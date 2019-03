Ce riscă un preot acuzat că ar fi agresat un elev Preotul acuzat ca ar fi agresat, in timpul unei ore de religie, un elev de la scoala din localitatea Baranca - comuna Cristinesti, din judetul Botosani, ar putea ramane "fara binecuvantarea de a mai preda religie", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei (MMB), Constantin Sturzu. "Vom tine cont atat de marturia preotului, cat si de ceea ce vor stabili autoritatile si evident ca, daca lucrurile se confirma chiar si intr-o mica masura, parintele risca sa i se retraga binecuvantarea de a mai preda ora de religie, pentru ca, chiar daca dansul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

