltrati pana la cel mai inalt nivel."E adevarat ca exista…

- Fostul ministru Elena Udrea a ajuns in urma cu putin timp la Parlament, unde comisia parlamentara de control al SRI urmeaza sa o audieze. Asta dupa ce miercuri, in fata comisiei s-a prezentat fostul angajat al SRI, Daniel Dragomir."Am venit la invitatia comisiei. Unul din scopuri e sa lamuresc…

- "Inca din anul 2006, a fost aprobat proiectul de largire a Prelungirii Ghencea si al Pasajului Domnesti, proiectul fiind declarat unul de utilitate publica, iar un an mai tarziu (...), s-au achitat catre constructor 2.500.000 lei din bani publici, dar nu a fost turnata intre timp nicio bucata de…

- Paul Stanescu, cel propus de PSD sa o inlocuiasca pe Sevil Shhaideh in functia de ministru al Dezvoltarii, a declarat ca ceea ce il recomanda pentru acest post in Guvern sunt anii de experienta acumulati in administratia locala. Despre ancheta DNA ce ar viza activitatea sa la CJ Olt, el a sustinut ca…

- Paul Stanescu, propunerea PSD pentru funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltarii, în locul lui Sevil Shhaideh, a spus, vineri, ca este prieten foarte vechi cu șeful partidului, Liviu Dragnea, dinainte de politica, și a precizat ca va apela la sfaturile lui Shhaideh. ”Probabil…

- Noul ministru al Dezvoltarii, Paul Stanescu, a recunoscut ca este mai apropiat de presedintele PSD Liviu Dragnea decat de premierul Mihai Tudose. Paul Stanescu ii va locul lui Sevil Shahideh si va avea pe mana toti banii pentru baronii locali.

- Sevil Shhaideh a depus demisia din funcția de Ministru al Dezvoltarii, lucru pe care a anunțat ca-l va face joi seara, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD. Miniștrii care ar mai urma sa demisioneze sunt Rovana Plumb, de la Fondurile Europene, și Razvan Cuc, de la Transporturi, scrie b1.ro Shhaideh…

- Primarul Municipiului Constanta, Decebal Fagadau a declarat astazi ca il sustine pe Felix Stroe si se mandreste ca un coleg de al lui a fost nominalizat pentru a fi ministru in Guvernul Tudose.Domnul Stroe poate face performanta in orice minister spune Decebal Fagadau. Chiar daca va ocupa un fotoliu…

- Hartia de copt sau hartia sulfurizata este o hartie special tratata pentru a rezista la temperaturi inalte. Rolul ei este sa impiedice lipirea alimentelor, dar se poate utiliza și la gatirea in papiota. Folosește corect hartia de copt! Metoda de gatit in papiota In general punem hartie de copt in…